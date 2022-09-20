Ставки сделаны: референдумы на освобожденных территориях защитят жителей от геноцида киевской хунты

Депутаты Народного собрания Донецкой Народной Республики (ДНР) во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, на которой было объявлено о проведении референдума 23–27 сентября 2022 года по вопросу о вхождении республики в состав РФ / Фото: Николай Тришин / ТАСС

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к России. Решения об этом приняли местные власти.

Явка ожидается высокой, следует из результатов исследования компании «ИНСОМАР».

Респондентов спросили, они бы скорее приняли или не приняли участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если референдум состоялся бы «в ближайшее воскресенье».

Скорее бы приняли участие в голосовании 80 процентов респондентов из ДНР, 83 процента опрошенных из ЛНР, 72 процента жителей Запорожской области и 65 процентов — Херсонской. Как планируется, на всех территориях голосование будет смешанным — обычным, на избирательных участках и дистанционным.

«Многострадальный народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной, — заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к президенту России Владимиру Путину. — Прошу вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации». По оценке властей ДНР, во время боевых действий погибли 9044 жителя республики, среди которых 120 детей.

Территория Запорожской области пока не находится полностью под контролем, но это не поставит под сомнение легитимность проведения референдума о вхождении региона в состав России, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Сегодня у нас на съезде жителей Запорожской области выступала масса выходцев из города Запорожья, из Вольнянска, и были люди, родившиеся в Орехове и в Гуляйполе, то есть те, которые родом с территорией, которые временно подконтрольны режиму Зеленского. Но это не мешало им высказать свою позицию и четко озвучить, что и как они хотят. Собственно говоря, это была воля жителей временно подконтрольных режиму Зеленского территорий, — заявил Владимир Рогов. По его словам, жители еще не освобожденных территорий просят дать им возможность голосовать дистанционно, через интернет, хотя даже это довольно опасно.

Политолог Дмитрий Журавлев идею проведения референдумов приветствует.

— Если Донбасс станет Россией, то специальная военная операция автоматически переводится в режим войны. Причем — оборонительной, ведь мы будем защищать собственную территорию, — пояснил эксперт. — А это уже совсем другой настрой общества! Это «вставай страна огромная».

Для внутренней мобилизации общества вхождение в состав России новых территорий будет крайне важно.

Запад, по мнению эксперта, результаты референдумов не признает никогда, но нам это и не нужно.

СПРАВКА

В случае успешного прохождения референдумов у России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан. В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобожденных территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров. Это, для сравнения, территория Волгоградской области. Или Псковская и Новгородская области вместе взятые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Федоров, руководитель центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— Проведение референдумов позволит жителям освобожденных территорий выйти из «промежуточного» положения. Они станут россиянами, а значит, смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку своей страны. А еще становится ясно, что Россия повышает ставки. Если проводятся референдумы и жители голосуют за присоединение к РФ, то ни о каком возвращении Украине этих территорий уже не может быть и речи. Вопрос закрывается окончательно и бесповоротно, как с Крымом. Мы сознательно закрываем себе путь назад.