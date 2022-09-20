Бегуны Московского марафона съели более одиннадцати тонн фруктов

Фото: ТС Пятерочка

Торговая сеть «Пятерочка» вновь стала официальным партнером ежегодного Московского марафона. Для участников главного марафона страны было предоставлено более 11 тонн фруктов и организованы различные развлечения.

Торговая сеть уже пятый год подряд является официальным партнером Московского марафона — одного из главных ежегодных спортивных событий столицы. По сложившейся традиции сеть ежегодно заботится об участниках масштабного легкоатлетического праздника и предоставляет им возможность получить мощный источник витаминов после успешного прохождения дистанции. В этот раз восполнить запас энергии бегунам помогли 8,1 тонны бананов и 3,2 тонны апельсинов.

Массовый забег прошел в столице 18 сентября с 07:00 до 16:00. Маршрут марафона пролегал по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, Тверскую улицу и Театральный проезд, под стенами Кремля. Участники забега могли увидеть всемирно известные достопримечательности столицы, в числе которых небоскребы «Москва-Сити», Белый дом, сталинские высотки, Большой театр, Кремль и храм Христа Спасителя.

В рамках спортивного праздника торговая сеть установила шатер с различными развлечениями. В нем участники и гости забега могли отдохнуть на пуфах, зарядить телефоны или посоревноваться с друзьями в велогонке. За участие во всех этих активностях можно было получить брендированный подарок (сумку-«шопер», многоразовую бутылку для воды или баф) или возможность подойти к лототрону, где каждый гость мог выиграть персональную скидку в приложении «Пятерочка Доставка». На площадке также работал фреш-бар, где за скачивание приложения экспресс-доставки раздавали горячие напитки.

Не забыла торговая сеть также и про бережное отношение к окружающей среде. Рядом с шатром был установлен фандомат для сбора пластиковой тары. Совместно с брендом питьевой воды «Святой источник» сеть наградила самого экоответственного участника, сдавшего больше всего бутылок на мероприятии, подарив ему персональную скидку в своем приложении и месячный запас питьевой воды.

Кроме того, в корпоративной эстафете, которая проходила в рамках марафона, приняла участие и команда сотрудников торговой сети, а также подразделений X5 Group. Перед стартом спортсмены организовали разминку.

— Одной из ценностей нашей торговой сети является забота о людях, об их здоровье и качественном питании. Поэтому мы регулярно поддерживаем проекты, способствующие развитию здорового образа жизни и сами принимаем в них активное участие. Также мы каждый день предлагаем нашим покупателям и пользователям экспресс-доставки самую свежую продукцию по выгодным ценам для поддержания крепкого здоровья и тонуса, чтобы каждый желающий мог правильно питаться и вести здоровый образ жизни, — отметил руководитель управления маркетинга торговой сети на территории «Центр» Евгений Лян.