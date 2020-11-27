Главная церемония года

Ирина Винер-Усманова (слева), Ирина Роднина, заммэра Москвы Александр Горбенко / Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии — одной из главных наград России за достижения в области спорта состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ежегодно лауреатами становятся выдающиеся люди, повлиявшие на развитие спорта и физической культуры.

Первые два этапа — всероссийские конкурсы, призванные определить тройки кандидатов в каждой номинации, и народное голосование на официальном сайте премии — уже позади. Теперь номинанты и их болельщики ждут решения экспертного совета премии. В его состав входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

В 2020 году Национальная спортивная премия будет вручена 18 победителям в 11 номинациях. Самая интересная номинация — это «Гордость России». Кто лучший спортсмен года? А спортсменка? А тренер? Именно эта номинация даст ответ. В категории «Спортсмен года» представлены звезды спорта: конькобежец Павел Кулижников, установивший новый мировой рекорд на дистанции в 1000 метров, двукратный чемпион мира, саночник Роман Репилов и лидер народного голосования, гимнаст Никита Нагорный, призер Олимпиады 2016 года, многократный чемпион мира и Европы.

Тройка спортсменок в борьбе за звание лучшей в 2020 году — гимнастка Ангелина Мельникова, легкоатлетка Анжелика Сидорова и художественная гимнастка Дина Аверина.

И последняя по списку тройка — это кандидаты на звание лучшего тренера 2020 года. Здесь каждый из номинантов — заслуженная легенда нашего спорта. В «шорт-листе» — тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев, тренер по спортивной гимнастике Анатолий Забелин и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Аналогичная номинация есть для тех, кто развивает адаптивный спорт. Она называется «Преодоление», а «внутри» нее также выбираются лучшие спортсмен, спортсменка и тренер года. Народное голосование в этих категориях выиграли сурдлимпийцы — сноубордист Алексей Казанцев, лыжница Любовь Мишарина и тренер национальной сурдлимпийской сборной по сноуборду Павел Дьяков. В ходе определения лауреатов также выявят лучшую спортивную школу и организацию адаптивного спорта (номинация «Надежда России»). Отмечены будут авторы научных работ и исследовательских проектов, связанных со спортом, организаторы и функционеры, отвечающие за укрепление международных спортивных связей, ветераны, работавшие многие годы на благо спорта. Найдет награда и представителей СМИ, делающих спорт популярнее.

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова / Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Отдельно отмечаются субъекты Российской Федерации, в которых лучше всего развивалась и строилась спортивная инфраструктура, в том числе и в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В 2020 году могут победить Воронежская, Тюменская и Оренбургская области. Совсем недавно в Саракташском районе Оренбуржья благодаря проекту «Спорт — норма жизни» открыли крытый хоккейный корт.

Есть свой кандидат на премию и от Москвы. В народном голосовании победила «ВТБ Арена». Еще одна номинация называется «Спорт для всех». В ней награждаются энтузиасты спорта. Их усилия помогают привлечь людей к активному образу жизни и достичь главной цели проекта «Спорт — норма жизни»: увеличить количество россиян, занимающихся спортом, до 70 процентов.

Посмотреть трансляцию определения лауреатов можно будет на сайте Национальной спортивной премии sport-premia.ru 9 декабря. Начало в 19:00.

Праздничное торжество соберет вместе звезд

Национальная спортивная премия — одна из самых главных наград в области спорта в России. В 2020 году состоится уже 11-я по счету церемония ее вручения. Премию получают спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится все более популярным и привлекает внимание миллионов людей.

Лауреатами Национальной спортивной премии становились такие звезды спорта, как Евгения Канаева, Аделина Сотникова, Елена Исинбаева, Софья Великая, Алексей Мишин, Евгений Трефилов и другие.

Лауреаты премии определяются в три этапа. На первом этапе проводятся всероссийские конкурсы, по их итогам объявляются три кандидата в каждой номинации. На втором этапе проходит народное голосование на сайте Национальной спортивной премии.

На третьем этапе экспертным советом подводится итог голосования и определяются лауреаты.

ФАКТЫ

— Во время народного онлайн-голосования посетители сайта премии отдали 133 641 голос за номинантов.

— В категории «Спортсмен года» больше всех (2597) голосов получил гимнаст Никита Нагорный.

— Больше всего голосов (8767) получила Оренбургская область в номинации «Регион России».

ЦИФРА

1 миллион рублей получит каждый лауреат премии. Всего определится 18 победителей.

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