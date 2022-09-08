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Мы поедем, мы помчимся!

Василиса Чернявская 
Общество
Мы поедем, мы помчимся!
Фото: Pixabay

За 11 лет в столице построено свыше тысячи километров дорог, почти 150 километров наземного и подземного метро, 600 тоннелей. За этими цифрами — огромная работа столичного Стройкомплекса, об основных итогах которой рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Какой автомобилист не мечтал о современных бессветофорных трассах? У московских водителей такие мечты сбываются — в городе вводятся в строй современные многоуровневые развязки. Трассы подняты над землей за счет эстакад и не пересекают другие дороги благодаря тоннелям и путепроводам, а еще имеют выделенные полосы, чтобы общественный и личный транспорт двигался, не мешая друг другу.

Проект мирового уровня

— Строительство улично-дорожной сети — одно из важнейших направлений стройотрасли. С 2011 года мы возвели более 300 мостов, тоннелей и эстакад, построено свыше тысячи километров дорог, — сообщил Андрей Бочкарев. — Благодаря этому существенно снизилась загруженность трасс, в среднем ежегодно на всей территории столицы появляется сто километров современных дорог. Речь идет как о реконструкции существующих трасс, так и о сооружении новых.

А впереди запуск Московского скоростного диаметра (МСД). Эта бессветофорная трасса объединит почти полсотни районов мегаполиса, в которых проживают 4,5 миллиона человек. Дорога мирового уровня протянется через всю столицу, длина ее составит 68 километров. С полным запуском этой магистрали пересечь город с севера на юг можно будет за 40 минут. Причем трассу сделают бесплатной для жителей Москвы и Подмосковья. Совсем скоро северный участок Московского скоростного диаметра введут в строй. Его южную часть сдадут в 2023 году.

Продлеваем линии и строим новые

А для тех, кто предпочитает передвигаться на общественном транспорте, город активно развивает сеть метро. Самый крупный проект, которым сейчас заняты метростроевцы, — Большая кольцевая линия (БКЛ). После открытия всех станций, которых здесь будет 31, она обещает стать самой протяженной кольцевой линией в мире! Полный запуск БКЛ намечен на следующий год.

В 2023-м ожидается завершение работ и на других направлениях — продлении Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской и Сокольнической веток.

— Создаются в Москве и новые Троицкая и Рублево-Архангельская линии метро, скоро приступим к проектированию Бирюлевской ветки, — рассказал Андрей Бочкарев.

Так мечта иметь недалеко от дома станцию метро становится реальностью даже для жителей отдаленных и новых районов.

Мы поедем, мы помчимся! Проект станции «Сокольники» БКЛ / Фото: Stroi.mos.ru

Связь с областью

Удобнее добраться до нужного места как по городу, так и из области становится и благодаря развитию Московских центральных диаметров (МЦД). В этом году этот проект отметит трехлетие, а уже в следующем к ранее запущенным двум присоединятся еще два маршрута. Третий Московский центральный диаметр соединит Зеленоград и подмосковное Раменское, а четвертое направление пройдет от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный города Балашиха. Сейчас ведется реконструкция существующих и строительство новых платформ. Параллельно ведется сооружение дополнительных платформ на уже открытых двух маршрутах.

— Сейчас на четырех маршрутах Московских центральных диаметров строятся и реконструируются 23 станции, — отметил Андрей Бочкарев.

Так, на МЦД-1 строится новая станция Петровско-Разумовская, еще три платформы реконструируются.

— На втором Московском центральном диаметре возводится новая платформа «Марьина Роща», а станция «Москва-Товарная» реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом «Серп и Молот» МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла, — пояснил заммэра.

На будущем третьем маршруте реконструируют четыре станции, а на четвертом работы ведутся на 13 остановочных пунктах.

При этом все направления стараются увязать, где это возможно, в транспортно-пересадочные узлы. Так, метро, крупные магистрали, железнодорожные направления соединяются в современные хабы. Андрей Бочкарев подчеркивает: появление новых транспортных артерий даст возможность горожанам выбирать удобные маршруты и экономить время в пути, а значит, можно больше проводить его с любимыми, близкими и друзьями, а не стоя в пробках. Москва для этого делает все возможное!

ОПРОС

Дизайн какой станции, открытой в 2021 году на Большой кольцевой линии метро, вам нравится больше всего?

19% – «Мичуринский проспект»

15% – «Новаторская»

12% – «Аминьевская»

10% – «Каховская»

44% – другие ответы

По данным ag.mos.rut.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Устюгов, актер, режиссер, музыкант:

— Запах метро способен вернуть меня в детство. Особенно ощутим он зимой и осенью, когда заходишь с улицы и улавливаешь его, смешанный с теплом, которое нагоняют составы. Я запомнил его, когда первый раз спускался на эскалаторе в подземку в детстве, и чувствую его только в Москве. Столичное метро я люблю и за уникальные станции. Например, «Площадь Революции», где я маленький завороженно разглядывал скульптуры. И сегодня метростроевцы сооружают станции, становящиеся не просто утилитарным местом для поездки из пункта А в пункт Б. Это красивые, масштабные проекты, настоящие произведения искусства! И наше метро каждый год сохраняет эту преемственность, становясь чаПо данным ag.mos.rut стью большой слаженной транспортной системы мегаполиса.

ФАКТ

Транспортные артерии в городе «увязывают» в современные хабы. При строительстве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) столичные градостроители не только объединяют различные виды транспорта, создавая удобные переходы для пассажиров, но и стараются разместить нужные в районе объекты. Так, в составе ТПУ «Боровское шоссе» появятся два многофункциональных комплекса и образовательный центр, в «Некрасовке» — бассейн и ледовая арена. В стадии проектирования и строительства сейчас находятся 65 ТПУ.

Автомобили МЦД Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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