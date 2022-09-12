Деньги взял, иномарку не пригнал: мошенники стали наживаться на желающих купить авто из-за границы

Фото: Офицальный портал мэра и правительства Москвы

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества: стали создавать сайты с услугами перегона авто из-за границы. В июле–августе было зафиксировано более 400 таких страниц. «Вечерка» узнала, как обезопасить себя от обмана.

Мошенники в сети предлагают россиянам привезти авто из Китая, Японии или Казахстана. «По очень выгодной цене», конечно же. При этом, получив аванс, аферисты блокируют клиента, а деньги исчезают.

— Если вы отправляете аванс физическому лицу, это всегда связано с риском потерять деньги, — говорит «Вечерке» член совета директоров консалтинговой компании Агван Микаелян. — Проще складывается ситуация с юридическими лицами. Центральный банк России уже рассматривает проект, по которому компании будут проверять, прежде чем на их счет поступят деньги. Это может замедлить скорость переводов, но зато обезопасит граждан от мошенничеств.

По словам эксперта, покупателю нужно изначально проверять продавца авто, но лучше всего обратиться к официальным дилерам (компаниям, представляющим автомобильный бренд. — «МВ»), потому что они, в отличие от тех, кто находится в теневом сегменте рынка, дают гарантии.

— Введенная в России система параллельного импорта только наращивает обороты, выстраивая разорванные логистические цепочки, — отмечает пресс-секретарь Ассоциации российских автомобильных дилеров Вера Павлова. — Наше взаимодействие с Минпромторгом по улучшению возможностей этой системы привело к отмене обязательного предъявления ОТТС (сертификата одобрения типа транспортного средства. — «МВ»), и это первый шаг для возможности ввоза автомобилей дилерами. Официальные каналы прорабатываются, но в основном рынок наполнен предложениями частных лиц — а это «серая» зона.

Китай набирает обороты

В Москве вырос спрос на китайское авто — по сравнению с прошлым годом его доля на рынке выросла на 7 процентов. «Вечерняя Москва» выяснила, какие модели наиболее востребованы и отличаются ли они по качеству от популярных иномарок.

Из-за ухода многих мировых производителей машин москвичи решили пересесть на «железных коней» из КНР — они обладают современным дизайном и в нынешних реалиях стоят дешевле, чем американские, европейские и японские аналоги. Самыми популярные бренды — Сhery, Gelly, Exeed и Haval.

— На протяжении пяти месяцев мы видим, как укрепляются позиции китайских автомобилей на нашем авторынке. Одни из главных плюсов — приемлемая цена, минимальная вероятность поломок и, самое главное, — доступность. Нет никаких проблем с сервисным обслуживанием, чего не скажешь об ушедших иномарках, — рассказал автоэксперт Руслан Хасанов.

Самыми популярными моделями у москвичей в прошлом месяце стали Haval Jolion (2000 купленных машин), Сhery Tigo (1595 машин ) и Geely Coolray (1497 машин). По словам эксперта, эти модели отличаются просторным салоном, экономичным расходом бензина и разнообразием возможных комплектаций.

— Они отлично подходят для мегаполиса. Цена варьируется в пределах нескольких миллионов, — добавил Руслан Хасанов.

По мнению специалиста, китайский автопром в следующем году может подешеветь в силу того, что автомобильный рынок в России стабилизируется.

КСТАТИ

В нашей стране появится новая марка машин. Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто», которая владеет УАЗом, начнет выпускать машины под собственным брендом.