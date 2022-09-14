«Боюсь оценивать и осуждать»: интервью с кинорежиссером Виталием Сусловым

Молодой режиссер и сценарист Виталий Суслин / Фото: Из личного архива Виталия Суслина

Виталий Суслин пока мало знаком широкому зрителю, но хорошо известен кинематографистам: его фильмы не раз были представлены на кинофестивалях. «Вечерняя Москва» поговорила с ним о новой ленте.

Теплый, наполненный светом фильм Виталия Суслина «Верблюжья дуга» показали на ММКФ-44. По сюжету, в провинциальном городке живет сапожник, который, помимо работы, пишет мемуары о далеком детстве, чтобы оставить их на память сыну. И вдруг он узнает о волшебном море и загорается идеей во что бы то ни стало его увидеть...

— Виталий, почему вы выбрали такое название для фильма?

— Если я вам скажу, то образ будет одним для всех. Пусть каждый придумает сам.

— Выберете для своих сценариев эпизоды из жизни или сочиняете их?

— Это скорее симбиоз произошедших историй, моих мечтаний и видений. Все переплетается, стираются границы, забывается, где миф, где реальность.

— Снимать экранизации не хотите?

— Я сейчас пишу сценарий по одной чудесной повести, которую никогда не экранизировали, она долго была забыта и мало кому знакома. Еще очень хочу экранизировать Бунина.

— Как находить финансирование, если кино камерное и не окупается?

— Лучше об этом не думать, иначе можно сойти с ума. Шутка. К счастью, есть неравнодушные люди. Многое зависит от того, кто рядом. Если твое кино нужно хотя бы еще одному человеку, кроме тебя, то это уже много. Здесь важно, чтобы тот, кто помогает, не думал о прибыли. В данном случае доход совсем иной. Да и не каждая картина требует больших материальных вложений. Когда яблоня из вашего сада приносит много плодов, вы угощаете ими прохожих, не требуя платы. С больших плантаций урожай отправляется на рынок. Не надо смешивать искусство для души и бизнес.

— Почему авторские картины не очень популярны?

— Это естественно. Тем, кто нацелен на сборы, легче заполнить залы. Голливуд тратит колоссальные средства на рекламу, которые намного превосходят бюджеты многих наших картин. Прокатчики боятся брать такие камерные истории, поэтому они оказываются только на фестивалях, в киноклубах и крайне редко добираются до телеэфира. Но необходимо говорить об этих лентах, тогда постепенно будут появляться новые зрители. Они начнут привыкать. Мы, к сожалению, часто приходим на сеанс, ожидая развлечения. Смотреть кино такой же труд, как и снимать его. Есть фильмы для отдыха, о которых ты забываешь через несколько минут после выхода из зала, есть другие, с которыми ты потом продолжаешь жить, постоянно возвращаясь к ним, мысленно или на экране, как к хорошей книге.

Актер Александр Карнаушкин в фильме «Верблюжья дуга» сыграл сапожника, который грезит о море, вспоминает о детстве и трепетно относится к миру / Кадр из фильма «Верблюжья дуга» / 2022, Дока

— Говорят, искусство — это сотворчество. Вы согласны?

— Наверное, прежде всего это разговор с самим собой. Потом, когда встречаешься с написанным произведением, каким бы скромным оно ни казалось, начинается сотворчество… Зритель становится соучастником, рождается живая энергия, картина начинает действовать.

— Прежде чем стать режиссером и начать снимать кино, вы окончили медицинскую академию. Как это на вас повлияло?

— Медицинский — такая длинная прелюдия ко ВГИКу. Идеальное место, где можно наблюдать за человеком от его появления на свет до et cetera. Видишь, как люди живут в непрерывной борьбе за какие-то надуманные цели, а потом — в одно мгновение физически сильный человек становится немощным, все его желания рушатся, становятся бессмысленны и нелепы, он жаждет только одного — выжить. Некуда спешить, становится важным каждое мгновение, его интересует только надежда на исцеление. Атеист начинает верить, готовый на все, только бы продолжить идущий акт.

— Ваши фильмы человеколюбивы. Вы верите, что в каждом из нас есть что–то хорошее?

— Да, верю, иначе очень трудно. Вокруг нас много равнодушия, нетерпимости. Единственный шанс не озлобиться — попытаться понять причины таких метаморфоз в каждом конкретном случае, отыскать иную противоположность, скрытую, но не утерянную. Должен быть шанс на покаяние и прощение. Пока дело не касается лично тебя, можно долго быть толерантным, не замечая или не желая замечать происходящего. В рассказе Джека Лондона маленький ребенок говорит беглому каторжнику: «…в каждом есть что-то хорошее». Мы многое прощаем самим себе, требуя от других идеальности, но если повнимательнее приглядеться к отражению, то не всегда все столь радужно.

— Для кого выделаете кино?

— Для себя. Если мне будет интересно, то кому-то тоже. Главное, чтобы рождались чистые эмоции, а герои оставались со зрителями. Бывает, кто-то придуманный тобою очень даже реален и спасает от одиночества. В обычной жизни не каждому удается встретить близких людей.

ДОСЬЕ

Виталий Суслин родился 22 июля 1986 года в Нововоронеже. Окончил лечебный факультет Воронежской медицинской академии имени Бурденко. Затем — мастерскую Шахназарова и Шухера на режиссерском факультете ВГИКа. В его фильмографии шесть полнометражных картин и ряд кинонаград, включая фильмы «Дефиле», «Голова. Два уха», «Седьмой пробег по контуру Земного шара», «Папье-Маше».