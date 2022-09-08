Кинотеатры становятся общественными центрами

Сюжет:«Вечерке» – 100 лет
Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
Первая половина осени — время подводить итоги выполненных за лето проектов. А сделано обычно немало, результаты есть и в благоустройстве, и в строительстве, и даже в археологии.
«В Фрунзенском районе строятся три кинотеатра. Один из них, получивший название «Отдых», откроется в ближайшее время. Он займет первый этаж дома № 10 по Фрунзенской набережной. Зрительный зал театра рассчитан на 250 мест».
20 сентября 1955 года
В обновленном здании откроются кафе, рестораны, магазины, разные бытовые сервисы, творческие студии и, конечно же, кинотеатр. В пяти залах на 285 зрителей установят анатомические кресла. Фильмы будут показывать на широкоформатном экране с повышенным коэффициентом светоотражения. Это значит, что изображение без искажений будет видно из любой точки зала.
9 июня 2022 года
«Сегодня закончены дорожные работы на Б. Тульской улице. Заасфальтированы тротуары общим протяжением в 12 километров и произведен ремонт мостовой на протяжении свыше 1 километра. Сейчас идут работы по озеленению. Б. Тульская улица, которая до сих пор была в запущенном состоянии, теперь становится неузнаваемой».
7 сентября 1934 года
— Всего обновили 54 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части, — сообщили в Комплексе городского хозяйства. — Кроме этого, привели в порядок 22 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров.
23 августа 2022 года
«В одном из наиболее древних районов Москвы, в Зарядье, в 1949–1951 гг. Институт истории материальной культуры Академии наук СССР проводил археологические раскопки. Тогда здесь были обнаружены остатки древнего ремесленного посада, существовавшего уже в XI– XII веках <…> Сейчас раскопки в Зарядье возобновились. За два месяца открыты дренажные сооружения для стока воды, несколько колодцев, постройки и пр.».
12 сентября 1953 года
Недалеко от современного парка во время исследования фундаментов Китайгородской стены специалисты обнаружили сводчатые камеры. По мнению археологов, они служили дополнительным разгрузочным поясом, который помогал уменьшить массу крепости и ее давление на грунт. Жители города использовали камеры как склады.
21 августа 2022 года