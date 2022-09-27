Что происходит на рынке запчастей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России начали действовать новые справочники стоимости запчастей — чтобы оценить восстановительный ремонт по ОСАГО. Средняя цена на детали выросла на 2,6 процента. При этом на рынке существует явный дефицит запчастей.

Страховщики и дилеры предлагают увеличить сроки ремонта автомобилей, а также не требовать штрафы за неисполнение этих сроков.

— Как известно, многие ведущие зарубежные автомобильные концерны остановили официальные поставки оригинальных запчастей в Россию. На логистическом рынке тоже есть проблемы, потому что из России ушли несколько крупных западных компаний, занимающихся контейнерными перевозками, — рассказывает директор сети автосалонов Андрей Безбородов. — Однако уже в июле ситуация стала постепенно выправляться. Прежде всего за счет появления новых логистических цепочек.

Запчасти, как пояснил эксперт, поступают через нейтральные и дружественные страны: Турцию, Китай, ОАЭ, страны ЕврАзЭС. Налаживаются схемы поставок по параллельному импорту.

— Проблема в том, что в рамках параллельного импорта большинство дистрибьюторов везут, как правило, неоригинальные запчасти, — пояснил Андрей Безбородов.

По словам эксперта, артикулы поставляемых деталей могут не соответствовать тем, что ищут, поэтому поиск запчастей усложняется. Кроме того, деталь с соответствующим артикулом может не подходить к конкретному автомобилю.

— При этом, надо понимать, найти необходимую аналоговую деталь вообще не всегда реально. Их просто не выпускают. Как правило, производят аналоги только наиболее массовых запчастей. Выпускать редкие производителю невыгодно, поэтому отремонтировать автомобиль иногда просто не получается — нечем, — пояснил Безбородов.

По оценкам Союза автосервисов, около трети запчастей в качестве аналогов не производятся вообще. И как быть?

— Во-первых, имеет смысл организовать восстановительный ремонт запчастей. Технически это не так уж сложно, — пояснил автоэксперт Евгений Кулышев. — Во-вторых, нужно развивать рынок запчастей подержанных. Конечно, это временные меры. А в дальнейшем, я думаю, нам нужно думать об открытии производств запчастей в России.

Для этого, как пояснил эксперт, необходимо дорогое оборудование, квалифицированный персонал, а также патенты — на право скопировать чужую запчасть.

— Конечно, это самый долгий и трудный путь. Зато мы получим возможность не зависеть от зарубежных поставщиков, — считает Андрей Безбородов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев убежден, что организовать производство запчастей в России будет довольно сложно.

— Во-первых, оборудование. Сами мы его не производим, придется покупать. Но продадут ли — большой вопрос, — рассуждает эксперт. — Во-вторых, даже если вопрос с оборудованием решится, правообладатели не дадут нам патент на производство запчастей. Они бы наверняка дали, но власти им просто не позволят. Недружественные страны не для того вводили санкции, чтобы дать нам возможность их потом обходить.

Эксперт также считает, что рынок подержанных запчастей — если его развивать — быстро станет криминальным.

— Вспомните: в СССР из-за дефицита деталей машины часто угоняли «на запчасти». Боюсь, эта практика продолжится, — рассуждает Кудрявцев. — В общем, я думаю, куда логичнее сконцентрировать усилия на развитии параллельного импорта. Автозапчасти производят по всему миру. Нам есть, на что их купить. Осталось лишь правильно выстроить логистические цепочки. Спрос в России сейчас очень большой, так что предложение, я уверен, скоро серьезно расширится.

КСТАТИ

За последний месяц запчасти для некоторых автомобилей серьезно прибавили в цене. Например, до 128 процентов подорожали комплектующие для всех китайских кроссоверов, несмотря на то, что автопром КНР позиционирует себя как один из самых доступных на российском рынке. Рекордный рост ценников на комплектующие зафиксирован и для моделей Lada — с марта по август он составил 33 процента, для моделей Kia, для сравнения — 20,8 процента. Рост цен на запчасти — выше инфляции.