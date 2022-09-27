Страховая компания назвала наиболее опасные виды транспорта

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Крупная страховая компания проанализировала статистику выплат за 2021 год и назвала наиболее опасные виды транспорта.

Самым опасным видом общественного транспорта были названы пригородные маршрутки.

— По статистике компании, с начала 2021 года наибольшее количество пострадавших было при автобусных перевозках в пригородном сообщении, а именно — 41 пострадавший с общей суммой возмещения более 26 млн рублей, — пояснил директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский.

По его словам, пригородное сообщение отличается более высокими скоростями, поэтому и тяжесть травм существенно выше.

Что касается личного автотранспорта, то тут на первом месте — мотоцикл. По данным компании, 21 процент зафиксированных аварий с участием байкеров произошли по вине водителей Honda. Опасны и водители Yamaha, которые устроили 20 процентов аварий. Замыкают тройку лидеров водители мотоциклов BMW — 18 процентов аварий.

— Согласно мировой статистике мотоциклисты составляют всего 1 процент от всеобщего потока на трассе. Но на транспорт, которым они управляют, приходится 20 процентов всех аварий, — рассказывает автоэксперт Евгений Марченко. — Байкеры часто гибнут, потому что мотоцикл, в отличие от автомобиля, не окружает водителя программируемыми зонами деформации, у него, за редким исключением, нет подушек безопасности, преднатяжителей ремней, да и самих ремней и массы других систем, спасающих жизнь. Ошибка, как правило, приводит к падению. А это травмы, дорогостоящий ремонт, зачастую — смерть.

При этом, как добавил эксперт, реальные опасности для мотоциклиста — неверный выбор скорости, завышенная оценка собственных возможностей, неправильная оценка сцепных свойств асфальта.

— Фактически большая часть опасностей, подстерегающих мотоциклиста на дороге, связана отнюдь не с техникой и не с другими участниками движения, а заключены в нем самом, — убежден Евгений Марченко. — Мотоциклист, особенно в условиях плотного московского движения, это, по определению, человек очень рисковый.

Как пояснил Алексей Хуторянский, согласно статистике наиболее безопасный вид транспорта — авиационный: если не считать вертолеты, которые в России, увы, бьются довольно часто. И уж если бьются, то, как правило, гибнут все участники аварии. Среди наиболее безопасного общественного транспорта специалист назвал трамваи, троллейбусы, пригородные поезда, речной и морской транспорт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Курлапов, мотоэксперт:

— Большая проблема мотоциклистов заключается в том, что многие из них, особенно начинающие, не вполне адекватно оценивают уровень опасности. При этом первый год вождения, как правило, обходится без серьезных инцидентов: начинающий пилот боится каждого автомобиля, он не развивает высоких скоростей и соблюдает правила. А вот второй-третий сезон за рулем мотоцикла на фоне опыта прошлых лет вселяет в человека ощущение опытности, вседозволенности. Чувство опасности притупляется, человек начинает наглеть. Второй — четвертый годы за рулем мотоцикла — наиболее опасные. Вероятность аварии — высокая.