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Верим не верим, но будет Валера

Руслан Карманов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Верим не верим, но будет Валера
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Даже во время Олимпиады в Токио главной спортивной темой для обсуждений российских болельщиков остается назначение главным тренером нашей футбольной сборной Валерия Карпина.

Это имена российских олимпийцев, если верить опросу ВЦИОМа, страна не знает. А кто ж его не знает... 52-летний Карпин — известный в прошлом футболист «Спартака» и испанской «Сельты», экс-тренер красно-белых, наставник «Ростова» и теперь вот, по совместительству до конца текущего года, — сборной России.

После провала сборной на Евро-2020, когда сняли Станислава Черчесова, на самом пике обсуждений кандидатур на вакантное место мне вспомнилась старая спортивная байка о том, как любимец Василия Сталина, великий Игрок в футбол и хоккей Всеволод Бобров «назначил» тренером в свою команду Анатолия Тарасова: «Пусть тренером будет Тарасов, он все равно играть в хоккей не умеет». Так гласит эта легенда, сдобренная матерком.

К чему она вспомнилось? Да к тому, что работа наставника сборной России по футболу не требует особых трудозатрат. Можно долго рассуждать о том, какой психологический прессинг испытывает наставник сборной. Но по факту круг его обязанностей невелик. Он называет состав из лучших игроков России на важные игру, он бегает (или ковыряет пальцем в носу) у бровки во время матча и раздает интервью до и после поединка. В общем, и все. Долгих тренировочных сборов с национальной командой, где можно улучшить физические или морально-волевые качества игроков, в этом году у национальной команды не предвидится.

На это у Карпина просто не будет времени, потому что игроки сборной России заняты в своих клубах, как, впрочем, и сам Валерий Георгиевич, который не стал ради национальной команды оставлять свой пост в «Ростове».

Верим не верим, но будет ВалераФото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Получится не получится вывести сборную страны на ЧМ-2022 в таком режиме тренерской работы по совместительству — а свои полмиллиона евро до конца года получит за работу в национальной команде. За такие деньги можно справиться и с прессингом журналистов. Не у всех, правда, получается. У Черчесова, например, не получилось. Не сорвется ли Карпин, если возможные неудачи будут его преследовать в погоне за двумя зайцами? Вполне вероятно.

Потому что порог психологической устойчивости у Карпина-тренера был невысок, памятуя его публичные конфликты с Игорем Денисовым и Артемом Дзюбой — нынешним капитаном сборной России. Откажется ли Карпин от услуг лучшего нападающего России? В командах Карпина, которые он тренировал, всегда первым парнем на деревне был сам Карпин.

А теперь о главном в этой истории с назначением. Глава РФС Александр Дюков назвал нового наставника сборной «одним из ведущих специалистов страны». Сам Карпин не стал подробно объяснять, какие тактические изменения намерен провести, но пообещал в первую очередь поработать над ментальностью футболистов, чтобы они выходили на поле без излишнего пиетета перед соперниками.

Выходит, от страха мы проиграли на Евро-2020 сборным Дании и Бельгии.

А вот вопрос на засыпку: кто-нибудь может внятно сказать, какой футбол ставит своим командам тренер Карпин, который ни разу не смог привести свой клуб к победе хотя бы в чемпионате России? Какой модели игры придерживается? Я — не могу, как ни старайся. Про концепцию игры по Бескову, по Лобановскому, по Бердыеву — вполне и четко, об игре команд по системе Карпина — умываю руки. Да потому что нет ее в природе.

В Валеру можно только верить — подтвердят фанаты «Спартака». Чтобы оправдать эту веру, Карпин должен вывести нашу команду в финальную часть ЧМ2022. Уверенности в том никакой.

Глава РФС сказал, что в декабре или договоримся о продолжении сотрудничества с Карпиным и он оставит «Ростов», или будем искать нового тренера. Похоже, искать нужно уже сейчас. Спасибо Карпину за то, что согласился подставиться под удар в трудный момент для руководства РФС. Но человек с тремя гражданствами всегда найдет выход.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Бышовец, экс главный тренер сборных СССР и РФ:

— Назначение Валеры Карпина на пост главного тренера сборной России я приветствую. Думаю, что, несмотря на то что у него была пауза в тренерской деятельности, он положительно использовал этот перерыв, работая на телевидении. Его анализ и понимание игры у меня оставили приятные впечатления.

На счету россиян 23 медали

В пятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены выиграли пять медалей.

Обладателями серебряных наград стали мужская и женская сборные по баскетболу 3х3. Этот вид спорта впервые вошел в программу Игр. Притом что на Олимпиаду-2020 не смогли отобраться как мужская, так и женская сборные ОКР по баскетболу.

Верим не верим, но будет ВалераСофья Великая (ОКР) - серебряная медаль, София Позднякова (ОКР) - золотая медаль, и ее отец президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков/ Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В финальном поединке турнира по баскетболу 3х3 наша мужская команда (Станислав Шаров, Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов) уступила сборной Латвии — 18:21, а женская (Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина) команде США — 15:18.

В шаге от первого места остановилась наша мужская команда пловцов в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Мартин Малютин, Иван Гирев, олимпийский чемпион Евгений Рылов, Михаил Довгалюк принесли серебряную медаль.

Бронзовые награды завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова и олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный. Нагорного обошли японец Даики Хашимото и китаец Сяо Жотэн. Бронза Мадины — единственная медаль у российских дзюдоистов на Играх. Мадина билась, не жалея себя и соперников, с рассеченной бровью, но была бессильна против судейского произвола. В полуфинале (весовая категория до 70 кг) судьи не засчитали прием, который она провела против японки Тзицуру Араи, и в финал вышла хозяйка соревнований.

Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов негодовал, а Мадина взяла себя в руки и в поединке за бронзу сломила сопротивление хорватки Барбары Матич.

Наша команда идет на четвертом месте в медальном зачете. В ее активе 23 медали (семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград). Лидирует сборная Японии (13 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых наград), второе место занимает команда Китая (12-6-9), третье — США (11-11-9).

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