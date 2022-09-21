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Юрий Борзаковский: Погрустили и дальше работать

Иван Кудря
Общество
Юрий Борзаковский: Погрустили и дальше работать
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Западные санкции, политизированность и предвзятость международных институтов и организаций больно ударили по нашим спортсменам. Но не сломили их дух и волю побеждать.

Чемпион мира в беге, бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал «Вечерней Москве» о своем видении перспектив профессионального и массового спорта в Москве и стране в целом.

— Юрий Михайлович, скажите, как легкоатлеты отреагировали на отстранение всех наших спортсменов от мировых первенств?

— Все понимали, к чему все идет. Не было эффекта «вау». Расстроились, день или два погрустили и дальше за работу. Мне даже позвонил один бегун из молодежной сборной и спросил: что дальше-то делать? Я ему спокойно ответил: у тебя вся жизнь впереди, тренируйся, работай, все это временно, не тебе об этом думать. Ничего уже не изменить. Сейчас нужно верить в то, что мировые спортивные ассоциации будут работать по спортивному, а не политическому принципу.

Конечно, не так много шансов, что они — раз! — и впервые за почти девять лет встанут на нашу сторону. Но другого выхода нет. Надо делать свою работу и не оглядываться на них. Тем более нельзя уходить из спорта или менять гражданство, как это уже сделали некоторые атлеты. Это тут же преподнесли как то, что Россия сдает позиции и не может бороться с мировыми организациями. А это не так! Никогда так не было и не будет.

— Как вы думаете, изменилась легкая атлетика с момента вашего ухода как спортсмена?

— Несомненно. Если тот результат, который я показывал, уже смогли побить. Да и система подготовки изменилось, как и медицинское вмешательство, которое может продлить карьеру на два или три лишних года без потери качества. Я даже считаю, что это хорошо, так как зрители могут видеть своих кумиров как можно дольше, а для спортсмена это еще одна возможность посостязаться на новых стартах.

— В связи с этим вопрос: сложно ли было уходить и как вы себя чувствовали на месте тренера сборной, когда там работали?

— Всегда тяжко уходить с того места, которому отдал всю жизнь. Я не стал исключением. Другой вопрос, что старался не думать об этом, а сразу старался влиться в новую для себя работу.

Тренером быть сложнее, чем обычным спортсменом. За всеми нужно следить, приезжать на просмотры в разные регионы России, чтобы отобрать самых лучших. Поэтому поначалу возникали трудности. Потом вник, и, как считаю, проведенное мною время на посту тренера сборной не прошло даром.

— Вы сказали, что ездили в регионы отсматривать атлетов. И где больше находили талантов?

— Знаете, сложно сказать, в основном мы брали по одному, максимум по два человека для перевода в школу олимпийского резерва в Москве. Скажу так: в Московской и Самарской областях больше всего бегунов. Не знаю почему, но эти регионы мне больше всего запомнились.

— Вы единственный российский олимпийский чемпион в беговых дисциплинах. Как добиться такого же успеха?

— Наверное, я ничего нового не скажу, кроме как тренироваться, соблюдать дисциплину и соревноваться с лучшими атлетами. Опыт, который можно получить на каких-либо первенствах, российских или мировых, очень важен. Можно узнать какие-то секреты тренировок у других, более мастеровитых соперников. К тому же у любого спортсмена должна быть мотивация. Моей было то, что я хотел доказать всем, что могу выиграть олимпийское золото.

Юрий Борзаковский: Погрустили и дальше работать Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— Как вы думаете, есть будущее у российской легкой атлетики?

— С учетом того, что я вижу, как сейчас она развивается, не только в профессиональных кругах, но и среди любителей — конечно, да. То, что все больше людей, например, участвует в различных забегах, показывает растущую популярность бега.

А разных событий по тематике легкой атлетики проходит множество. Именно там создается конкуренция, которая выявляет лучших из лучших. Некоторые результаты меня самого поражали.

Если начать работу с этими людьми, то, поверьте, они смогут выйти если не на мировой, то точно на всероссийский уровень. Я думаю, лет через десять мы сможем увидеть новый расцвет российской легкой атлетики с таким подходом.

— Кстати, что вы можете сказать по поводу массовых забегов, которые стали чаще проводить во многих регионах? Там не смотрели каких-нибудь ребят для сборной?

— К сожалению, на таких забегах мы не просматривали никого, так как сложно отследить правильность бега, технику спортсмена и другие нюансы. Мы видели некоторые результаты на нашей дистанции, и если результат был близок к тому, который нам требовался, то могли приехать к бегуну и оценить его лично. Насчет того, что массовых забегов стало проводиться больше, я считаю, что это только плюс. Может быть, именно там будут рождаться будущие чемпионы, которые будут выступать за нашу сборную. Да и к тому же для здоровья обычных людей это очень полезно.

— Сами участвовали в таких забегах?

— Полумарафон и марафон не мои дистанции. При должной подготовке смогу преодолеть, но с наскока, наверное, нет. А так, несколько раз бежал пять и десять километров.

Удивился тому, сколько людей было на старте. Особенно в Москве. При этом не только молодежь, так еще и дети, и люди в возрасте, и пожилые. Все-таки спорт объединяет людей, и я рад тому, что многие хотят к этому приобщаться. Я бы сказал так: массовый спорт набирает обороты.

СПРАВКА

Юрий Борзаковский родился 12 апреля 1981 года в подмосковном Кратове. В 1999-м отучился на газоэлектросварщика в ПТУ № 61 в Жуковском, а в 2003-м окончил Московскую госакадемию физкультуры. Многократный чемпион и рекордсмен России и Европы, чемпион мира 2001года и Олимпийских игр 2004 года. Основная дистанция — 800метров.

В феврале 2015-го официально завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу, возглавив сборную России по легкой атлетике. В прошлом году ушел с поста главного тренера сборной.

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