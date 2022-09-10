Осень цену на мясо сбросит: стоимость курицы и свинины продолжит снижаться

Работница одного из столичных магазинов Анастасия Гореликова проверяет раскладку продуктов / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

7 сентября в Росстате заявили, что на протяжении последних двух недель стремительно снижается цена на курицу и свинину. «Вечерка» узнала, с чем это связано и чего ожидать в дальнейшем.

С окончанием лета в стране традиционно начинается плановое снижение цен на мясо — сезон шашлыков завершается, поэтому спрос на этот вид продукции спадет. Интересно, что для привлечения покупателя многие производители в период пониженного спроса намеренно занижают цены на мясную продукцию, чтобы увеличить его продажи и таким образом выйти в плюс.

— Больше всего цена упала на свинину. За последнюю неделю стоимость мяса снизилась на 2 процента. Объяснить это можно тем, что его производство увеличилось с начала года на 7 процентов. Это хорошая цифра, которая помогает держать на рынке ценовой баланс, — рассказал экономист Александр Цапликов.

Из-за санкций издержки на производство для многих мясокомбинатов сильно выросли. Однако благодаря хорошему зерновому урожаю и снижению его экспорта в другие страны предприятия полностью обеспечены зерном, которое идет на корм животным, поэтому негативный эффект от санкций практически нивелируется.

— К тому же производителей хорошо поддерживает государство — выплачивает субсидии, предоставляет льготные условия по кредитам, поэтому причин для повышения цен просто нет. Они держатся на стабильном уровне, — добавляет эксперт.

С курицей ситуация такая же, как со свининой. Кроме того, в следующем месяце начнется сезон убой скота. Вероятно, цены на мясо вновь пойдут вниз, предложение на рынке этого вида продукции будет превышать спрос.

— Ежегодно объемы потребления мяса в стране увеличивается. В прошлом году оно составило 27 килограммов на человека. Это самая большая цифра за последние десять лет. Сейчас особое внимание уделяется качеству производства — компании отходят от добавления различных стимуляторов, поэтому потребитель по большей части приобретает качественную и натура льную продукцию, — поясняет Александр Цапликов.

К тому же сейчас становится модным иметь свои подсобные хозяйства. Многие становятся локальными производителями мяса, изготавливают небольшой объем продукции.

— С учетом всего этого можно утверждать, что цены на мясо до конца года упадут приблизительно на 5 процентов. Правда, перед Новым годом возможен небольшой скачок цен, так как многие будут готовиться к празднику и покупать мясо для новогоднего стола, а это возможность для производителя немного накрутить стоимость. Однако он не будет существенным для покупателя, — пояснил экономист.

Красной икры хватит всем

7 сентября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, добыча красной икры снизилась в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом и составила всего 130 тонн. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли опасаться дефицита продукта.

По словам представителя Ассоциации рыбопромышленников малых и средних предприятий Камчатки (АРМСПК) Андрея Смолякова, несмотря на небольшие показатели, добытой продукции хватит, чтобы полностью обеспечить рынок.

— Экспорт красной искры снизился из-за санкций, поэтому большая часть продукции идет в нашу страну. Но мы надеемся в следующем году увеличить добычу и вернуться к показателям в 500 тон, — рассказал он.

По мнению экспертов, из-за низких объемов добычи может вырасти стоимость этой продукции. Однако изменения не будут катастрофическими. Сейчас 200 граммов красной икры стоят в среднем 1700 рублей. Экономист Иван Лебедев считает, что ее цена вырастет к концу года всего на 1–2 процента. Он добавил, что сейчас активно обсуждается введение эксперимента по дополнительной маркировке икры:

— Она поможет покупателю быть уверенным в качестве продукции. Эксперимент поддерживает и рыбопромышленные предприятия.