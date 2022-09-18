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Брэд не может без советских кед: западные звезды и дизайнеры одежды вдохновляются фильмами из СССР

Динара Кафискина
Общество
Брэд не может без советских кед: западные звезды и дизайнеры одежды вдохновляются фильмами из СССР
Кадр из фильма «Любовь и голуби» / 1984 год

Знаменитые дома мод представили свои коллекции на сезон 2022–2023. Удивительно, но факт: огромное количество образов оказались буквально скопированы из советских фильмов. Западные артисты этот тренд поддержали, а «Вечерка» изучала стильные находки.

Одним из самых актуальных в этом сезоне оказался фильм 1984 года «Любовь и голуби». Иностранные бренды, похоже, черпали оттуда идеи для создания супермодных образов. Интересно, что тренд на необычные сочетания подхватили и западные звезды, которые выходят на красную дорожку в кедах на советский лад и поло из далеких 1980-х.

В список популярных среди стилистов фильмов попали «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Служебный роман» (1977).

Почти хипстер Василий

Вряд ли герой Александра Михайлова Василий из фильма «Любовь и голуби» мог представить, что по тем временам срамной вид — в семейных трусах с сапогами — станет трендом года, который провозгласит бренд Celine. Такой образ дизайнеры предлагают использовать и мужчинам, и женщинам. Это могут быть не только парусиновые шорты, но и бермуды из плотных тканей. Фишка образа — грубые сапоги. Сочетание пришлось по душе хипстерам.

Тельняшка дяди Мити

Жан Поль Готье, может, и не знает, кто такой дядя Митя из фильма «Любовь и голуби», но сочетание классического пиджака с тельняшкой использовал лично для себя. Стилисты уверяют — такой контраст выделит вас из толпы. А дополнит образ кепи. Образ а-ля Гаврош прекрасно впишется и в женский гардероб.

Свитер — наше все

Какой советский герой без свитера? Да никакой. Бренд Hope For Flowers представил свои модели. А мы же вспоминаем фильм «Гараж» (1979 год) и ветеринара Сидорина в исполнении Валентина Гафта. Стильный вязаный свитер с высоким горлом стал изюминкой его образа. Сверху он накинул пиджак — многослойность сегодня тоже в тренде.

Брэд не может без советских кед: западные звезды и дизайнеры одежды вдохновляются фильмами из СССР Кадр из фильма «Гараж» / 1979 год

Формы нет, а шарм есть

Костюм Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» вызывал недоумение у зрителей. Но Брэд Питт скопировал этот образ. Кстати, на красную дорожку Венецианского кинофестиваля он вышел в костюме и... кедах словно из СССР.

Шуба в центре внимания

Также в этом сезоне модельеры, в том числе и бренды Stella McCartney, Lanvin, обратились к зимним шубкам. Слегка несуразным, очень объемным, непонятно из какого материала сделанным. Почти как у героини Лии Ахеджаковой в «Иронии судьбы»: то ли лиса, то ли Чебурашка. Берите на вооружение: шуба становится почти арт-объектом, на ней весь фокус.

А босоножки-то с носками!

Молодежный бренд Balenciaga в поисках новых решений дошел до сочетания, которое у нас считается вершиной дурновкусия: босоножки, сланцы с носками (фото слева). Все как любит главная героиня картины «Любовь и голуби» Надежда. Она же носит гамаши со штрипками, которые сейчас на пике популярности, и тренч, также пользующийся гигантской популярностью не первый год.

Брэд не может без советских кед: западные звезды и дизайнеры одежды вдохновляются фильмами из СССР Кадр из фильма «Любовь и голуби» / 1984 год

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Глазева, стилист:

— Зарубежные стилисты действительно обратили внимание на советские образы, копируют их, только используют другие ткани. Из-за этого вещи выглядят более современно. Мода в СССР была вроде бы нафталиновая, но при этом люди из того, что было, умели создавать и достаточно экстравагантные образы, и простые: сельские, фермерские, те, что ближе к природе. Синтетика уже наскучила, хочется чего-то родного. Зарубежные стилисты смотрят на разные эпохи. Советская мода — уникальная, в ней можно черпать идеи. Это целый пласт, отдельная культура, изучать которую интересно.

ФАКТ

Костюмы для персонажей «Любовь и голуби» подбирали, ориентируясь на то, как действительно одевались в деревне. Интересно, что это не понравилось цензорам политбюро — те посчитали такие образы «унижающими достоинство простых колхозников».

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