Такой хоккей оставьте себе

Фото: twitter.com/russiahockey

У Белоруссии отняли право проведения чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти с 21 мая по 6 июня этого года. Самое печальное, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) приняло его не из-за пандемии, а исключительно по политическим мотивам.

Сотен тысяч болельщиков лишили грандиозного спортивного праздника, а оппозиция президента Белоруссии Александра Лукашенко хлопает в ладоши, приветствуя запрет.

Казалось, что у Белоруссии есть шансы провести чемпионат мира — 2021, несмотря на массовые протесты, прокатившиеся в прошлом году по стране. По крайне мере в начале января президент IIHF Рене Фазель приехал к батьке Лукашенко и заявил, что международная федерация с делает в се возможное, чтобы турнир прошел не только в Риге, но и в Минске. Увы, против проведения турнира в Белоруссии выступили не только руководители хоккейных федераций ряда стран — сателлитов США, но и могучие спонсоры IIHF, отозвав рекламные контракты. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предлагал в случае запрета ЧМ в Белоруссии провести турнир в Санкт-Петербурге.

Но это предложение было интересным IIHF до того момента, как были поддержаны санкции против России Всемирного антидопингового агентства (WADA). Теперь наша страна с 17 декабря 2020 года до 16 декабря 2022 года не может проводить на своей территории крупные международные соревнования. А российские спортсмены в ближайшие два года лишились возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Причем тут отмена ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии и санкции против России? Да потому что даже Фазель знает, что большой спорт — это самая что ни на есть большая политика. Политика международной изоляции России, которую в открытую проводит США, очень выпукло проявляется в спортивной сфере. И Белоруссия, как верный союзник России, попала под раздачу. Кто-то возразит: «Да нет же, это из соображений безопасности, вдруг майдан случится».

А кто даст гарантии, что в 2021 году в США вновь не случится бунт чернокожих братьев или не повторится штурм Капитолия? Но такие перспективы не являются поводом, скажем, для отмены Открытого чемпионата США по теннису, который стартует 30 августа.

Ну а попробуй представители WADA инициировать детальную проверку допинг-проб китайских олимпийских чемпионов после Игр-2008 в Пекине, где китайцы завоевали 100 медалей, в том числе 51 золотую. Не выйдет, Китай примет такие ответные санкции против США, что WADA будет нечего кушать.

А Россию с Белоруссией, стало быть, можно жрать поедом. Но если бы в Минске победил «майдан», то и ЧМ-2021 непременно прошел бы в Белоруссии, став инструментом для примирения.

Гнилая риторика и двойные стандарты. А по факту спортивным чиновникам России и Белоруссии впору задуматься о проведении собственных спортивных состязаний, когда кольцо санкций сжимается все сильней. Но вот ведь какой парадокс, пожалеют о спортивной изоляции двух союзных государств и многие наши заокеанские «партнеры». Ведь «партнеры» знают, что нигде в мире не встречают гостей международных соревнований так гостеприимно и хлебосольно, как в России и Белоруссии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации:

— Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией (IIHF) находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать.

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