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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на саммите G20, который завершился 16 ноября, заявил: задача спорта — объединять людей из разных стран, а не быть инструментом политического давления. Вот только это расходится с его прежней позицией.

Бах призвал не политизировать спортивные состязания, отметив важность участия в них атлетов из конфликтующих государств. Звучит неплохо, но еще 19 октября президент МОКа назвал «неразрешимой дилеммой» ситуацию с отстранением российских спортсменов от соревнований. Тогда Бах заявил, что это необходимо для защиты олимпийской миссии, однако президент Олимпийского комитета согласовал эту меру «с очень тяжелым сердцем». Конечно, все мы должны были поверить в эти сказки и принять такую позицию!

Вот только как-то неправдоподобно звучат слова «парня, который произносит длинные речи» — так прозвали товарища Баха японские болельщики. Вначале ведь он легко поступился своими принципами, порекомендовав отстранить российских и белорусских атлетов от всего, что возможно в мире спорта. Так и получилось. Но, видимо, ему показалось этого мало, поэтому наши федерации начали исключать из многих олимпийских комитетов. Кстати, именно Бах говорил, что тем российским спортсменам, кто выступает против спецоперации, стоит выразить свою позицию публично — в этом случае они будут допущены до международных соревнований.

Второй предложенный им вариант — смена гражданства. Спасибо, помог России выявить предателей Родины! Вот только незадача — уехали слабые спортсмены, которые и так не получали места в сборной России и, скорее всего, так бы и не поехали на Олимпиаду. Получил Бах, что хотел, да не совсем.

По словам президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирины Приваловой, одумались в МОК слишком поздно.

— Они еще с 2014 года приплетали допинговые скандалы и лишали нас права выступать под своим, родным флагом. Эта политическая контора давно дискредитировала себя, и доверия к ним нет и быть не может, — сказала Ирина Привалова. — Конечно, если будет возможность, мы должны ради наших атлетов вернуться на международные соревнования, но будем максимально внимательны и осторожны.

Действительно, данная история продолжается уже не первый год. Как бы ни пели своими сладкими голосами люди из международных спортивных ассоциаций про то, что нужно допускать всех спортсменов, как бы ни кричали, что спорт должен объединять, а не быть площадкой для политических баталий, итог будет один — давление на наших ребят. Хотели бы вернуть — давно бы это сделали и никого не спрашивали, как при исключениях и отстранениях. А красивые слова ситуацию не исправят.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Левитин, первый вице-президент Олимпийского КР:

— Коллективный Запад пытается всеми способами обелить себя в глазах общественности. Это предложение — абсолютно глупое, особенно после всего того, что говорилось прежде мистером Бахом. Разве нормально сначала закапывать спортивные принципы, разрушать карьеры спортсменов, а затем выйти как ни в чем не бывало и заявить, что политике не место в спорте? Не надо нам такого наигранного милосердия.

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