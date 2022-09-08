Кинотеатры становятся общественными центрами

Фото: vov.mos.ru / Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Первая половина осени — время подводить итоги выполненных за лето проектов. А сделано обычно немало, результаты есть и в благоустройстве, и в строительстве, и даже в археологии.

Просмотры с комфортом

«В Фрунзенском районе строятся три кинотеатра. Один из них, получивший название «Отдых», откроется в ближайшее время. Он займет первый этаж дома № 10 по Фрунзенской набережной. Зрительный зал театра рассчитан на 250 мест».

20 сентября 1955 года

В наши дни на базе старых советских кинотеатров создают общественные центры. Один из них — «Баку» — скоро заработает в районе Аэропорт.

В обновленном здании откроются кафе, рестораны, магазины, разные бытовые сервисы, творческие студии и, конечно же, кинотеатр. В пяти залах на 285 зрителей установят анатомические кресла. Фильмы будут показывать на широкоформатном экране с повышенным коэффициентом светоотражения. Это значит, что изображение без искажений будет видно из любой точки зала.

9 июня 2022 года

Ровный асфальт

«Сегодня закончены дорожные работы на Б. Тульской улице. Заасфальтированы тротуары общим протяжением в 12 километров и произведен ремонт мостовой на протяжении свыше 1 километра. Сейчас идут работы по озеленению. Б. Тульская улица, которая до сих пор была в запущенном состоянии, теперь становится неузнаваемой».

7 сентября 1934 года

Недавно завершился ремонт на Мытной улице, которая проходит через территории сразу трех районов: Замоскворечье, Якиманка и Даниловский.

— Всего обновили 54 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия проезжей части, — сообщили в Комплексе городского хозяйства. — Кроме этого, привели в порядок 22 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров.

23 августа 2022 года

Интересные находки

«В одном из наиболее древних районов Москвы, в Зарядье, в 1949–1951 гг. Институт истории материальной культуры Академии наук СССР проводил археологические раскопки. Тогда здесь были обнаружены остатки древнего ремесленного посада, существовавшего уже в XI– XII веках <…> Сейчас раскопки в Зарядье возобновились. За два месяца открыты дренажные сооружения для стока воды, несколько колодцев, постройки и пр.».

12 сентября 1953 года

Сейчас на месте древнего района Зарядье раскинулся одноименный парк. Несколько лет назад на его территории тоже работали археологи.

Недалеко от современного парка во время исследования фундаментов Китайгородской стены специалисты обнаружили сводчатые камеры. По мнению археологов, они служили дополнительным разгрузочным поясом, который помогал уменьшить массу крепости и ее давление на грунт. Жители города использовали камеры как склады.

21 августа 2022 года