«Улыбка радуги» приготовила приятный сюрприз жителям столицы ко Дню Москвы

Фото: пресс-служба «Улыбка радуги»

Крупная российская торговая сеть «Улыбка радуги» приготовила приятный сюрприз жителям столицы специально ко Дню города. 10 и 11 сентября москвичи и гости мегаполиса смогут приобрести любые товары для ухода за собой и домом со скидкой 20 процентов во всех магазинах торговой сети, расположенных в Москве.

Торговая сеть «Улыбка радуги» работает в формате дрогери (магазин самообслуживания, продающий непродовольственные товары повседневного спроса — «ВМ»). Под брендом «Улыбка радуги» работают свыше 1000 магазинов в 33 регионах России. В 2021 году торговой сети исполнилось 20 лет.

Как видим, у торговой сети большой опыт работы с потребителями. «Улыбка радуги» знает, как высоко ценят люди возможность быстро купить все самое нужное для поддержания своей красоты, ухода за детьми, чистоты в доме. Поэтому в магазинах сети есть все: косметика, средства гигиены, специальные товары для малышей, бытовая химия, носки, колготки, нижнее белье, инструменты для макияжа, аксессуары для волос, корм для домашних животных, канцелярия и детские игрушки.

Сейчас товары многих всемирно известных торговых брендов сильно подорожали или пропали с полок. Несмотря на это, торговая сеть «Улыбка радуги» предлагает своим покупателям широкий выбор. Она делает акцент на товарах эксклюзивных и локальных брендов, которые отличаются высоким качеством. При этом цены на них более выгодные, чем на товары многих транснациональных торговых корпораций.

Фото: пресс-служба «Улыбка радуги»

В магазинах сети представлено более 3000 уникальных средств, созданных специально для покупателей торговой сети. И все они продаются по доступной цене. Например, товары для профессионального ухода за волосами Valori стоят около 300 рублей, пены для женского бритья и полоски для шугаринга Silk Touch — около 200 рублей, бытовая химия Ecologica — от 100 рублей, натуральная косметика Botaniqua — около 150 рублей. «Улыбка радуги» предлагает также большой выбор товаров из Японии, Южной Кореи, Германии, Франции, Турции, Китая и других стран.

Чтобы покупки были еще более приятными, прямо на кассе можно оформить карту лояльности. По ней за каждый приобретенный товар начисляются баллы, которыми можно оплачивать до 100 процентов стоимости товара из расчета 1 балл — 1 рубль. А в мобильном приложении «Улыбка радуги», который можно скачать в Google Play, App Store и App Gallery, каждый пользователь может настроить индивидуальные скидки на товары любимых брендов.

ООО «Дрогери ритейл»

ОГРН 1079847078453

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