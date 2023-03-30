Песня Баха хороша: должны ли российские спортсмены соглашаться на условия МОК

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В среду, 29 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендацию по полному запрету выступлений российских спортсменов на крупных стартах. Но поставил жесткие условия для возвращения наших атлетов на международные соревнования.

Глава МОК Томас Бах все-таки не смог гнуть линию под названием «дискриминация» до конца. Решение об отмене своих же рекомендаций было им принято, но с большими оговорками. Международным федерациям рекомендовано допускать россиян к крупным соревнованиям в нейтральном статусе. Правда, это лишь рекомендация — ей федерации могут и не последовать. Кроме того, россиянам разрешено выступать только в личных турнирах. Конечно, западный мир и его главный приспешник Томас Бах не разрешают нашим демонстрировать национальную символику и ставить гимн нашей страны. Также в списке ограничений, который выкатил умалишенный Бах, значится: не допускать российских атлетов, которые публично выступали в поддержку спецоперации России на Украине, и тех, кто представляет Вооруженные силы и силовые ведомства нашей страны, например, числятся в Росгвардии или в полиции. Конечно, проведение соревнований на территории России тоже осталось под запретом. Как ни посмотреть, русофобия в чистом виде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рекомендации МОК проявлениями откровенного национализма и ксенофобии. Но, по словам бывшего тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского, нужно возвращаться даже при таких условиях.

— Конечно, это оскорбление для всех спортсменов, но какие варианты? Многие ребята уже год сидят без международных стартов, — говорит Борзаковский. — Надо разговаривать с МОК, чтобы они смягчили условия, но, боюсь, этого не произойдет. Хотелось бы верить, что все сложится и в 2024 году мы увидим наших ребят на Олимпиаде в Париже.

Спорт-блиц

Снова лучший

Нападающего футбольного клуба «Локомотив» Артема Дзюбу 29 марта признали лучшим игроком Российской премьер-лиги в марте. Он забил три мяча в матче против «Ростова», а также отличился голом и голевой передачей в игре против «Краснодара». В голосовании он обогнал одноклубника Максима Глушенкова, форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Не вернут

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к турнирам. И это несмотря на рекомендации МОК, подчеркнули в организации. В сентябре 2022 года организация приняла «очень четкое решение» — наших и белорусов до своих соревнований не допускать.

— Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к такому решению конгресса, все еще остаются в силе. И пока еще не настало время пересматривать это решение, — написала пресс-служба IBU.

Давай до свидания!

Три российские представительницы конного спорта в конкуре, Екатерина Дубровина, Елизавета Минина и Алина Свердлова, приняли решение о смене спортивного гражданства и теперь будут выступать в составе сборных Армении, Палестины и Великобритании соответственно. Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) уже исключило атлетов из своей базы данных. Члены организации проголосовали за это единогласно.