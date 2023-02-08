«Белый флаг окрасит победа»: чемпионка Ирина Сумникова — о требовании к российским спортсменам отказаться от флага и гимна

Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова метит в корзину международных санкций / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чемпионка олимпиады Ирина Сумникова — о требовании к российским атлетам отказаться от национальной символики и выступить против специальной военной операции на Украине.

Чемпионка Олимпийских игр 1992 года и обладательница бронзы ОИ 1988 года Ирина Сумникова рассказала «Вечерке», как она относится к ситуации с политизацией спорта.

— Ирина Владимировна, скажите, какой у вас была реакция на заявление МОК по допуску наших спортсменов до международных соревнований на особых условиях? Про так называемый нейтральный, а по сути белый флаг...

— Честно, я уже перестала удивляться решениям всех международных организаций. Они политизировали спорт до такого масштаба, что страшно представить его будущее. Мне неясно, в каком месте виноваты спортсмены и до какого момента будут длиться эта чехарда с постоянной сменой мнений, разбрасывания громкими словами, а не реальными действиями.

— Стоит ли нашим и белорусским спортсменам возвращаться на предложенных условиях?

— В целом российским атлетам уже не в первой выступать под нейтральным флагом. После всех допинговых скандалов и грязи, которую выливали на Россию все эти годы, возможность участия уже воспринимается как подарок. Я абсолютно не поддерживаю пункт о том, что спортсмены должны осудить действия России и Белоруссии в спецоперации. Зачем притягивать ребят к тому, что не имеет к ним никакого отношения, так еще и заставлять их пойти против своей страны?

— Вы допускаете, что будут те, кто все же решится на этот шаг?

— С тем же успехом они могут переехать в другие страны и выступать за них. Я не вижу, что сильные спортсмены уезжают из России, чтобы выступать на каких-то соревнованиях. Я не думаю, что есть любящие свою страну люди, которые будут предавать ее ради медалей.

— Вы и сами были в неприятной ситуации, когда с 1989 по 1990 год СССР отказался участвовать в международных соревнованиях из-за политических спекуляций.

— Сравнивая прошлое и настоящее, могу сказать, что сейчас ситуация намного хуже. В те годы мы сами отказались от участия в турнирах, но все равно могли в них участвовать при желании. Здесь же нам даже не дают выбора и решают все за нас.

— В тот момент сборная СССР почти два года не играла против сильных соперников. Сказывается ли такая ситуация на форме спортсмена?

— Если правильно подходить к тренировочному процессу и не сидеть сложа руки, то атлет этого не заметит. Конечно, игровая практика может показать слабые точки команды против самых сильных соперников, и уже на тренировке их можно исправлять, но это не гарантирует того, что все будет лучше. Например, перед чемпионатом мира — 2018 сборная России не провела ни одного официального матча. Плохо выступили? Нет.

Сборная России на открытии зимней Олимпиады в Пекине идет под нейтральным, а по сути белым флагом / Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

— Вы стали бронзовым призером ОИ в составе сборной СССР в 1988 году — это были последние Игры единой советской команды — и золотым медалистом Олимпиады 1992 года в команде СНГ, когда Советский Союз уже распался. В процессе такой трансформации не было разногласий в раздевалке и на площадке?

— Мы очень редко говорили об этом. Нас поставили перед фактом. В сборной 1992 года были представительницы России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана. Главный тренер Евгений Гомельский тогда сказал: «Играйте, девочки. Этот флаг ничего не значит, вы все та же команда». Мы и играли. Споров не было.

— После окончания карьеры игрока вы пошли в тренеры, но, как сами говорили, это не ваше. Почему?

— Я стала более сентиментальной. Жалела игроков, делала им какие-то поблажки. Думаю, что в этом была главная проблема. Подопечные быстро привыкают к слишком хорошему отношению, а играть «плохого полицейского» я уже не смогла.

— Вы также работали в женской комиссии ФИБА-Европы, а в Федерации баскетбола России заведовали женскими командами и клубами. Как вы думаете, развивается ли женский спорт в нашей стране?

— Мне кажется, что за все эти годы женский спорт вышел на новый уровень. Он пока не достигает масштабов мужского в плане зрительского интереса и каких-то других вопросах, но уже точно не считается чем-то неведомым. Соревнований проводится все больше. Особенно мне нравится, что происходит не только в Москве, но и во всех регионах России.

— Москва — это лучший город для начинающего баскетболиста?

— Определенно. Здесь есть все, что нужно для развития. Опытные тренеры, спортплощадки, академии и лучшие клубы чемпионата России. К тому же бешеная конкуренция, которая не позволяет тебе отдохнуть ни на секунду. Это самая главная мотивация для юных ребят и девчонок, когда хочешь доказать, что ты лучший. С такой позицией нужно идти дальше.

— Если наших атлетов все же допустят до международных соревнований, что нужно делать?

— Перетерпеть отторжение в любом случае можно. Я думаю, что для дальнейшего развития спорта в нашей стране нужно больше уделять внимание молодежи и поддерживать наших олимпийцев и тех, кто выступал за нашу страну на турнирах. Им очень важно понимать, что они нужны нам не только в хорошие времена, но и тогда, когда всем непросто.