Вековая дружба: в Москве прошли Дни культуры Татарстана

25 августа 2022 года. Гала-концерт в рамках Дней культуры Татарстана / Фото: Tatmsk.tatarstan.ru

Москвичи увидели художественные фильмы татарских кинематографистов, а также посетили творческие встречи с поэтами и писателями Татарстана.

В Центральном доме кинематографистов москвичам впервые показали документально-художественный фильм «Ибн Фадлан», снятый по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана.

В этот же вечер состоялась творческая встреча с создателями первого в истории Татарстана психологического этнотриллера «Микулай». Режиссер Ильшат Рахимбай рассказал о работе над кинолентой. На следующий день студия «Татармультфильм» на большом экране показала юным зрителям анимационные фильмы «Ревизские сказки» и «Кындыкан», созданные совместно с якутскими мультипликаторами.

В Государственной детской библиотеке России москвичи встретились с детскими татарскими писателями. Также прошел круглый стол на тему развития юношеского чтения. Участники дискутировали на тему «как мотивировать детей к чтению».

В завершение дней в Московском международном Доме музыки состоялся Гала-концерт республиканских мастеров искусств.

— Для нас большая честь, что каждый год в августе перед нашим большим праздником — Днем Республики — мы имеем возможность находиться здесь, — обратился к присутствующим глава Татарстана Рустам Минниханов.

Заммэра Москвы Александр Горбенко, в свою очередь, зачитал приветствие Сергея Собянина участникам галаконцерта: «Это яркое событие в общественной и культурной жизни столицы подчеркивает вековую дружбу народов России и тесную связь между Москвой и Республикой Татарстан. Москвичи любят и ценят самобытное творчество мастеров искусств Татарстана», — отметил мэр в приветствии.

Есть кем гордиться

Многие известные деятели культуры имеют татарские корни. Среди них — писатель Александр Куприн. Его мать была из рода Кулунчаковых, происходящего от князя Кулунчака. Композитор Александр Скрябин происходил от татарина Сокур-бея: в переводе — «слепой бей». Известный поэт Федор Тютчев был потомком татарина Тютши (в переводе с тюркского — «игрок на пастушьем рожке»). Предки композиторов Сергея Танеева и Сергея Рахманинова тоже были татарами, как и историка Николая Карамзина.