Отделочные работы в здании детского сада в Ватутинках выполнены на 60 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Отделочные работы в строящемся здании детского сада в деревне Ватутинки выполнили на 60 процентов, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, ввод в эксплуатацию планируется до конца года.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Общая площадь здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 детей, которые будут делиться на 14 групп. Общая строительная готовность объекта составляет более 75 процентов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

В здании обустроят игровую, бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также творческую мастерскую. Помещения детского сада оборудуют всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

— В Ватутинках также продолжается строительство школы на 1200 мест с IT-полигоном, — отметил Рафик Загрутдинов. — Кроме этого, департамент строительства возводит на территории ТиНАО еще одну школу в поселении Щаповское. Она рассчитана на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест.

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники, — ранее отмечал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.