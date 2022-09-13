Дорогая бюджетница: что любила и что скрывала Елизавета II

Фото: twitter/RoyalFamily

19 сентября состоятся похороны королевы Великобритании Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. «Вечерняя Москва» вспоминает необычные факты и тайны жизни монархини.

Дорогая бюджетница

По сравнению с другими монархами Елизавета Георгиевна была не очень богата. На ее счетах числилось всего 530 миллионов долларов. Часть доходов королевы составлял грант, то есть зарплата от государства. За эти деньги царственная семья выполняет определенные обязанности. Рядовому налогоплательщику содержание «самодержавия» обходится всего в 100 рублей в год.

Соперница-сестра

Елизавета II взошла на трон, когда ей было 25 лет. Мало кто знает, что у королевы трудно складывались отношения со своей сестрой — 22-летней Маргарет. Ее нередко называли «запасной принцессой» — шансов занять британский трон у девушки фактически не было.

Но ее это мало заботило, ведь она была королевой по натуре. Всегда яркая, стильная, в центре внимания. В окружении Елизаветы все знали, что та испытывает даже зависть к своей родственнице.

На что тратила королева

Как все умные люди, свои средства королева берегла и приумножала. Она инвестировала в ценные бумаги — акции британских компаний.

Родные стены

Личная недвижимость Елизаветы II — только отцовское наследство: поместье Сандрингем и замок Балморал, где государыня предпочла провести последние дни.

Модное постоянство

Королева всю жизнь сохраняла верность одному бренду сумок — Launer — и даже одной модели — трапециевидной Traviata из телячьей кожи. А обувь ей шили в одной и той же лондонской мастерской от-кутюр. Причем каждую новую пару Елизавете разнашивал придворный модельер.

«Говорящая» сумочка

Специалисты по британской королевской семье считают, что с помощью сумки Елизавета «общалась» с приближенными, когда невозможно было использовать речь. Сумка, поставленная на стол во время обеда, означала, что нужно поскорее завершать прием. Сумка, стоящая на полу, сигнализировала, что собеседник надоел королеве, и пора ее «спасти». Сумка на стуле показывала, что государыня довольна общением.

И складной ножик!

Придворный «летописец» Фил Дампир в результате пристальных наблюдений пришел к выводу, что с собой Елизавета обычно носила: помаду, очки, мятные леденцы, лакомство для любимых собак корги, кроссворд — чтобы не скучать на протокольных мероприятиях. А еще — перочинный нож. Привычка считать ножик вещью первой необходимости сохранилась у королевы с юношеской поры, когда она была скаутом.

Дресс-код под контролем

Еще один неизменный аксессуар британской монархини — шляпка. Почти всегда яркого оттенка: подданные должны хорошо видеть королеву — даже издалека, поэтому она всегда одевалась в однотонные комплекты выразительных цветов.

Репетировала похороны

Елизавета как истинный перфекционист начала подготовку к своим похоронам задолго до самой кончины. Началась она в день ее восхождения на трон и ни разу не прекращалась. Да, все верно — 61 год королева репетирует собственные похороны. Каждый год проводили несколько генеральных репетиций, чтобы убедиться, что все пройдет по плану.

Коллекция марок

Всю жизнь королева любила и собирала почтовые марки. Сегодня ее коллекцию оценивают в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Любила Россию

Елизавета с симпатией относилась к России, тепло принимала Юрия Гагарина, с интересом — Никиту Хрущева. В СССР не приезжала из-за того, что большевики расстреляли императора Николая II, родственника ее мужа, принца Филиппа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Смерть королевы — это как смерть Брежнева для Советского Союза. Сама по себе она не означает каких-то резких изменений, но это такая точка, на которой обычно все ждут перемен. К сожалению, если монархия изменится слишком сильно, то просто исчезнет фактически.

Ну, живет полмира без нее, и Британия не погибнет. Но это будет абсолютно другая страна, и развиваться она будет по-другому. А в условиях сегодняшнего экономического кризиса перспективы тревожные. Британия стоит перед выбором, перед большим вызовом сегодня.

ЦИФРЫ

5 тысяч шляпок находится в коллекции у покойной королевы: она редко надевала в течение года один и тот же головной убор два раза.