Праздник бокса вдохновил молодежь на успех

Тренер по боксу школы «Трудовые резервы» Александр Козлов привел свою воспитанницу Марию Широкову на открытую тренировку с Софьей Очигавой / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На территории спортивного комплекса «Лужники» прошло празднование Международного дня бокса. Это главный праздник всего боксерского сообщества.

Мероприятие началось с открытой тренировки мастеркласса. Провела ее серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Софья Очигава.

Вход на праздник бокса был свободным, принять участие в мастер-классе мог любой желающий. В основном это была молодежь — юные боксеры — воспитанники спортшкол Москвы. На протяжении сорока минут юноши и девушки выполняли различные упражнения, рассчитанные, по словам Софьи Очигавы, на все группы мышц.

— Бокс — сложнокоординационный вид спорта. Это классические упражнения, которые мы обычно используем на тренировках, — отметила Софья Очигава. — Я и раньше проводила подобные тренировки. Мы ведь организовываем праздник бокса уже в пятый раз. Такие мероприятия популяризируют наш вид спорта.

Другие спортивные федерации смотрят и берут пример.

— Разминка классная, мне очень понравилось. Тем более что проводила ее такая титулованная боксерша, — сказал воспитанник школы олимпийского резерва Вадим Березин. — Я занимаюсь боксом три года. Этот вид спорта — моя жизнь. Хочу стать профессиональным боксером. На таком мероприятии нахожусь впервые, но знаю, что праздники бокса организовывают каждый год. Это здорово. Есть возможность пообщаться с боксерами из других школ и попробовать себя в различных упражнениях.

Упражнений и правда было много. На площадке были расставлены различные тренажеры, турники и батуты. Воспользоваться ими могли также все желающие. Для гостей были подготовлены призы и подарки.

На протяжении всего празднования Дня бокса со сцены звучала живая музыка.

— Мероприятие нужное. Софья Очигава провела отличную разминку, ребят воодушевила, — сказал тренер по боксу школы «Трудовые резервы» Александр Козлов. — Думаю, что ребята теперь еще больше бокс полюбят. Такие мероприятия сближают.

По окончании тренировки в рамках празднования Дня бокса состоялся матч между сборными России и мира, который транслировали по телевидению.

Капитаном у россиян был двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко. А сборную мира возглавил бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 и финалист чемпионата Азии-2015 Рустам Тулаганов из Узбекистана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России:

— День 27 августа был выбран Международной ассоциацией бокса (AIBA) не случайно. AIBA хотела приблизить эту дату к первому чемпионату мира по боксу, который проходил на Кубе с 17 по 30 августа 1974 года. Я благодарю и ценю всех спортсменов и тренеров за их вклад в развитие российского бокса, а также Федерацию бокса России и региональные Федерации этого вида спорта за их огромный труд и постоянную организацию спортивных мероприятий по всей нашей стране на высшем уровне.