Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вековая дружба: в Москве прошли Дни культуры Татарстана

Никита Миронов
Общество
Вековая дружба: в Москве прошли Дни культуры Татарстана
25 августа 2022 года. Гала-концерт в рамках Дней культуры Татарстана / Фото: Tatmsk.tatarstan.ru

Москвичи увидели художественные фильмы татарских кинематографистов, а также посетили творческие встречи с поэтами и писателями Татарстана.

В Центральном доме кинематографистов москвичам впервые показали документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», снятый по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана.

В этот же вечер состоялась творческая встреча с создателями первого в истории Татарстана психологического этнотриллера «Микулай». Режиссер Ильшат Рахимбай рассказал о работе над кинолентой. На следующий день студия «Татармультфильм» на большом экране показала юным зрителям анимационные фильмы «Ревизские сказки» и «Кындыкан», созданные совместно с якутскими мультипликаторами.

В Государственной детской библиотеке России москвичи встретились с детскими татарскими писателями. Также прошел круглый стол на тему развития юношеского чтения. Участники дискутировали на тему «как мотивировать детей к чтению».

В завершение дней в Московском международном Доме музыки состоялся Гала-концерт республиканских мастеров искусств.

— Для нас большая честь, что каждый год в августе перед нашим большим праздником — Днем Республики — мы имеем возможность находиться здесь, — обратился к присутствующим глава Татарстана Рустам Минниханов.

Заммэра Москвы Александр Горбенко, в свою очередь, зачитал приветствие Сергея Собянина участникам галаконцерта: «Это яркое событие в общественной и культурной жизни столицы подчеркивает вековую дружбу народов России и тесную связь между Москвой и Республикой Татарстан. Москвичи любят и ценят самобытное творчество мастеров искусств Татарстана», — отметил мэр в приветствии.

Есть кем гордиться

Многие известные деятели культуры имеют татарские корни. Среди них — писатель Александр Куприн. Его мать была из рода Кулунчаковых, происходящего от князя Кулунчака. Композитор Александр Скрябин происходил от татарина Сокур-бея: в переводе — «слепой бей». Известный поэт Федор Тютчев был потомком татарина Тютши (в переводе с тюркского — «игрок на пастушьем рожке»). Предки композиторов Сергея Танеева и Сергея Рахманинова тоже были татарами, как и историка Николая Карамзина.

кинопоказы Татарстан Мероприятия Культура Мультфильмы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте