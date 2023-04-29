Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, как ей удалось побить мировой рекорд

Фото: Егор Алексеев / ТАСС

Российская пловчиха Евгения Чикунова побила мировой рекорд на дистанции в 200 метров. «Вечерняя Москва» пообщалась со спортсменкой.

Чикунова установила новое достижение на чемпионате России в Казани, который прошел с 16 по 21 апреля. Евгения проплыла дистанцию за 2 минуты и 17,55 секунды, тем самым побив рекорд южноафриканской пловчихи Татьяны Скунмакер. Предыдущая рекордсменка преодолела дистанцию за 2 минуты и 18,95 секунды на Олимпийских играх 2020 года в Токио и стала чемпионкой. Скунмакер даже поздравила нашу пловчиху.

— Да, да, да! Ты просто разгромила его, детка, просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас, — написала Татьяна в соцсети.

Евгения Чикунова рассказала «ВМ», что не сразу осознала, что побила рекорд, тем более с таким отрывом.

— Я понимала, что выиграла, но когда мне сказали, что я, по сути, обогнала олимпийскую чемпионку, я впала в ступор. Радовалась, но одновременно понимала, что могла бы повторить этот результат и на Олимпиаде, которую я так хотела выиграть, — сказала Евгения Чикунова.

Она добавила, что после сообщения от Скунмакер они еще долго общались.

— Мы с Таней знакомы достаточно давно. Иногда встречались на соревнованиях, общались. Я была уверена, что она мне напишет, так как я ее всегда поздравляю с завоеванием очередной медали. Соперничество может быть только на соревнованиях, а в жизни мы можем быть отличными друзьями и радоваться успехам друг друга, — сказала «ВМ» Евгения Чикунова.

Пловчиха считает, что и новый мировой рекорд для нее не будет пределом, она постарается его побить на ближайших соревнованиях.

— Я всегда стараюсь стремиться к совершенству. Меня в этом плане мотивирует семья и чувство долга перед болельщиками. Все люди, которые болеют за меня, должны видеть, что я работаю и для них в том числе, — отметила пловчиха.

Чикунова верит в то, что наши спортсмены смогут выступить на международных соревнованиях.

— Продвижения в этом плане уже есть. Я думаю, что через какое-то время нас допустят и в плавание. Многие ребята расстроены, что мы, скорее всего, не поедем на Олимпиаду в Париже в следующем году. Но мне кажется, что мотивация у спортсмена должна присутствовать всегда. Выступаешь ты на областных, сельских, районных, городских или международных турнирах. Желание победить, побить рекорд должно заряжать спортсменов, — добавила она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Панкратов, двукратный олимпийский чемпион:

— Хорошо, что наши ребята даже в условиях санкций продолжают ставить рекорды, добиваться высоких результатов. Для молодых атлетов это пример того, что даже в самых сложных ситуациях можно отдавать себя по максимуму. Я надеюсь, что когда наших ребят допустят до международных соревнований, они не потеряют этой уверенности и докажут всему миру, что мы сильнейшие. Это поколение творит настоящие чудеса, и все мы верим, что они будут продолжать это делать.

Лучшие из лучших

Российский спортсмен Павел Кулижников установил два рекорда в конькобежном спорте: в 2019 году пробежал 500 метров за 33,61 секунды, а в 2020 году он преодолел дистанцию в 1000 метров — за 1 минуту 05,69 секунды. Рекорды он установил в Солт-Лейк-Сити, США.

Наталья Воронина тоже установила рекорд в конькобежном спорте. В 2020 году она преодолела дистанцию 5000 метров за 6 минут 39,02 секунды.

15 лет держится рекорд Елены Исанбаевой, установленный еще в 2009 году. Она прыгнула с шестом на высоту 5 метров 6 сантиметров. Наиболее близко к ее достижению подошла американка Дженнифер Мур в 2016 году — прыгнула на высоту 5,03 метра.

ЦИФРА

200 метров спортсменка Евгения Чикунова проплыла за 2 минуты 17,55 секунды.