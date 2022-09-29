Служу в интересах Родины: мобилизованных граждан приезжают поддержать настоящие герои страны

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров (слева), посчитавший своим долгом лично пообщаться с людьми, которые отправляются защищать Родину, пожимает руку мобилизованному москвичу Алексею Сергееву / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

29 сентября на одном из пунктов мобилизации побывал летчик–космонавт Антон Шкаплеров, пообщался с резервистами и убедился, что отправка в учебные центры проходит штатно.

Чтобы процесс мобилизации прошел максимально быстро и без осложнений, власти столицы развернули по городу мобилизационные пункты. Один из них расположен в павильоне № 46 на ВДНХ. Сюда прибывают граждане, состоящие на учете в трех военных комиссариатах столицы, — Бутырском, Останкинском и Бабушкинском.

В мобилизационном пункте работают кабинеты медосмотра, а также кабинет оформления необходимых документов и банковских карт для начисления зарплаты и выплат. Есть специальная гостиная, где будущие солдаты перед отправкой на учебные сборы могут пообщаться с родными и друзьями.

Из этого мобилизационного пункта будущие солдаты на специальных автобусах отправляются в учебные центры. Как вчера сообщили в Минобороны РФ, добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий.

Поддержать боевой дух мобилизованных москвичей вчера приехал космонавт-испытатель, полковник Антон Шкаплеров.

— Считаю это своим долгом — пообщаться и подбодрить тех, кто едет защищать нашу Родину. То, что уже восемь лет происходит на Украине, — это немыслимо. Но благодаря храбрости нашего народа мы сможем победить зло, которое атакует русских людей на Донбассе и в Луганске. Мы боремся не только с украинским нацизмом, но и с угрозой нашему государству, которая исходит от агрессивно настроенных к нам стран западного блока, — отметил он.

Сам Антон Шкаплеров родился в русском городе Симферополе, проходил обучение в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков. И как никто другой понимает происходящее сейчас на Украине. После распада СССР он отказался от службы на Украине и переехал в Россию, где с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков.

— Я считаю распад Советского Союза настоящей катастрофой, последствия которой мы видим и ощущаем до сих пор. Уверен, что в ближайшее время нам удастся восстановить мир на освобожденных территориях, — сказал космонавт.

Пообщался он и с родственниками мобилизованных.

— Это замечательно, что вы приехали поддержать наших детей, — сказала космонавту москвичка Ольга Толстопальцева. — Я здесь сегодня провожаю своего сына. И в такой непростой ситуации очень важно поддержать моральный дух наших солдат. Как мать я очень переживаю за своего ребенка. Однако уверена, что наше дело — правое и мы победим! А что касается тех, кого мобилизовали, то, на мой взгляд, они уже герои-победители. Хотя бы потому, что не струсили, не пытались скрыться, убежать от трудностей, а спокойно собрались и пришли в военкомат.

27-летний мобилизованный москвич Егор Мартынов абсолютно спокоен. Сам поддерживает волнующихся родных — смеется и шутит.

— Победа будет за нами, это без сомнений, — говорит Егор Мартынов. — Спасение нашей страны, русских людей — это наше дело, и некому этим заняться, кроме нас.

29 сентября первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что мобилизованные граждане получат статус ветерана боевых действий. Соответственно статусу положен и значительный пакет соцгарантий: ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг, в который входит льготное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, повышенная пенсия, льготы по оплате жилого помещения, а также взносов на капитальный ремонт и прочее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Буянов, военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы:

— Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом. На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы, обеспечим предметами личной гигиены. От нас уходит молодой парень, мужчина, полностью экипированный. Помимо этого, мы еще каждому даем сухие пайки на дорогу и на время оформления.