Сколько стоит «вечная красота» российских знаменитостей

Фото: Из личного архива Евгения Петросяна

Во вторник, 13 сентября, 76-летний юморист Евгений Петросян опубликовал у себя на страничке свой портрет в барокамере. Народный артист улыбается, предвкушая, что морщинки исчезнут. «Вечерка» разузнала, как и почем омолаживаются другие наши знаменитости.

Итак, барокамера, которая так радует Петросяна, оказывается, помогает организму Евгения Вагановича насытиться кислородом, запускает процессы восстановления клеток. Петросян принимает курс баротерапии в сочинском санатории. А в Москве сессия из 10 сеансов обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Евгений Петросян совсем не новатор в этой истории. Барокамеру постоянно используют актрисы Эвелина Бледанс, Мария Кожевникова, артист Александр Ревва и даже примадонна Алла Пугачева.

Певица Слава в конце лета решила сделать себе подарок: новое лицо и тело почти за три миллиона рублей. Артистка призналась: не было сил сидеть на диетах и ходить по косметологам — сделала сразу все тело и лицо «оптом».

Своей молодостью и красотой очень гордится Филипп Киркоров. Он отрицает, что делал пластические операции. Однако эксперты внимательно присмотрелись к 55-летнему артисту и пришли к выводу, что он все-таки омолаживался: прошел процедуру подтяжки лица золотыми нитями, которые вводятся под кожу и становятся «каркасом» для нее, не позволяя «ехать» вниз. В столице это стоит от 35 до 80 тысяч рублей в среднем.

Певица Любовь Успенская в свои 68 лет выглядит фантастически: на лице морщинки только от улыбки. Эксперты утверждают, что цветущая юность Любови Залмановны рукотворна. Во-первых, она точно прошла хирургическую подтяжку лица (средняя стоимость в Москве — около 120 тысяч рублей). Об этой процедуре говорят слегка сузившийся разрез глаз, безупречно гладкая кожа и очень слабо выраженные носогубные складки. Также заметно, что губы королевы шансона с годами заметно попышнели (процедура обходится примерно в двадцать тысяч рублей), а лицо в целом стало более скульптурным — выделились скулы, «заострился» подбородок (средняя стоимость контурной пластики — около 40 тысяч рублей).

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева регулярно разглаживает ботоксом морщины на лице. Кроме того, эксперты не раз отмечали, что артистка определенно сделала блефаропластику (подтяжку век). Москвичкам эта операция обойдется в сумму от 55 тысяч рублей.

57-летняя коллега Кудрявцевой Екатерина Андреева предпочитает нестандартные средства. Недавно в своем микроблоге она опубликовала видео с процедур-акупунктурного омоложения лица: врач втыкает длинные иглы в особые точки на лбу и щеках. Многие считают эту манипуляцию «экологической» альтернативой ботоксу. Кроме того, иглоукалывание стимулирует процессы регенерации в коже. Один часовой сеанс обойдется в пятнадцать тысяч рублей, но для стойкого «молодильного» результата нужно сделать не менее пяти процедур.

— Самый эффективный способ вернуть молодость — хирургическое вмешательство, — рассказывает косметолог-дерматолог Наиля Максименко, — Сегодня популярен чек-лифт — эндоскопическая подтяжка лица, без разрезов. Часто ее делают «в комплекте» с блефаропластикой — коррекцией век. Однако звезды используют и менее заметные, но эффективные процедуры, помогающие достичь «вау-эффекта».

Во-первых, разнообразные пилинги. Они возвращают коже свежесть. Во-вторых, биоревитализация — увлажнение и питание. В-третьих, хорошо зарекомендовала себя ботулинотерапия (временная остановка ненужной мимики). И в-четвертых, контурная пластика (введение в кожу лица наполнителей). Это четыре кита, на которых держится косметология сегодня. Главное — знать меру.