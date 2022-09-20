Светлый образ Сергея Пускепалиса останется с нами

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во вторник, 20 сентября, в ДТП под Ярославлем погиб Сергей Пускепалис — один из самых востребованных актеров, художественный руководитель Театра драмы имени Федора Волкова.

Сергей Пускепалис был человеком, уход которого отзывается в сердцах всех, кто хоть раз с ним пересекался. Помню, как брала для «ВМ» интервью у артиста по случаю выхода фильма «1941. Крылья над Берлином». В тоне его голоса, в каждом слове слышались мягкая сила, спокойная уверенность и добрая улыбка. Рядом с ним чувствовала себя защищенной. Он говорил о своих планах, которые способны помочь другим. Тогда режиссер вспоминал и про свой спектакль «Забыть Герострата» по пьесе Горина.

— Она про человека, который за одну ночь сжег храм, который строили 200 лет. По сути, он сказал: «Вы помните имена художников, которые строили его 200 лет? Нет. А меня запомните на века!» — размышлял тогда Пускепалис. — Только потом мы понимаем, что так за одним храмом будет второй, а затем люди начнут разрушать друг друга — это самопожирающая история.

А сам Сергей Витауто строил. Он с 2019 года усиливал репертуар старейшего в России Ярославского театра драмы имени Волкова. Разрабатывал «Всероссийскую актерскую биржу», чтобы помочь выпускникам творческих вузов трудоустроиться. Много снимался.

Создавал образы — героев мужественных, с внутренним чувством собственного достоинства, вроде командующего Жаворонкова из «1941. Крылья над Берлином», предпринимателя Вадима из «Хроноса», тренера Гаврилова из «На острие»... Ставил спектакли. Возил Театр Волкова со своими постановками «Предстоящее событие» и «Весы» на гастроли в Луганск и Донецк.

— Обожал его. Души в нем не чаял. Он был удивительный, небывалый. Влюбился в его дар после первой же его роли — «Как я провел прошлым летом»... — вспоминает о друге писатель Захар Прилепин. — ...И в любую сложную минуту в трубке возникал его голос, и он говорил: «...я за тебя, давай подъеду, устроим им всем...»

Сергею Витауто было всего 56 лет. УМВД России по Ярославской области сообщило, что он погиб во время ДТП при столкновении «Форда-Транзит» и грузового автомобиля на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, Сергей перегонял купленный за свой счет автомобиль в ДНР. Погибли двое, один госпитализирован.

— Я в таком шоке, что ничего не могу сказать, ничего... — отреагировал на звонок от «ВМ» писатель Алексей Слаповский. — Физически не могу, простите. Мы дружили с ним более 30 лет.

От коллектива Театра имени Волкова звучат слова:

— Шок и огромное горе у всех волковцев... Светлый образ Сергея Витауто Пускепалиса — прекрасного актера, выдающегося режиссера и организатора театрального процесса навсегда в наших сердцах.

Все, кто ценит творчество Сергея Пускепалиса, разделяют и чувство утраты.

ДОСЬЕ

Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Заслуженный артист России, режиссер. Окончил Саратовское театральное училище. Служил в Военно-Морском флоте СССР. Отучился на режиссерском факультете в РАТИ (ГИТИС) на курсе Петра Фоменко. У него есть ряд профессиональных наград, включая «Нику», «Золотой орел»... В фильмографии более 70 ролей.

Редакция «Вечерней Москвы» выражает соболезнования родным и коллегам Сергея Пускепалиса.