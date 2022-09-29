Число пожилых слушателей онлайн-курсов выросло в десять раз

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МТС и МТС-Банк проверили активность пользователей своих интернет-сервисов, которым от 60 до 75 лет. Анализ проводился в Московском регионе, данные брали за период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. Итоги анализа показали, что наибольший прирост транзакций пришелся на оплату онлайн-курсов. Их количество увеличилось в десять раз.

Таким образом, число пожилых людей, пользующихся интернет-сервисами в сети компании, продолжает расти, но не так сильно, как прежде. Если за период пандемии число таких пользователей увеличилось в три раза, то за последний год доля пожилых клиентов экосистемы компании выросла на 5 п.п. и достигла 15 процентов.

По данным аналитиков компании, пожилые люди продолжают активно делать онлайн-покупки, чаще всего они заказывают продукты и лекарства. За год число таких покупок в супермаркетах выросло на 17 процентов, в аптеках — на 22 процента.

Значительно — в 20 раз сократилось количество онлайн-покупок в магазинах одежды, обуви и аксессуаров. Аналитики связывают это с закрытием многих крупных торговых сетей и подорожанием таких товаров. На 23 процента также снизилось количество заказов готовой еды на дом.

Освоив в период пандемии сервисы онлайн-оплаты, представители старшего поколения стали на 22 процента чаще оплачивать телеком-услуги, на 18 процентов — налоговые платежи, на 9 процентов — кабельное и спутниковое ТВ. Вместе с тем количество платежей за коммунальные услуги осталось на уровне прошлого года.

В то же время аналитики заметили, что больше всего выросли онлайн-покупки на сайтах развлекательного и обучающего характера. Количество транзакций на онлайн-обучение выросло в десять раз, на лотереи и азартные игры — в два раза.

— Стереотип о консерватизме пожилых людей уходит в прошлое. Мы видим, что эта категория абонентов чувствует себя с каждым годом все увереннее в цифровой среде, выбирая более удобные способы решать свои задачи. В экосистеме компании есть много полезных интернет-сервисов, и я уверен, что наши «новые пожилые» откроют для себя дополнительные возможности, помогающие следить за здоровьем, читать и слушать любимые книги, заниматься спортом, — отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона компании Павел Плясенко.

Анализ проводился на обезличенных агрегированных данных об интернет-активности клиентов экосистемы и обезличенных данных по банковским картам клиентов обеих компаний в Московском регионе.