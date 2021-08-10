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Диверсия провалилась: Россия взяла больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году

Руслан Карманов

Спорт
Диверсия провалилась: Россия взяла больше медалей, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году
Фото: olympic.ru

На летней Олимпиаде в Токио российская команда, выступавшая под флагом ОКР (ROC), завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном зачете.

Медалей наша сборная выиграла больше, чем на Играх в Рио-2016 (55:19–17–19), однако пятое место — худший результат в ее истории на летних Олимпиадах. Выше нас в командном зачете по итогам Игр в Токио-2020 сборные США, Китая, Японии, Великобритании. До последнего дня соревнований мы шли ноздря в ноздрю с англичанами и даже в итоге завоевали больше наград (71 против 65), но британцы превзошли нас по количеству золотых медалей (22–20). По общему же числу наград сборная ОКР вошла в топ-3, вслед за США (113) и Китаем (88).

Понятно, что программа Игр корректируется, олимпийских видов спорта становится все больше, и теперь 25 золотых наград и 70 в сумме для попадания в топ-3 уже недостаточно. Впрочем, общекомандный зачет — штука неофициальная, особенно для простых болельщиков.

В копилке русской народной памяти остается не медальная цифирь, а слезы Ирины Родниной на олимпийском пьедестале в Лейк-Плэсиде-1980, три последних секунды финала США — СССР в Мюнхене-1972, где наши баскетболисты вырвали победу, а также бешеные овации гимнасту Алексею Немову на ОИ-2004 в Афинах после того, как его засудили...

Что мы запомним после ОИ-2020 в Токио? Триумфы Евгения Рылова, который принес первое за 25 лет золото нашей стране в плавании, радость меткого стрелка Виталины Бацарашкиной и разящей сабли фехтовальщицы Софии Поздняковой. Этим российским спортсменам по 24 года, все трое стали двукратными олимпийскими чемпионами. Значит, не оскудела спортивными талантами земля русская.

Также два золота выиграла в Японии 31-летняя москвичка Светлана Ромашина, став семикратной олимпийской чемпионкой и самой титулованной в истории синхронного плавания. Здорово порадовал своих поклонников 25-летний борец-вольник по прозвищу «Русский танк» Абдулрашид Садулаев. Для него золотая медаль стала второй в карьере.

Гром оваций нашим спортивным гимнастам и гимнасткам, которые первенствовали в командном многоборье (мужчины — впервые за 25 лет, женщины — за 29 лет), а также призерам ОИ2020 фехтовальщикам, синхронисткам, стрелкам, теннисистам, гребцам, боксерам, баскетболистам, мастерам тхэквондо и борцамвольникам. Особый восторг вызвала победа 28-летней прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которая завоевала единственное наше золото в легкой атлетике. Мы навсегда запомним ее безудержные слезы радости, как не забудем и слезы жуткой обиды 22-летней примы мировой художественной гимнастики Дины Авериной, у которой судьи буквально украли победу в личном многоборье, а затем не дали победить на Олимпиаде нашим «художницам» в групповом многоборье. Впервые за 25 лет мы остались без золота в художественной гимнастике.

— Это диверсия — Россию убирают по всем статьям. Дина Аверина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировал зал в Афинах, — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Скандал в художественной гимнастике — главное разочарование для россиян от Олимпиады в Токио. Именно двух этих потенциально наших золотых наград «художниц» в итоге и не хватило российским спортсменам, чтобы обойти англичан в обще командном зачете. Но даже в такой ситуации наши атлеты продолжали радовать нас великими победами.

Потому что мы — нация победителей. Стали пятыми, но обязательно будем первыми! Главное — не сдаваться.

Через три года в Париже пройдут очередные летние Олимпийские игры, где наша команда будет выступать уже как сборная России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Поздняков, президент ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион:

— Итогом Олимпиады доволен, мы впервые с 2008 года завоевали больше 70 наград. Мы превысили показатель Рио-2016, по статистике превысили показатель Лондона. Наши ребята героически сражались с соперниками, порой и с судьями.

Если бы не ряд обстоятельств, мы могли бы и побороться за третье общекомандное место. Планы на Пекин-2022 и Париж-2024 — во всех дисциплинах стараться побеждать.

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