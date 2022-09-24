Как будет меняться стоимость продуктов до конца сезона

Продавец Виктория Ушакова реализует продукцию липецких сельхозпредприятий / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

19 сентября в Москве экономисты зафиксировали увеличение стоимости нескольких категорий товаров , среди них — зеленый чай, огурцы, сахар. Гречка, мука и яйца, наоборот, подешевели. «Вечерка» узнала, что будет с ценами дальше и стоит ли сейчас закупаться товарами, которые упали в цене.

Дефляция по всей стране сократилась после нескольких недель стремительного роста сразу на 0,10 процента по сравнению с прошлой неделей из-за резкого скачка цен на огурцы. По словам экономиста Дмитрия Воронина, в ближайшее время стоит ожидать повышения цен и на остальные овощи — помидоры, перец, морковь.

— То, что огурцы подорожали почти на 9 процентов — вполне закономерное для осени явление. Сбор урожая закончился, сельские хозяйства распродают остатки и желают заработать до следующего сезона как можно больше, — рассказал специалист.

Что касается остальных подорожавших товаров — сахара, зеленого чая и мясных консервов, — то тут ситуация для покупателя складывается не самая благоприятная.

— Многие иностранные компании, поставляющие чайную и кофейную продукцию, покинули Россию. А по всему миру наблюдаются проблемы с урожаем — в том числе и с чайными листами. Сахар еще пару месяцев будет так «колебаться», так как растут цены на сырье, — поясняет экономист.

Аналогичная ситуация и с мясными консервами — около 50 процентов мяса для них идет к нам из Аргентины и Бразилии. Но из-за осложненной логистики и мировой инфляции цены на продукцию из этих стран поднялись примерно на 30 процентов, поэтому стоимость продолжит расти в пределах двух процентов.

Обстановка с товарами, упавшими в цене на этой неделе — куриных яиц (– 3 процента), гречки (–2,9 процента) и пшеничной муки (– 2 процента), — более благоприятная. Дмитрий Воронин уверен, что благодаря активной поддержке со стороны государства сельскохозяйственной отрасли и снижением спроса на эти товары цены продолжат радовать покупателей.

— Эти товары долгое время были лидерами по росту цен, а сейчас показывают хорошие проценты снижения. И если овощи будут резко в ближайшее время расти в цене, то гречка, яйца и мука, напротив, к концу года упадут в стоимости еще на 5–7 процентов. Поэтому не стоит торопиться и бежать все скупать, — отметил экономист.

Он также уверен, что в течение нескольких недель покупателей ждет рост цен на рыбную продукцию, фрукты и ягоды — в пределах 7–10 процентов. Все дело в том, что в этом году рыбный улов оказался значительно ниже показателей прошлого, а для ягод и фруктов уже не сезон.