Берегитесь дилетантов: как будет работать закон о психологической помощи населению

Кадр из сериала «Безумцы» / 2015 год

Защитить нас от лжепсихологов призвал закон о психологической помощи населению страны, проект которого одобрен экспертами и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Госдумы.

Страсти по закону о психологической помощи, казалось, могут кипеть вечно. Слишком уж давно ведутся дискуссии по самым разным деталям и нюансам, в результате которых инициатива Российского психологического общества превратилась в законодательный «долгострой». А говорили эксперты еще с начала нового века о важном: прежде всего об острой необходимости на государственном уровне гарантировать россиянам получение качественных услуг профессиональных психологов. Без нормативно-правовой базы сделать это невозможно, а ее в нашей стране до сих пор нет. По словам одного из авторов законопроекта, президента Российского психологического общества, доктора психологических наук, академика и декана факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрия Зинченко, «сегодня в России нет никакого фильтра, способного выявить некачественно работающего психолога или представляющегося таковым, так как система сертификации является добровольной».

Статистика стремительного роста спроса на психологическую помощь у граждан нашей страны весьма наглядно показывает: закон под сукном больше лежать не может. Многочисленные опросы приводят поистине шокирующие результаты. Так, по данным исследования Аналитического центра НАФИ, сегодня 70 процентов россиян испытывают тревогу из-за сложившейся социально-экономической и политической ситуации.

— Мы пережили трудные годы пандемии, когда тревожность нарастала с каждым днем, — комментирует психолог Людмила Федотова. — В этом году появились новые поводы для беспокойства. Душевное равновесие сохранить особенно сложно, когда одна проблема наслаивается на другую. Естественно, многим требуется помощь специалистов.

Если в доковидные годы визит к психологу в нашей стране был, мягко говоря, не слишком популярен даже в случае крайне с ложной жизненной ситуации, то сейчас настрой в обществе иной. Проанализировав весной этого года российский рынок труда, эксперты рекрутингового агентства HeadHunter выяснили, что спрос на психологов, в том числе корпоративных и всевозможных коучей, по сравнению с началом прошлого года вырос в 11(!) раз. Подтверждают всплеск интереса и аналитики одной из российских платежных компаний: количество переводов оплаты за услуги психологов увеличилось более чем в три раза. О том, что психотерапевты, психологи и неврологи входят в топ-5 самых популярных специалистов, к которым россияне записываются на прием в этом году, сообщили и в онлайн-сервисе одного из известных банков.

Провел аналогичный опрос минувшим летом и Всероссийский центр общественного мнения, вывод которого тоже не радует: «57 процентов россиян подверглись стрессу в 2022 году, 26 процентов из них — несколько раз в месяц». В свою очередь исследование НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского показало, что мегаполисы лидируют среди российских регионов по количеству людей, страдающих от депрессивных расстройств. В больших городах страны от них лечится каждый восьмой житель.

Вопрос, у кого и с чьей помощью пытаются привести нервы в порядок граждане, сегодня очень волнует специалистов. Спрос ведь, как известно, рождает самые разные предложения. «Сегодня запросы на психологическую помощь по-прежнему растут, — объясняет актуальность законопроекта Юрий Зинченко. — В сети появляются сотни предложений от людей, которые называют себя психологами, но не имеют соответствующего образования. Как результат — страдают обычные люди, а липовые специалисты не несут за это никакой ответственности. Такая ситуация может иметь крайне негативные последствия».

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В том, что закон способен оградить людей от немыслимого количества неподготовленных, неправильно подготовленных или вообще не имеющих никакого представления даже об основах психологии, сегодня уверены многие.

Поддерживают законопроект и в Госдуме. Так, по мнению вице-спикера Государственной думы Анны Кузнецовой, специалистов-психологов в стране остро не хватает. «Сегодня есть колоссальный запрос на профессиональную помощь психологов. В этой работе видят возможность и разрешения школьных конфликтов, и преодоления семейных проблем, различных жизненных трудностей. Поэтому нужно делать новый шаг. Нужен закон о психологической деятельности, нужна поддержка отечественной психологии», — пишет она в своем Telegram-канале.

В законе, уточняют авторы проекта, будет дано четкое определение психологической помощи и объяснено, кто имеет право ее оказывать. Наконец, станет ясно, какие специалисты могут назначать лекарства, а какие — нет. Также документ определит основные виды и формы психологической помощи, особенности ее оказания детям и закрепит зоны ответственности профессионального психолога.

— Конечно, необходимость в таком законе давно назрела, — считает доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования, проректор по развитию Университета мировых цивилизаций Татьяна Разина. — Право работать с людьми должны иметь только высококвалифицированные специалисты с соответствующим образованием. У практического психолога должно быть сформировано профессиональное мышление, а за короткий срок обучения достичь этого невозможно.

Крайне важно, чтобы была преемственность: психологи-магистры обязательно должны иметь и психологическое образование на уровне бакалавриата. Считаю, что в этом вопросе закон должен занять очень жесткую позицию. Также было бы неплохо предусмотреть ответственность за недобросовестную рекламу услуг псевдопсихологов. Однако один закон с проблемой мошенничества в этой сфере не справится. Необходимо, чтобы люди сами понимали, какой специалист и какой квалификации им необходим, поэтому важно повышать уровень психологической культуры и знаний в нашем обществе.

Аналогичную точку зрения высказывает и академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов, предупреждая: берегитесь дилетантов и самоучек! «Человек должен получить помощь и поддержку профессионалов, а не людей, которые надевают на себя маску психолога, но таковыми не являются», — говорит он.

При отсутствии закона о психологической помощи работа психолога не подлежит лицензированию, «специалист» не проходит квалификационную аттестацию. А количество всевозможных заведений, раздающих направо и налево дипломы и свидетельства о праве на оказание психологических услуг, сегодня уже и сосчитать невозможно.

В итоге, пока у государства нет механизма элементарного контроля, выбирать, кому доверить свою проблему, связанную со стрессом, профессиональным выгоранием и другими депрессивными состояниями, нуждающимся в помощи приходится буквально на глаз или ориентируясь на отклики и опыт других пациентов и клиентов. С мошенниками, кстати, по аналогии с «сарафанным радио» очень активно ведется борьба в самых разных социальных сетях.

«Некомпетентна, груба, невежественна. Имеет несколько корочек (купленных?). Разговаривает так, будто прилетела с другой планеты. На здоровую критику отвечает агрессией», — читаю в одной специально созданной сетевой группе «Лжепсихологи, черный список» отзыв Анастасии Анисимовой о некой Татьяне Семенко, утверждающей на своем личном сайте о наличии сразу нескольких высших психологических образований, а также что «ранее руководила модельным агентством и школой моделей, работавшей на основе созданных мной обучающих методик». «А как быть с психологом, который сначала залезла тебе в душу, потом в семью, потом в кошелек и тянет, шантажирует, вымогает? Как от нее отвязаться?» — задается вопросом Алла Чепурная на еще одном аналогичном форуме. «Узнайте, что окончила, и отправляйте жалобу с описанием произошедшего на имя декана, — отвечает ей пользовательница Каролина Битнер. — Могут и диплом отозвать, если будете убедительны».

Еще один отзыв об очередном лжеспециалисте: «Василий Солодовников, сейчас имя в соцсети заменено на Ингвар, — сообщает участница сетевой группы про мошенников Ася. — После получения одной консультации стал писать мне в личку, настаивая на продолжении общения, причем стоимость консультации выросла вдвое. При этом «Василий-Ингвар» заявил, что ответственность за результат своей работы не несет. По результатам: после консультаций возникла психосоматика, начинающийся в семье конфликт стал активным. В общем, от его советов стало только хуже».

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— Здесь, к сожалению, нечему удивляться, — комментирует кандидат психологических наук Илья Суровцев. — Сейчас, чтобы оказывать психологические услуги, лицензия не требуется. А при современных цифровых технологиях напечатать «на коленке» любой диплом, хоть из волшебного Хогвартса, — проще простого. Жулик, назвавшись психологом, а то и психоаналитиком, в буквальном смысле «заговаривает зубы» клиенту, использует непонятные термины, внушает и манипулирует с единственной целью — держать человека «на крючке» как можно дольше и выкачивать из него средства.

В итоге проблемы не решаются, а вот зависимость от такого «лекаря душ» формируется. Для этого в ход идут приемы, которые для профессионала — табу. Например, скрытое управление сознанием. Психолог-недоучка опасен не меньше. Особенно если пришедший за помощью не слишком осведомлен, что некоторые проблемы решить может только врач-психиатр, невролог. Если у ребенка тяжелые поведенческие нарушения, а его привели на прием к психологу-неучу, то в большинстве случаев тот начнет внушать: «только не таблетки!». А мама и рада! Много случаев знаю, когда из-за таких советов дети не получали адекватное лечение, в результате чего состояние усугубилось. Грамотный психолог этого не допустит.

О том же предупреждают и врачи. Так, по словам кандидат медицинских наук Олега Савкина, некомпетентные психологи часто пытаются лечить психосоматику по принципу «все болезни от нервов» или «от неотреагированных эмоций».

— Язвы, артриты, головные боли — все что угодно приписывают стрессу, — возмущается врач. — Да, стрессовый фактор может в некоторых случаях быть причиной обострения, но не самого заболевания. В результате, принимая по совету дилетантов, условно говоря, валерьянку, пациент, которому необходима медикаментозная терапия, а то и хирургическое вмешательство, теряет время, а значит, и здоровье.

Чтобы стать профессиональным психологом, в нашей стране нужно отучиться в высшем учебном заведении пять-шесть лет. Образовательная программа сложна, в ней непременно значатся анатомия, физиология, также психолог-профессионал должен понимать, как работает центральная нервная система.

— Ошибка думать, что психология — это набор карточек для тестов, — говорит психолог Людмила Федотова. — У нас в стране очень много разных методик, направлений, инструментов и технологий, использовать которые нужно в зависимости от той или иной ситуации. Значит, специалист должен все их знать.

Универсальных рецептов нет. В психологии очень многое связано с понятием души. Мысли, переживания, ощущения, мышление, эмоции… Физиология у всех одинаковая, а видение мира — разное. В хороших вузах будущие психологи дотошно изучают, как работают наши анализаторы, человеческое сознание, работу мозга, матанализ, теорию вероятности. Это очень серьезная наука! И конечно, это должен быть лицензионный вид деятельности.

Дилетант, психолог без соответствующей подготовки лишь усугубит проблему, вгонит во фрустрацию, вовремя не разберется, когда клиенту необходима помощь других специалистов, не сможет выявить истинные причины нервного срыва, той же депрессии, и тем самым нанесет непоправимый вред.

По мнению экспертов, закон должен ответить на многие вопросы, связанные с гарантиями оказания квалифицированной психологической помощи, но и самому обществу нужно бороться с невежеством. По крайней мере пора понять, что при стрессовых ситуациях не стоит доверять разрекламированному «гуру», обещающему моментально «развести тучи руками».