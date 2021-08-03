Фитнес вышел на природу: москвичей снова приглашают на тренировки в парк

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столичных парках возобновились офлайн-занятия в рамках проекта «Спортивные выходные». Для участия в бесплатных тренировках нужен QR-код, подтверждающий, что человек защищен от коронавируса.

Первые занятия прошли в минувшие выходные. Спортсмены-любители под присмотром профессиональных тренеров делали растяжку, танцевали, постигали азы йоги и выполняли упражнения на уличных тренажерах.

— Было очень много вопросов от москвичей: когда же проект вернется в офлайн? — написал в соцсетях Сергей Собянин. — Сейчас заболеваемость снижается, и мы постепенно снимаем ограничения. Но для безопасности участников проекта на групповые занятия можно приходить только с QR-кодом.

Получить его могут люди, переболевшие коронавирусом в последние полгода или сделавшие прививку от COVID-19 одной из российских вакцин. Показать QR-код в распечатанном или электронном виде нужно тренеру перед началом занятия. Также можно оформить временный QR-код, сдав ПЦР-тест в одной из столичных лабораторий, которые пере-дают результаты исследований в ЕМИАС. Срок его действия — три дня с даты получения отрицательного теста.

Тренировки в выходные проходят в 15 парках, разбросанных по всему городу. Выбрать самую удобную локацию, посмотреть расписание и зарегистрироваться на занятия можно на сайте sportsweekend.ru.

Так, ближайшая тренировка по йоге состоится 7 августа. В этот же день пройдут занятия по стретчингу и танцевальному миксу. Тренировки по воркауту пройдут в воскресенье, 8 августа.

Кстати, присоединиться к спортивным занятиям можно с любым уровнем физической подготовки.

Программы тренировок разработаны таким образом, чтобы с ними мог справиться и новичок. При этом профессиональные тренеры всегда прислушиваются к своим группам.

— На занятиях мы стараемся прокачать все тело — вытягиваем позвоночник, расслабляем мышцы, — рассказала тренер по йоге Евгения Печенова.

Узнать подробнее о проекте «Спортивные выходные» и записаться на занятия также можно в центрах госуслуг «Мои документы».

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Воркаут

Включает в себя тренировки на брусьях, турниках, рукоходах, шведских стенках и других уличных тренажерах.

— Улучшает физическую форму и здоровье.

— Развивает творческий подход.

Продолжительность тренировки: 45 минут.

Экипировка: Удобная спортивная одежда, кроссовки

Йога

По сути — фитнес по-древнеиндийски.

За прошедшие тысячелетия доказал свою эффективность.

— Развивает выносливость, гибкость, чувство баланса.

— Общее оздоровление организма.

— Корректирует фигуру.

Продолжительность тренировки: 45 минут.

Экипировка: Удобная спортивная одежда, с собой нужно взять коврик для йоги

Танцевальный микс

Фитнес-программа, основанная на выполнении элементов из таких динамичных танцев, как самба, сальса, хип-хоп, бачата, кумбия, фламенко и меренге.

— Задействует все основные группы мышц.

— Совмещает пользу от активной тренировки и удовольствие от танцев.

— Активно сжигает калории.

— Повышает выносливость.

— Поднимает настроение.

Продолжительность тренировки: 45 минут.

Экипировка: Удобная спортивная одежда и обувь

КСТАТИ

Для всех, кому больше нравятся онлайн-тренировки, на YouTubeканале «Спортивных выходных» с понедельника по пятницу проходят утренние зарядки. Длятся они всего 15 минут, начало в 7:00. Также в выходные можно присоединиться к спортивным мастер-классам.