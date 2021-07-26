Тренд уже устарел: почему россияне перестали заниматься спортом

Тренер фитнес-клуба в районе Южное Медведково Ольга Морозова. Фитнес сегодня принято считать непременным атрибутом ЗОЖ / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

За 2020 год число россиян, придерживающихся здоровых привычек, сократилось на четверть. Если в 2019 году зожников было 12 процентов от общего количества населения в возрасте от 15 лет (14,5 млн человек), то в 2020 году их число сократилось до 8,9 процента (10,8 млн), то есть на 3,7 млн человек. При этом в столице приверженцев ЗОЖ — всего 6,6 процента населения. Таковы результаты исследования крупной международной аудиторско-консалтинговой сети.

Исследование международной аудиторско-консалтинговой сети, посвященное адептам ЗОЖ, основано на данных Росстата.

— Согласно методике Росстата, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся те, кто одновременно следует пяти принципам, — рассказал член совета директоров сети Агван Микаелян.

Вот эти принципы: не курить, потреблять в сутки не менее 400 граммов овощей и фруктов, иметь не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, потреблять в сутки не более 5 граммов соли, употреблять в неделю не более 168 граммов чистого спирта (0,4 литра крепкого алкоголя) для мужчин и не более 84 граммов (0,2 литра крепкого алкоголя) для женщин.

Итак, почему же в пандемию число зожников так драматически снизилось?

— Главная причина — в ограничениях, через которые мы прошли, — рассуждает Микаелян. — Вспомните: фитнес-центры были закрыты. А потом многие разорились. А если поблизости фитнес-центра нет, то часть людей перестают заниматься спортом вообще. Ведь чтобы продолжить тренировки, например дома, нужна очень высокая мотивация, а у большинства ее нет.

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, добавляет:

— Не будем забывать, что пандемия — это еще и экономический кризис. А в кризис употребление алкоголя всегда растет — люди снимают стресс. Тут уж не до ЗОЖ! Почему среди москвичей доля зожников ниже, чем в среднем по России?

— В Москве просто больше соблазнов, которые не дают перейти на ЗОЖ, — убежден Агван Микаелян. — Люди здесь больше зарабатывают, а значит, например, могут позволить себе чаще ходить в рестораны. Или более вкусно питаться и есть, скажем, больше копченостей и сыра, где много соли. Или пить элитный алкоголь.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Маркетинг вместо пользы

По мнению эксперта, ЗОЖ и деньги не связаны никак.

— ЗОЖ — это образ жизни. Заниматься спортом, есть меньше соленого и больше фруктов, не пить лишнего и не курить может позволить себе кто угодно, — убежден эксперт.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, не согласен:

— На самом деле ЗОЖ и деньги связаны напрямую. Это очень коммерческая тема. Возьмем, например, фармацевтику, предлагающую нам тысячи всевозможных БАДов. Все они позиционируются как непременный атрибут здорового питания. Хотя если ты будешь есть макароны с белым хлебом и «закусывать» их БАДами, вряд ли станешь здоровее.

Диетолог Елена Батушева напомнила, что в Москве становится все больше магазинов «здорового питания» и появляются даже целые продуктовые сети.

— Это американская традиция. Магазины Healthy Food — здоровой еды — придумали в США, — рассказывает Елена. — Что там особо здорового — понять сложно. Фрукты и овощи, например, такие же, как в других магазинах, просто стоят дороже. Яблоки, которые там предлагают, тоже обрабатывают если не воском, то глицерином, иначе во время транспортировки или хранения они просто сгниют. Попробуйте два-три месяца хранить яблоки с дачи — они столько не пролежат. Или взять сосиски. В магазинах здоровой еды они серого цвета. Но это не свидетельство натуральности — просто в фарш не положили нитрит натрия, который придает розовый оттенок. А шкуры, хвосты и хрящи туда вполне могли перемолоть. Во всяком случае, свидетельств обратному нет. В общем, магазины здоровой еды — это больше про маркетинг, чем про реальное качество.

Фото: Рexels / Toni Cuenca

Липовые диетологи

На ниве ЗОЖ сейчас активно зарабатывают и диетологи.

— Вы можете купить их консультации в интернете. Можете заказать сформировать себе меню, чтобы похудеть на любое количество килограммов, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Проблема в том, что настоящих, с образованием, специалистов не так много. Ведь диетологом может считаться специалист, окончивший медицинский университет, а потом ординатуру по специальности «диетология». Второй вариант — это прохождение курсов диетолога по программе повышения квалификации и переподготовки врачей.

Но сейчас, как пояснила эксперт, на рынке много «специалистов», которые не имеют даже среднего медицинского образования!

— Можно иметь какое угодно образование — хоть инженер, хоть филолог, а то и вовсе окончить лишь колледж, но пройти онлайн-курсы диетологов и через три месяца называть себя специалистом — потому что у вас будет сертификат, — рассказывает Лариса Рувимовна. — Какой вы в этом случае будете «диетолог» — представить нетрудно. Но право давать консультации у вас теперь будет! Работать в санаторий вас, конечно, никто не возьмет.

И в любой медицинский центр тоже. Но давать консультации поклонникам ЗОЖ или клиентам фитнес-центров вы сможете на вполне законных основаниях.

Мышц много, сил мало

Кстати, о фитнесе. Регулярные занятия физкультурой считаются непременным атрибутом ЗОЖ. Однако фитнес и здоровый образ жизни далеко не всегда сочетаются.

Член международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Ринат Хисямов рассказывает:

— Во время пандемии многие москвичи начали тренироваться онлайн. Нашли в интернете тренера и — вперед. И этот онлайн-тренер или просто блогер, рассказывающий о фитнесе, не знает ни процент жира в вашем организме, ни уровень максимального потребления кислорода, ни десяток других параметров, на основании которых он может составлять тренировочную программу. Так как, простите, он может тренировать? Он просто зарабатывает на вас деньги, но о ЗОЖ тут речи не идет.

Эксперт привел и другой пример:

— Вот вы пришли утром в фитнес-центр, встали на дорожку. Начали двигаться, и в воздух поднялась мелкодисперсная пыль, которая осела за ночь. И вы этой пылью дышите. Никакой пользы такие занятия точно не приносят. Куда логичнее просто погулять по лесу или парку.

«Зожевские» критерии Росстата, как считает Хисямов, не очень понятны.

— Вот, например, нужна высокая физическая активность в течение как минимум 75 минут в неделю. Дело хорошее, но здесь речь может идти и о спорте, который можно назвать анти-ЗОЖ, — рассуждает эксперт. — Когда человек приходит в спортзал и пашет, пытаясь каждый день улучшить свой предыдущий результат, жмет из последних сил тяжелую штангу или неправильно приседает с ней, травмируя позвоночник и коленные суставы, это точно не здоровый образ жизни! А ведь такое случается сплошь и рядом. Люди приходят в фитнес-центры за здоровьем, а уходят без него — потому что неправильно занимаются.

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Виктор Кудрявцев согласен: фитнес-индустрия — это прежде всего бизнес.

— Когда мы, советские дети, приходили в спортзал, за нами следил либо учитель физкультуры, либо тренер, — рассказывает эксперт. — А каждые полгода нас гоняли в физкультурный диспансер, на функциональную диагностику. Сейчас же, придя в фитнес-центр, можно заниматься и без обследования врачом, и без контроля тренера. Только плати! С одной стороны, это хорошо — мы еще со времен СССР устали от тотального контроля. С другой стороны, это плохо, потому что фитнес в его современном варианте — это не всегда про здоровье.

Иногда, увы, это даже про смерть. Один из последних случаев произошел 18 июня в фитнес-клубе «СССР», что в Михайловском проезде. 26-летний мужчина во время плавания почувствовал себя плохо. Инструктор в это время проводила индивидуальное занятие с ребенком и просто не заметила, что молодой мужчина стал тонуть…

В итоге его тело пролежало в бассейне около часа. А вот еще случай — 26 мая около семи вечера в полицию позвонили из фитнес-клуба в Столярном переулке. Там обнаружении труп 64-летнего клиента. Мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. А в сентябре 2020-го во время посещения бассейна в московском «Джамп-клубе» утонула 32-летняя дочь актера Владимира Конкина — София.

Девушке стало плохо во время плавания, двое мужчин вытащили ее из воды и оказали первую помощь. Софию не удалось спасти, она скончалась в больнице.

Лучше просто больше гулять

— Посещение спортивного клуба еще не значит, что вы зожник, — считает фитнес-тренер Руслан Халилов. — Кто-то ходит сюда из соображений престижа и проводит больше времени в сауне, чем на беговой дорожке. Кто-то приходит, главным образом, за общением.

Особенно в последнее время, когда многие работают удаленно. Девушки порою ищут в дорогих фитнес-клубах состоятельных мужчин. Что же касается критерия Росстата о занятиях не менее 150 минут в неделю, то он мне кажется очень условным. Можно вообще не заниматься ни физкультурой, ни спортом и даже утреннюю гимнастику не делать, но при этом много ходить и быть в прекрасной форме. Если вы делаете 10–15 тысяч шагов в день, то можно обойтись и без покупки абонемента. Другое дело, что большинству москвичей так много ходить просто лень. Или некогда. Проще три раза в неделю заехать в фитнес-центр и «нагрузиться по полной». А потом рассказывать друзьям, что «все мышцы болят». Но такой режим физической активности с принципами ЗОЖ не очень-то соотносится! Вы просто вгоняете организм в стресс, а он вам отвечает тем, что потом не хочет идти на тренировку. ЗОЖ — это скорее про умеренность во всем. В том числе и в физической активности.

Следствие атомизации общества

— Мода на ЗОЖ, как ни странно, — следствие глубокого кризиса общества, — убежден ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — В обществе традиционном твое здоровье тоже важно, но оно имеет подчиненную роль. Здоровье необходимо для дела: чтобы работать, кормить семью, защищать родину. А в обществе сегодняшнем здоровье — уже самоцель и абсолютная, а не подчиненная чему-то большему, чем твое благополучие, ценность. Здоровье ради здоровья! Ты можешь быть никчемным пустым человечишкой, дураком, трутнем, но если ты накачан и хорошо выглядишь — тебе респект. Для всеобщего уважения цветущего внешнего вида уже достаточно! Что касается бизнеса, то он лишь обслуживает стремление людей хорошо выглядеть и гордиться прекрасной формой.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

КАК У НИХ

Традиции ЗОЖ в разных странах имеют свою специфику.

В США, например, упор делается на борьбу с лишним весом. Повсеместно пропагандируется отказ от фастфуда и джоггинг — бег трусцой.

Италия сосредоточилась на борьбе с курением. С 2005 года здесь запрещено курить во всех общественных местах. На сегодня, тем не менее, в Италии курят 33,6 процента мужчин и 27,8 процента женщин — это даже выше российских показателей.

Во Франции активно поощряют отказ жителей от машин в пользу иных способов передвижения. В 2014 году, например, правительство даже пошло на эксперимент: тем, кто регулярно приезжает на работу на велосипеде, к зарплате добавляли по 25 евроцентов за каждый километр пути.

В Германии со школьной скамьи обучают правильно питаться и укреплять здоровье. Здесь на каждом шагу — современные спортивные площадки и велосипедные дорожки, доступные центры оздоровления. В итоге средняя продолжительность жизни в Германии — 81 год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Совокупный ежегодный доход индустрии wellness — что в переводе с английского означает «хорошее здоровье», составляет, по данным Всемирного банка, 3,7 триллиона долларов. Ежегодно число клиентов фитнес-клубов растет в мире на 5–7 процентов и, по последним данным, составляет около 190 миллионов человек. В 2030 году, по прогнозам Международной фитнес-ассоциации (IHRSA), это число достигнет 230 миллионов человек.

Наибольший прирост посетителей фитнес-центров (около 30 процентов в год) наблюдается в Китае и на Филиппинах.

РЕПЛИКА

Бойтесь «чудесных» витаминов

Александр Панчинка, кандидат биологических наук, член комисии РАН по борьбе с лженаукой:

— ЗОЖ — это модная тема, на которой многие пытаются заработать. Больше всего жульничества — на рынке биодобавок.

Их производители, наняв маркетологов и рекламщиков, запудривают публике мозги. И вместо банальнейшего БАДа с недоказанной эффективностью создается образ чуть ли ни средства для достижения бессмертия! Еще одна категория жуликов — преподаватели разного рода духовных практик. Нет, далеко не все, но многие из них. Если вам обещают «просветление» через пару месяцев занятий — не верьте. Также на ниве ЗОЖ хорошо зарабатывают те, кто обещает быстро похудеть.

Кто-то предлагает «жиросжигающие» гели — намазался и худеешь, кто-то — чаи с похожим эффектом. Все эти «средства для восстановления веса» несут организму не пользу, а вред, потому что он начинает работать фактически в аварийном режиме.

К тому же эффект от них всегда временный.

Мало отношения к ЗОЖ имеет и спорт. Нас заманивают в фитнес-центры рекламой с «прокачанными» мужчинами и женщинами, но почему-то никто не говорит, что подобная фигура — следствие по-настоящему тяжелых и продолжительных тренировок, жесточайшей диеты, а часто еще и фармакологической поддержки.

На самом деле ЗОЖ — это очень простые правила. Ну, например, научно доказано, что отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя резко снижает риск возникновения многих заболеваний. Отказ от чрезмерного употребления соли бережет сердце. Обилие в рационе фруктов и овощей дает организму нужное количество витаминов, микроэлементов и клетчатки. Умеренная физическая активность, опять же доказано, лучше гиподинамии.