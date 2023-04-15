«Ребята хотят играть»: в Луганске рассказали, как развивается футбол в республике

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Генеральный директор Республиканского луганского футбольного союза Юрий Малыгин рассказал «Вечерней Москве», как развивается футбол в республике.

— Юрий Владимирович, недавно правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении отечественной системы спорта на новые регионы. Что это даст спорту на Донбассе?

— Во-первых, этот законопроект даст нам возможность участвовать в соревнованиях, в которых раньше не могли. Конечно, сейчас все больше наших ребят приезжают на всероссийские турниры, но теперь это будет закреплено и законодательно. Во-вторых, это поспособствует восстановлению разрушенной спортивной инфраструктуры. При украинской власти нас и Херсонскую область откровенно обделяли финансированием. Отсюда множество проблем, в том числе с качественной подготовкой кадров. Занятия негде было проводить, многие ребята уезжали в Донецк или Киев, чтобы нормально готовиться к соревнованиям. Надеюсь, что сейчас, после принятия закона, все встанет на свои места.

— Вы как-то говорили, что детский автобус, который должен возить ребят на игры, сейчас отдан на военные цели. Ситуация настолько сложная?

— По сути, нормального тренировочного процесса нет уже несколько лет. Ребята хотят играть, мы хотим их учить, но из-за постоянных прилетов бомб это очень сложно делать. К тому же все эти обстрелы не позволяют нам нормально восстанавливать площадки и футбольные поля. Сложнейшая ситуация, в которой от украинского правительства страдают простые дети. А они просто хотят заниматься спортом. Сейчас наша главная задача — растить будущих чемпионов, несмотря на многие сложности. Этот процесс нельзя останавливать. Мы верим, что победа будет за нами, за Россией.

ДОСЬЕ

Юрий Владимирович Малыгин родился 29 апреля 1971 года в городе Ворошиловград (сейчас ЛНР). Футболом занимается с шести лет. Был вратарем, играл за луганскую «Зарю», петербургское «Динамо» и мариупольский «Металлург». В 2005 году Малыгин перешел на тренерскую работу. С 4 октября 2014 года — генеральный директор Луганского футбольного союза ЛНР.