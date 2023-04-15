Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ребята хотят играть»: в Луганске рассказали, как развивается футбол в республике

Иван Кудря

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
«Ребята хотят играть»: в Луганске рассказали, как развивается футбол в республике
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Генеральный директор Республиканского луганского футбольного союза Юрий Малыгин рассказал «Вечерней Москве», как развивается футбол в республике.

— Юрий Владимирович, недавно правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении отечественной системы спорта на новые регионы. Что это даст спорту на Донбассе?

Во-первых, этот законопроект даст нам возможность участвовать в соревнованиях, в которых раньше не могли. Конечно, сейчас все больше наших ребят приезжают на всероссийские турниры, но теперь это будет закреплено и законодательно. Во-вторых, это поспособствует восстановлению разрушенной спортивной инфраструктуры. При украинской власти нас и Херсонскую область откровенно обделяли финансированием. Отсюда множество проблем, в том числе с качественной подготовкой кадров. Занятия негде было проводить, многие ребята уезжали в Донецк или Киев, чтобы нормально готовиться к соревнованиям. Надеюсь, что сейчас, после принятия закона, все встанет на свои места.

— Вы как-то говорили, что детский автобус, который должен возить ребят на игры, сейчас отдан на военные цели. Ситуация настолько сложная?

По сути, нормального тренировочного процесса нет уже несколько лет. Ребята хотят играть, мы хотим их учить, но из-за постоянных прилетов бомб это очень сложно делать. К тому же все эти обстрелы не позволяют нам нормально восстанавливать площадки и футбольные поля. Сложнейшая ситуация, в которой от украинского правительства страдают простые дети. А они просто хотят заниматься спортом. Сейчас наша главная задача — растить будущих чемпионов, несмотря на многие сложности. Этот процесс нельзя останавливать. Мы верим, что победа будет за нами, за Россией.

ДОСЬЕ

Юрий Владимирович Малыгин родился 29 апреля 1971 года в городе Ворошиловград (сейчас ЛНР). Футболом занимается с шести лет. Был вратарем, играл за луганскую «Зарю», петербургское «Динамо» и мариупольский «Металлург». В 2005 году Малыгин перешел на тренерскую работу. С 4 октября 2014 года — генеральный директор Луганского футбольного союза ЛНР.

Спорт Футбол ЛНР Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте