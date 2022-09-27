Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Районы получат удобные маршруты

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на фоне здания комитета / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Формирование удобного транспортного каркаса — одна из важных задач для современного мегаполиса. В его основе — дороги, метро и новые железнодорожные направления. Так, движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), который соединит Зеленоград и Раменское, планируется запустить в 2023 году. Подробности об этом мегапроекте рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Начало следующего года станет знаменательным для развития транспортной системы всей Московской агломерации. В 2023-м готовы запустить третий Московский центральный диаметр. Маршрут соединит подмосковное Раменское и столичный Зеленоград. «Вечерняя Москва» рассказывает, какая работа ведется над этим глобальным проектом.

По высокому стандарту

Сотни тысяч людей ежедневно пользуются уникальным наземным метро. К первым двум маршрутам Московских центральных диаметров за три года не просто привыкли — без них не обходятся поездки как жителей столицы, так и Подмосковья. Комфортные поезда ходят четко по расписанию. Пассажиры отмечают высокий уровень комфорта передвижения и построения маршрутов. В пользу выбора Московских центральных диаметров говорят и современные поезда. Розетки для подзарядки гаджетов, удобные кресла, возможность перевозить багаж и велосипеды — ездить каждый день или время от времени можно с полным набором удобств. Да и за прошедшие три года уже можно забыть переполненные электрички и наслаждаться удобствами железнодорожных маршрутов, которых вскоре станет больше.

— Третий Московский центральный диаметр — один из самых ожидаемых проектов столицы, — отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Новый маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание 24 районов столицы: Крюково, Старое Крюково, Силино, Молжаниновский, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Останкинский, Алексеевский, Басманный, Мещанский, Сокольники, Красносельский, Соколиная Гора, Лефортово, Перово, Нижегородский, Рязанский проспект, Выхино-Жулебино, Вешняки и Косино-Ухтомский.

Добираться до работы, учебы, на встречи или отдых будет проще одному миллиону горожан. Еще одна важная цифра: четверть миллиона человек работают в непосредственной близости от нового маршрута. А значит, и современное наземное метро будет у них очень востребовано.

В обход вокзалов

Еще несколько лет назад для того чтобы добраться до столицы из Подмосковья, нужно было приехать на один из городских вокзалов. А дальше — уже спускаться в метро и ехать в другой район. Теперь маршрутная сеть строится по другому принципу.

— Маршрут третьего диаметра пройдет в обход двух вокзалов, это поможет снизить нагрузку на станцию метро «Комсомольская», — поясняет Юлиана Княжевская.

Не нужно ждать на переполненном вокзале своей электрички. Любые станции на маршруте комфортно примут пассажиров. У каждой платформы есть свой стандартный набор: навесы над перронами, скамейки для ожидания, кассы, турникеты и другие привычные элементы современной железнодорожной инфраструктуры.

— Третий Московский центральный диаметр представляет собой соединение двух железнодорожных направлений — Ленинградского и Казанского. Длина железнодорожного маршрута составит 85 километров, — приводит данные Юлиана Княжевская. — Всего на МЦД-3 в перспективе будет 41 остановка, 14 из них будут пересадочными на метро и Московское центральное кольцо.

А это еще одно важное преимущество наземного метро между столицей и областью: интеграция с другими видами транспорта. Без пересадок и безопасных переходов диаметры не были бы такими востребованными. Их популярность обусловлена в том числе и тем, что менять транспорт теперь максимально легко. Достаточно совершить пересадку, выбрав удобное направление поездки — метро, Московское центральное кольцо или остановку наземного транспорта поблизости. Таким образом, запуск МЦД-3 позволит сбалансировать нагрузку на городской транспорт и автомагистрали.

Слаженная команда

Как и любой мегапроект, третий Московский центральный диаметр создается в условиях плотной застройки мегаполиса. Архитекторам, проектировщикам и другим специалистам пришлось немало потрудиться над тем, чтобы проложить маршруты в столице, увязать два существующих железнодорожных направления в один и обустроить сами платформы и территории вокруг станций. Несмотря на все сложности, эта масштабная работа движется к своему первому ощутимому результату — непосредственно запуску нового маршрута.

Километры теплосетей, электрических и газовых коммуникаций железнодорожники уже перенесли. Чтобы сохранить движение поездов, на несколько десятков метров перемещают существующие пути. Освободившееся место и станет строительной площадкой. Перемычка соединит Ленинградское и Казанское направления, превратив их в третий Московский центральный диаметр.

— На сегодня ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры возле Казанского вокзала, — говорит Юлиана Княжевская. — Развернуты работы по переустройству двухпутного железнодорожного тоннеля 1925 года постройки. Его пути удлинят и развернут в сторону Митьковской соединительной ветви — основного стыковочного звена будущего третьего Московского центрального диаметра, объединяющего Ленинградское и Казанское направления.

По ее словам, Митьковская соединительная ветвь длиной около трех километров между путями Казанского направления с одной стороны и Ленинградского с другой также будет реконструирована. Для сохранения работы Московской железной дороги с запуском МЦД-3 на ней будет построен дополнительный (четвертый) главный путь.

Также рассматривается перспектива строительства нового остановочного пункта Митьково на пересечении Митьковской ветви с улицей Русаковская недалеко от станции метро «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линии. Он разместится между существующими станциями Электрозаводская Казанского направления и Рижская — Ленинградского.

Между столицами

Удобства передвижения между подмосковными городами и столицей — это только одна часть грандиозного проекта по запуску третьего Московского центрального диаметра. Примечательно и то, что данный проект реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Это позволяет оптимизировать сроки и стоимость работ.

— Интеграция проектов приведет также к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль, — отмечает Юлиана Княжевская.

В Москве высокоскоростные поезда будут делать остановки на станциях Крюково в Зеленограде и Петровско-Разумовская, Рижская, Ленинградский вокзал. Горожане смогут отправляться в Санкт-Петербург, не тратя времени на поездку на Ленинградский вокзал, а пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга, смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до центра города.

Распространяющийся эффект

Третий Московский центральный диаметр — масштабный транспортный проект, который станет импульсом к развитию городских территорий.

— Чтобы людям было комфортно пользоваться новым видом транспорта, к станциям делают удобные подъезды и подходы, благоустраивают прилегающую территорию, — поясняет Юлиана Княжевская. — Там, где ранее не было маршрутов и путей подхода к станциям, появятся подъездные дороги, парковки для личного транспорта и велосипедов, сформируются новые связи общественного транспорта. Кроме того, территория около станций будет развиваться экономически, тут будут появляться различные сервисы и места для отдыха.

Председатель Москомархитектуры поясняет: работа по созданию третьего диаметрального маршрута — это процесс, который включает разработку проектов планировки, проектной и рабочей документации, строительство перегонов и станций. И осилит такой масштаб только слаженная команда специалистов. Все их усилия направлены на то, чтобы транспортная доступность столичных районов серьезно возросла.

Вместе с их доступностью повысится и уровень жизни москвичей. Аналитики прогнозируют, что в пути они смогут экономить до 40 минут времени. Кроме того, повысится спрос на объекты недвижимости в районах, охваченных новыми маршрутами. Запуск диаметров способствует повышению интереса к новостройкам на определенных направлениях Москвы и Подмосковья.

Растущая популярность

Как и любое новое направление, третий Московский центральный диаметр имеет свои интересные перспективы. Планируется, что поначалу пассажиропоток третьего маршрута составит приблизительно 47 миллионов поездок ежегодно. С развитием прилегающих районов возрастут и трафики на новом направлении.

Как и в случае с двумя первыми маршрутами, третье направление также будет набирать популярность. Тем более что практика показывает: на железнодорожный транспорт со временем пересели не только те, кто раньше ездил на электричках, но и многие автомобилисты, которым надоело часами стоять в пробках на въезде и выезде из города. Ехать в новом поезде не менее комфортно и удобно, чем на личном автомобиле, а времени на дорогу тратится гораздо меньше, тем более по пути можно почитать или поработать. Кроме того, по прибытии в город не надо искать парковку и тратить на нее лишние средства.

Экономить можно и на проезде, оплачивая его привычной «Тройкой». Кроме того, возрастет и градостроительный потенциал прилегающих к маршруту территорий. Благоустройство парков, скверов, создание новых точек притяжения и деловой активности — это в том числе и те задачи, которые поможет решить третий Московский центральный диаметр. Эксперты отмечают, что столь крупные транспортные проекты чрезвычайно важны для развития диверсифицированной экономики города: бизнес в данном случае получает возможность локализовать свои проекты с четким пониманием адресности своей аудитории и складывающейся вокруг логистики.

ДОСЬЕ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась в Москве. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Работает в градостроительной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры. Принимала непосредственное участие в актуализации Генерального плана развития города Москвы. Ею проведена огромная работа по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ). Организована работа по подготовке проектов планировок территорий, транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительству крупных объектов городского значения. Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг.

ФАКТЫ

До 50 процентов сократится время в пути для жителей Москвы и Московской области.

85 километров — протяженность диаметра, в том числе в границах города — 40 километров.

41 остановка будет на третьем Московском центральном диаметре, в том числе 21 в границах города.

Пассажирам будет доступна вариативность выбора вида транспорта. Для них создадут 18 пересадок на другие виды транспорта: 12 на метро, три на Московские центральные диаметры, две на Московское центральное кольцо, одна — на монорельс.

В составе Московских центральных диаметров построят безопасные пешеходные переходы.

Третий Московский центральный диаметр пройдет недалеко от 18 школ, 30 вузов и 13 музеев, что для многих решит проблемы не только досуга, но и повседневных поездок на учебу и работу.

Запуск третьего Московского центрального диаметра разгрузит участки пяти линий Московского метрополитена.

Одновременно вырастет и привлекательность Зеленограда как места для жизни и работы.

НОВОСТИ

Больше пересадок

На Московских центральных диаметрах открыто 136 остановочных пунктов. На первых четырех маршрутах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря им будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию. Сейчас в Москве строится 96 транспортно-пересадочных узлов.

Соединит магистрали

Одним из крупных является транспортно-пересадочный узел «Рижская» рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на три Московских центральных диаметра и высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Пройдет реконструкция

Власти столицы выделили площадки для реконструкции станции Ховрино будущего третьего Московского центрального диаметра на севере столицы.

Скоростные поезда

Крупный железнодорожный вокзал появится в Зеленограде после ввода станции Крюково будущего третьего Московского центрального диаметра «Ленинградско-Казанский». В перспективе здесь также будут останавливаться поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Три новые островные платформы оборудуют навесами на всю длину, которые защитят пассажиров от дождя, снега и солнца. Вместо старого подземного перехода появится широкий транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом.

Безбарьерная среда, включающая эскалаторы и лифты, облегчит комфорт для маломобильных пассажиров — пожилых людей, родителей с колясками, пассажиров с детьми и громоздким багажом, людей с ограниченными физическими возможностями. Проект реконструкции главного ТПУ Зеленограда предусматривает максимально удобное расположение остановок наземного общественного транспорта.