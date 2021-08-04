Пресс доверь жучку

Ирина Рудоминская / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут вам заняться физкультурой

Ирина Рудоминская, актриса театра и кино, считает, что, занимаясь физкультурой, прежде всего нужно делать упор на ноги и пресс. Это залог красоты, здоровья и отличного настроения!

«Маятник». Ложимся на спину, напрягаем мышцы пресса. Поднимаем прямые ноги так, чтобы они были перпендикулярны полу.

Руки разводим в стороны. На вдохе опускаем ноги влево до самого пола. Затем выдыхаем и возвращаемся в исходное положение. Повторяем в другом направлении.

Скручивания. Лежа на спине, сгибаем колени, пятками упираемся в пол. Кладем голень левой ноги на бедро правой. Крестец и спина прижаты к полу. На выдохе поднимаем корпус и дотягиваемся правым плечом до левого колена. Напрягаем мышцы пресса. Выдыхая, возвращаемся в исходное положение.

«Книжка». Сидя на полу или скамье, немного сгибаем колени, подтягиваем к животу. Напрягаем пресс, скручиваясь нижней областью ребер к тазу. Руки согнуты в локтях: упираемся ими по обе стороны тела в скамью или пол. Вдох, разгибаемся в тазобедренном суставе, опуская туловище и ноги одновременно. Выход, возвращаемся в начальное положение.

Баланс. Ноги ставим вместе, руки вдоль туловища. На вдохе поднимаем правую руку и левую ногу, согнутую в колене. «Застываем» на несколько секунд, когда пальцы правой руки указывают вверх, а левое бедро зафиксировано параллельно полу. Выдыхаем и опускаем конечности.

«Перевернутый жук». Ложимся на спину, тянем руки к потолку и сгибаем ноги под углом 90 градусов. Опускаем правую руку за голову и выпрямляем левую ногу до соприкосновения с полом. Возвращаемся в исходное положение.