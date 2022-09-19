В столице прошел третий Всероссийский экологический диктант «Экотолк»

Антон Кульбачевский / Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве состоялся третий Всероссийский экологический диктант «Экотолк». В его торжественном открытии принял участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

В нынешнем году Всероссийский экологический диктант прошел под девизом «Устойчивое развитие начинается с тебя!». Целью проекта является популяризация экологического мышления у студентов и школьников, формирование у них понимания ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли.

Сейчас главной площадкой для проведения экологического диктанта стал Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. Это ведущий российский университет с более чем 120-летней историей. Университет является участником программы «Приоритет-2030», формирует новые знания и технологии для устойчивого развития.

— Сегодня это мероприятие стало знаковым в календаре экологических событий и объединило ярких представителей различных сфер деятельности — ученых, деятелей культуры, представителей государственной власти и бизнес-сообщества, студентов и эковолонтеров, — отметил Антон Кульбачевский.

По мнению руководителя столичного ведомства, сейчас, в век технологического прогресса и урбанизации, когда человечество достигло больших высот на пути своего развития, вопросы сохранения хрупкого баланса сосуществования человека и живой природы выходят на глобальный уровень. И вклад каждого в общее дело сохранения природы особенно важен.

— Всероссийский экологический диктант — именно тот проект, который направлен на приобретение необходимых знаний в сфере экологии и природопользования. Этот проект открыт абсолютно для всех, с каждым годом становится все масштабнее. Департамент природопользования поддерживает проведение экологического диктанта и привлекает к участию в этом важном эколого-просветительском проекте все больше москвичей, — подчеркнул Антон Кульбачевский.

В 2021 году — в Год науки и технологий — второй экологический диктант прошел в рамках научно-исследовательской программы «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал». А в 2020 году на всей территории России во Всемирный день защиты животных состоялся первый экологический диктант «Экотолк». Его участниками стали люди разного возраста и статуса — от школьников, студентов и блогеров до представителей государственной власти и образовательных учреждений. Организаторы диктанта поставили цель: объединить жителей нашей страны вокруг темы экологии, повысить экологическую культуру и грамотность населения страны.