Как правильно выбрать направление в фитнесе

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Осенью москвичи кутаются в объемные куртки и пальто, но это не значит, что можно расслабиться и перестать следить за фигурой. Мол, под верхней одеждой не видно наеденных килограммов. По случаю Дня тренера «Вечерка» вместе с тренером школы плавания Серафимом Чурсиным разбиралась в направлениях фитнеса.

Сейчас огромной популярностью пользуется бег. Все больше людей записываются на марафоны, выходят на пробежки. Это очень простой способ поддерживать себя в форме. К тому же для этого не обязательно покупать абонемент в зал — достаточно выйти в близлежащий парк или на набережную. Популярны среди москвичей плавание, кросс-фит и единоборства.

Ну и, конечно, не стоит забывать о йоге. Она бывает двух видов: более философская и «фитнесовая», с легкими упражнениями для повышения настроения и развития гибкости. Ею тоже можно заниматься, не выходя из дома. Конечно, наибольший эффект дают персональные занятия. Когда тренер работает индивидуально, он отслеживает правильность действий подопечного и сразу поправляет ошибки.

Но и групповые тренировки — хороший выбор. Оптимальной я назвал бы группу из восьми человек. Здорово, если они разделены по уровням, то есть начальный, продвинутый и так далее. Таким образом участники чувствуют соревновательный дух и мотивируют себя на улучшение результатов.

Стрип-пластика

Помогает привести себя в порядок и сделать тело пластичным. Все это за счет того, что задействованы несколько групп мышц: руки, грудь, пресс и ягодицы. Помимо этого, большое внимание уделяется осанке и растяжке. Девушки могут сжечь 700 калорий за час.

Кик-аэробика

Новое направление, основанное на аэробике и технике восточных единоборств. Проводят тренировки под музыку с использованием специального оборудования. Этот вид аэробики помогает подтянуть мускулатуру ног, ягодиц и пресса, а также развить чувство ритма. За час сгорает до 500 килокалорий.

Бокс-аэробика

Современный вид боевой аэробики. Движения в ней очень похожи на имитацию действий, которые боксеры выполняют на ринге. Дополнительный плюс — вы изучаете основы самообороны. Главными преимуществами можно назвать усиление остроты реакции и улучшение координации движений. За один час можно сжечь до 700 килокалорий.

Памп-фитнес

Силовые упражнения с применением облегченной штанги. За час они обычно повторяются около 800 раз. Это помогает сжечь жировую прослойку и укрепить мышцы. И не переживайте, они не перекачаются и вы не станете похожи на культуриста. Скорее просто укрепятся. За час можно сжечь до 500 килокалорий.

Бодифлекс

Методика, которая предполагает правильное дыхание. Благодаря специальным упражнениям организм в несколько раз быстрее насыщается кислородом. Если вы страдаете от артрита или астмы, то такая тренировка поможет почувствовать себя лучше. Главное — выполнять упражнения под наблюдением профессионала. За час сгорает 500 килокалорий.

Упражнения на фитболе

Гимнастический мяч входит в список наиболее популярных спортивных снарядов. Фитбол помогает напрягать больше мышц и не травмирует позвоночник, поэтому его часто используют для восстановления. За час можно сжечь от 300 до 500 килокалорий.

Стретчинг

Помогает совершенствовать гибкость тела. Помимо растяжки рук и ног, прорабатываются мышцы пресса, спины и шеи. Сбросить вес получится вряд ли, зато тело приобретет соблазнительные формы. Противопоказания — проблемы со связками, патологии позвоночника и заболевания сердечно-сосудистой системы. К сожалению, это одно из самых неэффективных занятий для сжигания калорий — 150–200 за час.

Степ-аэробика

Это отличная кардионагрузка, которую проводят с помощью степплатформ или подставок. Она не только улучшает работу легких, но и положительно влияет на нервную систему. Но главное — этот вид аэробики приводит мышцы в тонус и помогает добраться до проблемных зон, таких как ягодицы и бедра. Развивает выносливость не хуже долгих прогулок и подъемов по лестнице. За час даже в домашних условиях можно сжечь до 500 килокалорий.

Тренировка с канатами

Сжечь жир, укрепить и увеличить мышцы помогут упражнения с канатами. Вначале обязательно присутствие тренера. Неправильная техника выполнения движений может вызвать боль в спине и мышцах. А дальше, когда вы выучите основные требования, можно заниматься самостоятельно. Это один из самых эффективных видов тренировок для сжигания калорий — 700 за час.

Сайкл-тренировка

Тренажеры в виде велосипеда и зажигательные ритмы — вот как можно описать сайклинг. Это групповые занятия, в ходе которых тренер задает темп упражнений под громкую музыку. Благодаря наклонам и движениям корпуса прорабатываются почти все группы мышц. Около 600–700 килокалорий можно сжечь за один час занятий.

Аквааэробика

Благодаря воде, которая создает естественное сопротивление, тренировать получается все группы мышц. Заниматься профессионалы рекомендуют два-три раза в неделю по 45 минут. Около 500 килокалорий можно сжечь в воде.

Каларипаятту

Разновидность боевого искусства Индии. На тренировках разрабатываются руки, ноги, корпус и совершаются прыжки, основанные на силе дыхания. Занятия помогают развить тело: оно становится выносливее и более гибким. Ограничений по возрасту нет. За час сгорает до 500 килокалорий.

Пилатес

Серия упражнений, при которых нагрузка плавно перетекает от одной части тела к другой. За занятие сгорает всего 300 килокалорий, но зато со временем вы получаете здоровое тело с развитой координацией и гибкими, подвижными суставами. Во время тренировки главное — расслабиться и сконцентрироваться на мышцах, которые задействованы в упражнении.

Байлотерапия

Микс всего, что любят современные девушки: йоги, танцев и аэробных занятий. Это направление выбирают те, кто хочет тренироваться без усталости. Байлотерапия помогает эффективно сжечь до 500 калорий и подзарядиться энергией.Помимо этого, постоянные тренировки помогут в борьбе с бессонницей, неврозом и хронической усталостью. Противопоказания — травмы коленных и голеностопных суставов.

Мелкими шагами

Будьте готовы к тому, что сразу результат вы не увидите. Но маленькие победы всегда возможны. Например, улучшилась растяжка. Вы смогли сесть на шпагат на одну сторону или проплыли дистанцию более технично. Чтобы не потерять интерес к тренировкам, шаги должны быть небольшими. И грамотный тренер обязательно их наметит.

Если вам кажется, что заметных подвижек нет слишком долго, вероятно, вы просто слишком торопитесь. Достичь идеальной формы за пару месяцев невозможно. И не это главное. Спорт можно сравнить с маркетингом. Здесь также есть контент-план работы на длительное время, и к результату приходят постепенно.

Онлайн тоже здорово

Если вы хотите просто держать себя в тонусе, лучше всего подойдут групповые занятия онлайн. Почти все клубы устраивают прямые эфиры, так же, как и тренерский состав. Но тут важно понимать, что так вы просто поддерживаете себя в форме. Это полезно, поднимается настроение от выработки гормонов. Плюс ко всему вы сможете сами выстроить свой график тренировок и нагрузку. Но если нужен результат, например стать более пластичным, принять участие в каких-то соревнованиях, лучше самостоятельно не назначать себе нагрузку.

Доверьте это тренеру. А на старте перед записью в клуб определитесь, для чего вы занимаетесь — для настроения или результата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Никишин, спортивный врач:

— Главная ошибка — следовать графику и темпу профессиональных спортсменов. Например, каждый день прорабатывать определенную группу мышц. Этот метод не подходит начинающим. Чтобы не навредить себе, важно правильно выполнять упражнения. Не приседать так, чтобы образовался острый угол. Откажитесь от поворотов со штангой или грифом. И не пытайтесь за занятие сделать максимум.

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