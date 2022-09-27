Сотрудники АФК «Система» лидируют в рейтинге лучших менеджеров России

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Предприятия из Москвы и других регионов страны, входящие в Группу АФК «Система», заняли ведущие позиции в авторитетном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляет Ассоциация менеджеров. Этот рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функционалах. Результаты рейтинга представили сегодня форуме «Будущее управленских профессий».

По итогам работы за последний год корпорация «Система» показала лучший суммарный результат среди многопрофильных холдингов. Всего в рейтинг вошли свыше 110 представителей Группы — это самый высокий показатель среди всех участников (около 11 процентов от общего списка). Среди них — десять топ-менеджеров и функциональных руководителей самой корпорации, а также первые лица еще десятка ее активов из целого ряда отраслей экономики. Среди этих отраслей — ИТ и телекоммуникации, банковский и аграрный сектора, онлайн-платформы, лесная промышленность, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, гостиничный бизнес и розничная торговля.

Представители Группы, в том числе МТС, «МТС Банка», Ozon, Sitronics Group, Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ», сети клиник МЕДСИ, «Биннофарм Групп», Группы «Эталон», Cosmos Hotel Group, Concept Group и других компаний, попали во все функциональные разделы рейтинга. Наиболее многочисленными категориями после высших руководителей бизнеса стали финансовые директора и директора по управлению персоналом: 11 из 100 лучших финансистов и руководителей HR работают в этой корпорации.

Также в 23-м рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» от Корпорации и ее портфельных компаний представлены по девять директоров в области ИТ, развития и маркетинга, по восемь коммерческих директоров и директоров по корпоративному управлению. Кроме того, в список лучших руководителей функций от Группы включены по шесть директоров по общественным и корпоративным связям, отношениям с органами власти и правовым вопросам, еще по четыре менеджера по закупкам, связям с инвесторами (IR), корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию (ESG). Замыкают перечень директора по цифровой трансформации, логистике и цепям поставок: по три представителя из 25 лучших менеджеров в каждом профессиональном направлении трудятся на предприятиях корпорации.

СПРАВКА

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Уникальная методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.