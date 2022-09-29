Новый скоропомощной стационарный комплекс Больницы им. В. М. Буянова готов более чем на 60 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Готовность нового скоропомощного стационарного комплекса на территории Больницы им. В. М. Буянова на улице Бакинской, дом 26, составляет 62 процента. Сейчас идет благоустройство территории комплекса и устройство сетей наружного освещения. Параллельно продолжаются отделка помещений и устройство инженерных систем. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Застройщиком выступает АНО «РСИ». Новый скоропомощной комплекс сможет принимать до 300 поступающих больных в сутки и объединит в себе современное приемное отделение с четкой системой распределения пациентов по трем зонам, диагностическое отделение на 30 коек с самой современной техникой, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малую операционную и реанимацию на 14 коек.

Для въезда машин скорой помощи предусмотрен отапливаемый тамбур на четыре автомобиля, при чрезвычайной ситуации возможен подъезд шести автомобилей (еще две сбоку от отапливаемого тамбура).

Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в «тяжелом» состоянии; пациенты в состоянии «средней степени тяжести»; пациенты в «условно легком» состоянии. Отдельно будет поток для поступления пациентов «самотеком». Работа нового приемного отделения будет организована по принципу «врач — к пациенту», где пациенты больницы не перемещаются из кабинета в кабинет — специалисты сами приходят к ним.

Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: обустроят зоны ожидания, помещения для бесед с врачами, а также помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

На цокольном этаже (подвал) разместятся гардеробные персонала, служебно-бытовые помещения, кладовые и технические помещения.

На первом этаже предусмотрен въездной отапливаемый тамбур для машин скорой медицинской помощи, зона приема и распределения пациентов со стойкой рецепции, гардеробом верхней одежды, зоной ожидания для сопровождающих помещения для пациентов в тяжелом состоянии, помещения для пациентов средней тяжести, смотровая экстренного приема на 14 коек, шоковый зал на 11 коек с реанимационным залом, помещения компьютерной томографии и ангиографии, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение, малая операционная.

На втором этаже будут смотровые различного профиля, смотровые палаты для пациентов в удовлетворительном состоянии, помещения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, малой операционной, а также отделение эндоскопии.

На третьем этаже оборудуют операционный блок на шесть операционных, отделение интенсивной терапии и реанимации, палату пробуждения на шесть коек, ординаторские и кабинеты врачей, на четвертом этаже — диагностические палаты, помещения для работы с персоналом, конференц-зал.

Пятый этаж сделают техническим.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства. Больницы для размещения скоропомощных комплексов выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы, — добавил Рафик Загрутдинов.