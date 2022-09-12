Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо

Фото: Дегтярева Ирина

С 26 по 29 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет международная выставка InSharmExpo. Мероприятие посетят крупнейшие игроки бьюти-отрасли, свое участие уже подтвердили международные поставщики из Кореи, Китая, Турции, Казахстана и других стран. Компаниям, прошедшим конкурсный отбор, будет доступна возможность представить свою продукцию на стенде Минпромторга России. Это поможет повысить узнаваемость брендов, найти новых клиентов, обменяться опытом, выстроить эффективную кооперацию с производителями сырья и упаковки, а также найти потенциальных инвесторов.

К участию в конкурсном отборе приглашаются отечественные малые и микропредприятия производители следующих категорий парфюмерно-косметической продукции:

— средства гигиены полости рта;

— парфюмерия;

— пеномоющая продукция;

— декоративная косметика;

— уходовая косметика.

По итогам конкурса Совет по развитию парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации утвердит перечень компаний, чья продукция будет представлена на стенде Минпромторга России в рамках выставки InSharmExpo.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно до 18 сентября 2022 г. по электронной почте arkadevain@minprom.gov.ru (в теме письма указать «Иншарм — конкурсный отбор»).

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