«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в метро на 42%

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«МегаФон» обновил сеть в Московском метрополитене. Проведенная модернизация оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета в столичной подземке на 42 процента. Обновления прошли на самых загруженных ветках метрополитена, где активно растет пассажиропоток.

В первую очередь модернизация была проведена на Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях — это свыше 130 станций, на которые приходится более 45 процентов пассажиропотока. Точечные настройки оборудования позволили расширить емкость технологии LTE и предоставить абонентам непрерывный доступ к мобильным сервисам на высокой скорости.

— Потребление мобильного трафика сейчас стабильно растет: люди все активнее пользуются гаджетами в дороге. Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро, — рассказал технический директор мобильного оператора Алексей Титов.

Он также напомнил, что «МегаФон» первым обеспечил абонентам доступ к технологии 4G в московской подземке — это было в 2016 году.

Сегодня более 90 процентов абонентов в метро используют мобильный интернет, при этом трафик только за прошедший год увеличился на 11 процентов. В дороге пассажиры читают новости, общаются в Сети, смотрят фильмы и сериалы. На мессенджеры, социальные сети и видеосервисы в метро приходится более 50 процентов от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисами в подземке стали Telegram и VK — они занимают 13 и 7 процентов общего мобильного интернет-трафика соответственно.

В среднем пассажир проводит в метро 30 минут. При этом мужчины пользуются им чаще, чем женщины. Самую большую группу пассажиров составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет. Далее следуют возрастные категории 20–30 и 40–50 лет.

Рейтинг устройств, с которых пассажиры столичного метро заходят в интернет, возглавляют смартфоны — на них приходится 82 процента от общего мобильного интернет-трафика. Самой популярной моделью остается Apple iPhone 11. В тройке лидеров также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. Модели, ранее занимавшие второе и третье места, Huawei Honor 10 LTE и iPhone 7, сместились на 6-ю и 7-ю позиции соответственно.