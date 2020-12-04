Исчезнет ниндзя, туманом ставший. Корреспондент «Вечерки» попробовала научиться технике ниндзюцу

Корреспондент «Вечерки» Юлия Панова (в центре) вместе с тренером Александром Улоговым (справа) и учащимся школы ниндзюцу Дмитрием Пикаловым учится уворачиваться от меча / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В субботу, 5 декабря, мир отмечает Международный день ниндзя. Накануне праздника корреспондент «Вечерки» отправилась на тренировку в одну из столичных школ, где изучают учение и практики ниндзюцу.

При входе на татами делаю поклон. Это одно из важных правил. При каждом появлении, даже если ты отлучался за водой, обязательно нужно проявить почтение.

Тренировка начинается с небольшой церемонии и медитации. Необходимо настроить разум и дыхание на нужный лад. Тренер Александр Улогов в тихо рассказывает мне, что и как мы будем делать. На уроках здесь изучают «ниндзюцу» — дисциплину, включающую в себя искусство шпионажа, методику диверсионной работы, элементы выживания, самообороны, ведения боя и многое другого.

— Для занятий не требуется специальная физическая подготовка, — успокаивает меня Александр. — Для исполнения приемов не важна сила. У нас все построено на чувстве дистанции и умении разрушить баланс противника, при этом сохранив свой.

Дальше — разминка. Бег, прыжки, повороты головы. Вроде бы все как обычно. Но спустя пару минут первый сюрприз. Бегая по кругу, нужно увернуться от крутящейся цепочки, которая находится в руках у тренера. При этом останавливаться нельзя. Нужно просчитать момент, когда она будет вверху, чтобы не получить ею по голове. Цепь, конечно, с мягким грузиком, но все равно неприятно. Один круг, второй... Мне удается уворачиваться. Правда я чуть ли не в клубочек сжимаюсь, пробегая под ней. Остальные спортсмены, кажется, даже не моргают.

Наступает самое интересное. Сейчас меня обучат основным техникам!

— Можно использовать болевые точки для ослабления противника, — рассказывает Александр Улогов. — Например, вывернуть кисть руки так, что человек сам упадет от боли. Эта техника из раздела «коси дзюцу».

Во время тренировок учатся ощущать болевой порог противника. Буквально двумя пальцами можно надавить на сухожилия и травмировать человека.

Поэтому важно сразу же сказать, когда тебе становится больно.

— Сейчас я научу вас не просто уворачиваться от меча, но и отбирать его у противника, — объясняет мне Александр. — Не бойтесь, оружие не заточено. Максимум трещина или синяк останется, если не успеете увернуться.

Уклонюсь, делаю шаг к противнику. Левой рукой также хватаю рукоять меча, а локтем правой бью по подбородку. Мой соперник инстинктивно отшатывается, поднимая голову вверх. Пользуюсь его растерянностью я подныриваю под его руку с мечом. И вот, она уже выгнута так, что нужно снова чуть надавить выше локтя, и противник моментально падает спиной на татами. Был бы это настоящий бой, можно было бы проткнуть его и уйти с победой. Но я никакой не ниндзя, да и передо мной не враг. Так что мне остается только порадоваться успешно выполненному приему.

ТОП-5 стереотипов о японском шпионе

Представления о ниндзя у простого жителя столицы, как правило, далеки от действительности. «Вечерка» разбирает основные заблуждения.

№ 1. Само название

На самом деле «ниндзя» — это китайское чтение иероглифа, который означает «синоби». В свою очередь «синоби» или «синоби-но-моно» (если не сокращать) — и есть то слово, которым называют японских шпионов и диверсантов. В переводе на русский язык — «человек, который прячется». Просто «ниндзя» — более простое для западного уха слово, чем «синоби-но-моно».

№ 2. Во всем черном и обязательно в маске

Конечно, этом есть доля правды. Когда нужно подкрасться к врагу ночью, черный цвет действительно был на руку синоби. Но вот ходить так днем, очевидно, было глупо. Так что на операции в светлое время суток ниндзя всегда маскировались под обычных мирных людей. Человеку в простом кимоно было проще незаметно зайти в город и приблизиться к жертве.

№ 3. Мастера боевых искусств

На самом деле ниндзя избегали боя как могли. В схватку они вступали только в крайнем случае. И такая необходимость означала, что миссия провалена — все же они должны оставаться незамеченными. Но если уж дело дошло до боя — могли справиться и с вооруженным противником. И для этого им необязательно было иметь при себе оружие.

№ 4. Умеет ходить под потолком

В фильмах синоби ловко пробирается по потолку и спрыгивает на врага сверху, не давая ему возможности защититься. Конечно же по потолкам никто не бегал. Единственным вариантом подобраться сверху были «когти» — специальные насадки на обувь, которыми можно зацепиться за деревянные балки в домах.

№ 5. Стать им может только мужчина

Женщин среди синоби тоже хватало. Их называли «куноити». Они были отличными шпионками. Маскировались девушки под гейш, артисток или служанок. Это наиболее легкий способ втереться в доверие к самураю или какому-то знатному господину. От девушек обычно подвохов не ждали. Да и с помощью обаяния куноити могли выведать самую секретную информацию.

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