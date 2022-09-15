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Будь здоров, товарищ рабочий

Геннадий Окороков

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
Будь здоров, товарищ рабочий
Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В пятницу, 14 сентября 1934 года, читатели «Вечерней Москвы» узнали, как заботятся о здоровье строителей метрополитена.

Не всегда газета писала о ходе работ на подземке хвалебные материалы. Иногда «Вечерке» приходилось говорить о недостатках. Так, в номере 1934 года жители узнали, что некий врач Гостев предложил пришедшему в медпункт кессонщику Рагозину, повредившему ногу, подождать до утра, а не вызвал немедленно машину скорой помощи. И это не единственный подобный пример. За тем, как обстоит дело с медицинской помощью в тоннелях и шахтах, наблюдала целая бригада рабочих корреспондентов «Вечерки». Картина им открылась неприглядная.

«Вот аптечка шахты № 23–24. Абсолютная пустота. Нет ни ваты, ни марли, ни йода. Если проходчик поранит хотя бы палец, ему придется вылезать на поверхность. А так как дверь медпункта часто бывает украшена замком, придется либо разгуливать по двору до конца смены, либо идти в амбулаторию», — писала газета.

Но в медпункт, двери которого на замке, все-таки удалось попасть бригаде рабочих корреспондентов. Из всех медицинских материй они увидели только банку со спиртом и погруженные в нее два шприца, которые при ближайшем рассмотрении оказались ржавыми и негодными. И это далеко не все! Душевые встретили рабочих тяжелым запахом и лопнувшей трубой с кипятком, бьющим в ноги.

При этом воду в душе нельзя было отрегулировать. «На всем печать запущенности и безнадзорности», — подводили итог наблюдатели. При этом отмечали, что есть все возможности для постановки медицинского обслуживания кессонщиков на образцовый уровень. Авторы призывали внимательнее и бережнее относиться к их здоровью.

Материалов о строительстве метро в номере было несколько. Сообщалось, что закончилось укрепление грунта под домом на углу улиц Моховой и Коминтерна. Применили метод силикатизации — по трубкам закачали в грунт жидкое стекло и хлористый кальций. Так плывуны превратили в твердую породу. Газета подчеркивала, что метод был открыт советскими учеными. Успех применения позволил использовать его и на других участках. Газета сообщала, что отвердение грунта ожидается под улицей Остоженка.

В номере было помещено фото первых двух вагонов метро, которые прибыли на завод «Динамо». Здесь должны были установить электрооборудование, а потом начать пробную обкатку на опытной ветке в Ленинской слободе. Через месяц вагоны должны были выйти в испытательный рейс.

КСТАТИ

Проектированием первых вагонов московского метро занималось Центральное вагоностроительное бюро Всесоюзного объединения вагоностроительных и тормозных заводов. Электрооборудование проектировалось на заводе «Динамо», где оно и производилось.

ЦИФРА

65 тысяч кубометров грунта было извлечено на строительстве метро в первой декаде сентября 1934 года.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В кабине с правой стороны размещалось рабочее место машиниста, а с левой стороны располагался начальник поезда. Кондуктор размещался на рабочем месте машиниста хвостового вагона поезда.

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