Поэт Игорь Мухин: Украинизацию Донбасса необходимо было остановить

Фото: Из личного архива Игоря Мухина

Поэту и уроженцу Мариуполя, а ныне жителю столицы Игорю Мухину вручили диплом Министерства угля и энергетики ДНР за его цикл стихов. Корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал с литератором и узнал о том, как развивался национализм на Украине.

— Игорь Георгиевич, за что вам вручена награда от министра ДНР?

— Недавно в Донецке вышел коллективный сборник, посвященный шахтерам. Там есть и мои произведения. За этот цикл мне и вручили награду.

— Часто пишете о Донбассе?

— Всю жизнь. И когда начались трагические события, стихи рождались сами по себе. При этом многие тексты стали песнями. Я их исполняю на концертах. Пока эти произведения публиковались только в коллективных сборниках, а мне хотелось бы, чтобы они вышли отдельной книгой. Есть задумка — выпустить альбом песен, посвященных событиям в Донбассе.

— Можете вспомнить, как было раньше в Донбассе и как развивались события?

— Надо сразу обозначить, что Донбасс — это русскоговорящий регион, где практически всегда говорили только на русском языке. По моим подсчетам, националистов тогда на Украине было не более одного процента, и то они находились не в Восточной Украине, а в Западной. Народ в Донбассе всегда прекрасно относился к русским.

А начиная с 2014 года из-за политики украинского правительства, начавшейся украинизации количество националистов возросло примерно до 10 процентов, но опять-таки больше в Западной Украине. Но там местное население открыто боится высказать свою позицию, так как опасается за свою жизнь.

— Примеры есть?

— Если взять советские времена, то помню случай 1987 года, когда возвращался с одного мероприятия. Я немного выпил, и по дороге домой меня остановили трое милиционеров и начали выражать презрение. Но не по поводу того, что я в нетрезвом виде, а из-за того, что говорю на русском.

А я чувствую, что милиционеры не местные. Уточняю: откуда они. Оказалось, что приехали в командировку с Западной Украины. Уже тогда ее жители ненавистно относились к русскоговорящим. Это не укладывалось в моей голове — мы же единый народ.

— А в Москву когда переехали? И встретили ли негатив из-за этого решения?

— В столицу я перебрался в 1990-х годах. Здесь у меня стали выходить книги стихов, а потом приняли в Союз писателей России. Но тогда я еще имел гражданство Украины и прописан был в Мариуполе.

Я поехал на родину, зашел в Донецке в местное отделение Союза писателей Украины с просьбой о вступлении.

Первый вопрос: на каком языке ты пишешь? Отвечаю, что на русском. Тогда председатель разводит руками: мол, пока бесполезно. Сказал, что у них есть распоряжение принимать в союз девять человек, пишущих на украинском, а десятого — на русском.

Я уточнил у них, откуда они находят в Донбассе писателей и поэтов, пишущих на украинском. Но мне ничего ответить не смогли: установка есть, вот ее и исполняем. Так я и не попал в Союз писателей Украины.

— Часто получается бывать на родине?

— В нулевых годах мы с женой Лидой часто ездили к родственникам в Мариуполь, чтобы отдохнуть на море. Там местное население прекрасно относилось и относится к русскоговорящим. Скажу больше: они не отделяют себя от России и хотят быть одним из ее регионов. Даже в 2011 году меня приглашали на фестиваль шансона, проходивший в Николаеве, в котором участвовали десять представителей от Украины и десять от России. Как видите, представительство было одинаковое, никого не ущемляли.

Но вот начиная с 2014 года из-за политики Киева стало все меняться. Но при этом я стараюсь поддерживать связь со своими друзьями, пишу о событиях, происходящих в Донбассе, и готов поехать выступить перед нашими солдатами, которые выполняют сейчас прекрасную миссию, освобождая регион от националистов.

— Как вы думаете, нужно ли было проводить спецоперацию в Донбассе?

— Однозначно нужно! Мы же должны помочь тем людям, которые всей душой болеют за Россию, хотят быть ее частью.

ДОСЬЕ

Игорь Мухин родился 20 июля 1957 года в Мариуполе Донецкой области. Окончил архитектурный факультет Воронежского инженерно-строительного института и Литературный институт имени Горького. Выпустил около 70 книг.

Член Союза писателей России, Музыкального общества Москвы, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат международных фестивалей искусств.