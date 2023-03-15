Футболист Лукас Вера заявил, что хочет получить российское гражданство

Аргентинец Лукас Вера в прошлом году подписал контракт на два года с футбольным клубом «Оренбург» / Фото: МАТЧ ТВ

Во вторник, 14 марта, полузащитник футбольного клуба «Оренбург» аргентинец Лукас Вера заявил, что хочет получить российское гражданство. «Вечерняя Москва» узнала детали у спортсмена и президента футбольного клуба.

Лукас перешел в российскую команду из аргентинского «Уракана» еще в июле прошлого года, подписав контракт на два года. Лукасу 25 лет, а вызовов в национальную сборную Аргентины он так и не получил. По словам спортсмена, после полугода выступлений на чемпионате России и проживания в Оренбурге он понял, что хочет играть и за национальную команду нашей страны.

—Я всегда хорошо относился к России и считаю, что это одна из лучших стран в мире, — говорит «Вечерке» Лукас Вера. — Я был во многих городах, и все они мне очень понравились. Архитектура здесь намного красивее, чем у меня в родной Аргентине. А уровень футбола, можно сказать, одинаковый. Здесь есть много сильных московских команд, которые раньше хорошо выступали в международных соревнованиях.

Футболист мечтает получить паспорт из рук Владимира Путина.

— Я знаю, что Малком и Клаудиньо из петербургского «Зенита» уже получили свои паспорта, и я бы тоже этого очень хотел. Было бы прекрасно сделать это в Кремле, чтобы встретиться с Владимиром Владимировичем. Я его уважаю как личность и как президента такой большой страны, — добавил спортсмен.

Поддерживает Лукаса в его планах президент ФК «Оренбург» Василий Еремякин. По его словам, клуб будет всесторонне помогать футболисту при оформлении всех необходимых документов.

— Пока конкретных действий не предпринимали. Лукас высказал свою позицию и планирует заниматься этим вопросом. Мы будем помогать, если понадобится, — отметил Еремякин. — Процесс не особо быстрый, но при содействии определенных органов мы сможем сделать все оперативно.

Василий Еремякин подчеркнул, что для сборной России Лукас Вера точно не станет лишним игроком.

— Вера — отличный футболист, патриот. Он умеет поддержать хорошую атмосферу в команде. Точно создаст конкуренцию, а там уже тренер будет смотреть. Погоды в сборной Лукас точно портить не будет, — заключил президент ФК «Оренбург».

По словам спортивного юриста Артема Пацева, в первую очередь футболисту нужно менять спортивное гражданство.

— Этот процесс более легкий. В таком случае наша и аргентинская футбольные федерации должны договориться между собой, а атлет пишет заявление с просьбой о переходе в другую сборную, — поясняет юрист. — А вот обычное гражданство будет оформить сложнее.

В случае со спортсменами есть упрощенная система получения документа, но только для выдающихся игроков. Либо нужно получать его на общих основаниях — прожить более пяти лет в стране и сдать экзамен по русскому языку.