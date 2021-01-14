Ботинок есть не будем

Биатлонист Матвей Елисеев / Фото: instagram.com/m_eliseev93

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Главным рождественским подарком для российских болельщиков стала победа сборной России по биатлону в смешанной эстафете, которая прошла на этапе Кубка мира в Оберхофе 10 января.

В ней на этапах Кубка мира россияне не побеждали 9 лет подряд. И вот на тебе, прорвало. Долгожданные медали стране принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Более того, в этот знаменательный день наши биатлонисты не только завоевали золото, но и сумели прервать жуткую антирекордную серию. До финиша смешанной эстафеты в Оберхофе россияне в 43 гонках кряду не могли завоевать медаль на этапах Кубка мира.

После финиша эстафеты громче всех ликовал голос российского биатлона, известный комментатор Дмитрий Губерниев. Еще бы. Вся страна с любопытством наблюдала за тем, как увеличивалась антирекордная серия наших биатлонистов. Ведь Губерниев принародно пообещал публично скушать собственный ботинок, если безмедальная серия россиян в рамках Кубка мира составит 50 гонок.

Над журналистом откровенно издевались в социальных сетях записные тролли, ехидно предполагая, что при сегодняшнем уровне мастерства российских биатло- нистов питаться ботинками комментатору придется до скончания веков. А когда ботинки закончатся, можно смело переходить на кожаные перчатки, ремни и прочие предметы гардероба и так далее.

Кто-то жалел репортера, предлагая ему по итогам пари отведать не собственный ботинок, а шоколадный. Но Губерниев веры в наших биатлонистов не терял и был непреклонен: «Нет, все должно быть по-честному».

И чудо произошло, прямо как у Гоголя во время Святок в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Быть может, Губерниев наколдовал?

На самом финише последнего этапа смешанной эстафеты в Оберхофе россиянин Эдуард Латыпов сначала обошел француза Кентена Фийона Майе, а на последних метрах дистанции вырвал победу у норвежца Стурлы Холма Легрейда, обогнав его в итоге всего на 0,7 секунды.

Триумфатор Латыпов после финиша причинами своей победы назвал тактическую хитрость (держался до последнего в засаде за спиной у норвежца), хороший ход своих лыж и собственную отличную выносливость.

Иностранные болельщики тут же после финиша смешанной эстафеты принялись засорять ленты соцсетей сообщениями о том, что эти русские вновь скушали допинг. И не только, кстати говоря, иностранные. Понятно, что лучший ответ недоброжелателям мог дать только Дмитрий Губерниев, пожалуй, самый главный за биатлон в нашей стране.

— Меня поражает реакция людей, которые говорили, что расстроены победой России, потому что хотели увидеть, как я буду есть свой ботинок. Это правда, что я хотел отвлечь внимание от неудач сборной России этим спором с ботинком. Но в первую очередь я радуюсь возможности плакать в эфире и переживать за наш спорт, за наш биатлон. Очень сильно истосковался по таким победам и эмоциям, очень долго всего этого не было. Победа в смешанной эстафете для России сравнима с успехом на чемпионате мира, — так написал комментатор в своем публичном дневнике.

Была ли совершенно случайной победа биатлонистов в смешанной эстафете, как водится, будет понятно в ближайшее время.

Следующий, шестой этап также пройдет в Оберхофе с 13 по 17 января, а завершится Кубок мира 21 марта в Норвегии.

Будем надеяться, что новое пари Губерниева, пусть хоть с самим чертом мирового биатлона, поможет российским биатлонистам радовать своих соотечественников гораздо чаще, чем в прошлом сезоне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Нуждов, вице-президент Союза биатлонистов России:

— Надеюсь на то, что после победы российских биатлонистов в смешанной эстафете наши стреляющие лыжники будут побеждать чаще. Почему российские биатлонисты так неудачно выступали в начале этого зимнего сезона? Ответ очевиден. Потому что были готовы хуже своих конкурентов.

Кто-то из болельщиков в неудачах наших биатлонистов винит тренерский штаб сборной. Но я хочу напомнить, что сегодняшние старшие тренеры сборной России приступили к исполнению своих обязанностей всего полгода назад. Нужно просто дать им спокойно поработать хотя бы года четыре.

Доля правды в шутке Овечкина

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Легендарный хоккеист, коренной москвич и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем желании надолго остаться в команде во время интервью. Журналист Скотт Абрахам поинтересовался у Овечкина: «Что вы хотите получить от нового контракта с «Вашингтоном»?» Овечкин ответил: «Контракт на 15 лет».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в активе Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Дамидом Пастрняком.

Капитолий брал олимпионик

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер был опознан рядом представителей СМИ как один из участников штурма Капитолия 6 января 2021 года в Соединенных Штатах Америки. Его личность подтвердил журнал Swimming World. На видеокадрах бывший пловец не проявлял какой-либо агрессии.

Напомним, что Клит Келлер в составе сборной США выступал на Олимпийских играх в 2000, 2004 и 2008 годах и дважды становился олимпийским чемпионом в кролевой эстафете 4 по 200 метров.

Хватит лайкать, голеадоры

Комментаторы «Матч ТВ» ознакомились со списком англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. В список вошли слова «лайкать», «окей», «голеадор», «ассист», «кипер», «коуч» «корнер» и не только. По мнению экспертов, борцом за чистоту русского языка на телеканале выступил глава «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Миллер. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала журналистам информацию о запрете: «Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов.

Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме — никаких ограничений, разумеется, нет. Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире».

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