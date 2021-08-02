Горожане вновь после перерыва, связанного с пандемией, вернулись к бесплатным тренировкам под руководством опытных тренеров

Тренер Екатерина Печенова показывает москвичке Ирине Погореловой правильное положение рук при исполнении одной из поз в йоге. Тренировка проходит на открытом воздухе в парке «Ходынское поле». Занятия организованы в так называемых открытых группах — все участники предъявляют код о вакцинации / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В субботу, 31 июля, в столице стартовали занятия спортом на свежем воздухе в рамках проекта «Спортивные выходные». Первые тренировки прошли в организованных COVID-free группах.

Специально организованные COVID-free-группы созданы для тех, кто хочет тренироваться на свежем воздухе. Каждый из участников предъявляет преподавателю QR-код, подтверждающий вакцинацию, перед началом занятия. А для тех, кто хочет посещать спортивные мастер-классы не выходя из дома, существует YouTube-канал, где регулярно выкладываются записи занятий.

Москвичка Ирина Погорелова решила отдохнуть от городской суеты и заняться спортом на свежем воздухе. В этом ей помог проект «Спортивные выходные», который возобновил свою работу в парках столицы после длительного перерыва. По словам девушки, она решила прийти на свое первое занятие по йоге с подругой, чтобы хорошо провести время вместе и попробовать для себя что-то новое.

— Лето — прекрасная возможность для того, чтобы тренироваться на природе. Учитывая хорошую погоду, мне было вдвойне приятно выполнять все упражнения и эмоционально разгрузиться после рабочей недели, — отметила Ирина Погорелова.

Действительно, выбрав подходящую одежду и захватив с собой спортивные коврики, девушки с легкостью выполняли все указания тренера и продемонстрировали первые успехи в растяжке. Да и в целом желающих заняться йогой в парке «Ходынское поле» оказалось достаточно — среди них были и те, кто практикует этот вид спорта на протяжении многих лет.

— Раньше я ходила в студию йоги у своего дома, однако она закрылась, и я решила присоединиться к проекту «Спортивные выходные». Мне очень нравятся занятия и тот факт, что их проводят профессиональные педагоги, которые всегда помогут, — сказала москвичка Александра Котова.

По словам тренера по йоге Екатерины Печеновой, сегодняшняя группа показывает отличные результаты. Кстати, для таких тренировок не важен уровень физической подготовки — программа подойдет для всех.

— Каждое наше занятие нацелено на то, чтобы за короткий промежуток времени прокачать все тело — мы вытягиваем позвоночник, расслабляем мышцы, а также стараемся абстрагироваться от всего и уделить внимание здоровью, — говорит Печенова.

Помимо йоги, в рамках проекта «Спортивные выходные» проходят групповые занятия по разным видам спорта: скандинавской ходьбе, воркауту, танцам и функциональному тренингу. Присоединиться к ним можно двумя способами — записавшись на сайте проекта или заполнив анкету участника в центрах госуслуг «Мои документы».

Мастер-классы проходят в 15 парках Москвы, а с расписанием тренировок можно ознакомиться на сайте проекта «Спортивные выходные».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На первые занятия проекта «Спортивные выходные» в формате COVID-free за последний месяц записалось более 1000 человек по всему городу. А число подписчиков YouTube-канала Sportsweekend, где ежедневно проходят дистанционные тренировки, сейчас превышает 20000 человек.

Самой популярной оказалась утренняя зарядка — онлайн-тренировки посетили более 10 000 пользователей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Гребенкин, заместитель директора центров госуслуг города Москвы:

— Мы каждый день получали множество сообщений с просьбами возобновить тренировки в рамках уже полюбившегося всем проекта «Спортивные выходные». Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Москве мы смогли продолжить проведение спортивных мастер-классов на свежем воздухе. Сегодня прошли первые тренировки в формате COVID-free. Теперь к занятиям могут присоединиться жители, у которых есть QR-код.

Каждые выходные ждем самых активных в 15 городских парках на самых популярных уличных видах спорта.