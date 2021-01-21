Вице-президент СБР: Медали от нас не убегут

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Завоевали золото на пятом этапе кубка мира в смешанной эстафете российские биатлонисты. О происходящем в нашем биатлоне «Вечерняя Москва» поговорила с Алексеем Нуждовым, первым вице-президентом СБР.

О значимости победы в немецком Оберхофе говорит тот факт, что в смешанной эстафете на этапах Кубка мира российские биатлонисты не побеждали 9 лет. Да и вообще в этом зимнем сезоне сборная России по биатлону из раза в раз обновляла свой антирекорд: в 43 гонках кряду наши спортсмены не могли завоевать медаль на этих престижных международных соревнованиях. И наконец прорвало!

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), глава дисциплинарного комитета этой организации и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов в интервью «Вечерке» оценил знаковую победу россиян и дал честную оценку происходящему в отечественном биатлоне.

— Алексей Викторович, эта победа — как глоток надежды на то, что теперь наши стреляющие лыжники будут побеждать чаще?

— Надеюсь на это.

— Почему российские биатлонисты так неудачно выступали в начале этого зимнего сезона?

— Ответ очевиден. Потому что были готовы хуже своих конкурентов.

— 43 гонки без медалей — это не просто антирекорд, но и катастрофа отечественного биатлона?

— Я бы не стал зацикливаться на антирекорде. Ведь, согласитесь, 28 гонок без медалей или 50 — небольшая разница. И тот и другой показатель, по большому счету, одинаково плох. Но надо понимать, что в любом виде спорта в разные периоды его развития в стране бывают взлеты и падения. Конечно, хотелось бы видеть максимальный результат, чтобы наши ребята были на подиуме после каждой гонки, но на сегодня мы не первые и даже не вторые в мировом биатлоне. И это, к сожалению, объективная реальность.

— Что нужно сделать, чтобы изменить эту реальность? И есть ли сегодня для этого силы у представителей тренерского штаба сборной, биатлонистов национальной команды?

— Любую реальность можно изменить в лучшую сторону только более эффективной работой. Я уверен, что сегодняшние, как вы их называете, представители тренерского штаба сборной способны на это. Результаты смешанной эстафеты в Оберхофе доказали это. Наша команда выиграла золото. При этом я просил бы болельщиков учитывать, что сегодняшние старшие тренеры сборных команд приступили к исполнению своих обязанностей всего полгода назад.

Нужно дать им спокойно поработать хотя бы года четыре. Если же я ошибаюсь в своих прогнозах об эффективности наставников, то произойдет так называемая естественная ротация. Как поется в известной песне: придут честолюбивые дублеры. Причем это должно касаться в равной степени всех участников процесса. И тренеров, и спортсменов, и руководителей СБР.

— Можно ли говорить о кризисе в нашем биатлоне?

— Кризис — достаточно широкое понятие. Да, наши биатлонисты должны более успешно выступать на крупных международных соревнованиях. Вот вам важнее всего медали. А у меня, как у президента региональной биатлонной федерации, взгляд на ситуацию немного другой. Отсутствие большого количества медалей на Кубке мира — это следствие, меня же больше беспокоит причина этого явления. Мы сильно «просели» в доступности нашего вида спорта, особенно для самых юных, начинающих биатлонистов.

«Просели» как в материальном плане, так и в наличии необходимой инфраструктуры. Нужно сделать биатлон максимально доступным, развивать инфраструктуру, проводить интересные и красочные старты для детей, тем самым популяризируя наш вид спорта. Всем этим я и занимаюсь в Федерации биатлона Московской области.

— После победы российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе настроение повысилось?

— Все будет хорошо. Представители СБР встречаются с журналистами, не стесняются говорить об ошибках. У нас отличнейший вид спорта, смотреть его всегда интересно, какое бы место россияне ни заняли по итогам гонки. И надо приложить все усилия, чтобы еще больше детей в стране хотели им заниматься, а мы должны по максимуму обеспечить для них качественные условия. Лучшие биатлонисты подрастающего поколения обязательно пополнят ряды сборной России, и медали от нас никуда не убегут.

ДОСЬЕ

Алексей Нуждов родился в 1968 году в селе Сущевка Ульяновской области. Первый вице-президент, член правления Союза биатлонистов России (СБР), президент Федерации биатлона Московской области. Окончил Саратовское высшее военное командное училище ВВ МВД им Ф. Э. Дзержинского, в 1994 году — Высшие курсы военной контрразведки.

С 1989 года проходил службу в качестве командира взвода специального назначения, командира роты в Отдельной дивизии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского, принимал участие в урегулировании межэтнических конфликтов в горячих точках СССР. С 1994 по 2008 год служил в органах госбезопасности, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с должностными и экономическими преступлениями Центрального аппарата ФСБ России. Полковник. Ветеран боевых действий.

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