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Праздник бокса вдохновил молодежь на успех

Динара Кафискина

Спорт
Праздник бокса вдохновил молодежь на успех
Тренер по боксу школы «Трудовые резервы» Александр Козлов привел свою воспитанницу Марию Широкову на открытую тренировку с Софьей Очигавой / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

На территории спортивного комплекса «Лужники» прошло празднование Международного дня бокса. Это главный праздник всего боксерского сообщества.

Мероприятие началось с открытой тренировки мастеркласса. Провела ее серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Софья Очигава.

Вход на праздник бокса был свободным, принять участие в мастер-классе мог любой желающий. В основном это была молодежь — юные боксеры — воспитанники спортшкол Москвы. На протяжении сорока минут юноши и девушки выполняли различные упражнения, рассчитанные, по словам Софьи Очигавы, на все группы мышц.

— Бокс — сложнокоординационный вид спорта. Это классические упражнения, которые мы обычно используем на тренировках, — отметила Софья Очигава. — Я и раньше проводила подобные тренировки. Мы ведь организовываем праздник бокса уже в пятый раз. Такие мероприятия популяризируют наш вид спорта.

Другие спортивные федерации смотрят и берут пример.

— Разминка классная, мне очень понравилось. Тем более что проводила ее такая титулованная боксерша, — сказал воспитанник школы олимпийского резерва Вадим Березин. — Я занимаюсь боксом три года. Этот вид спорта — моя жизнь. Хочу стать профессиональным боксером. На таком мероприятии нахожусь впервые, но знаю, что праздники бокса организовывают каждый год. Это здорово. Есть возможность пообщаться с боксерами из других школ и попробовать себя в различных упражнениях.

Упражнений и правда было много. На площадке были расставлены различные тренажеры, турники и батуты. Воспользоваться ими могли также все желающие. Для гостей были подготовлены призы и подарки.

На протяжении всего празднования Дня бокса со сцены звучала живая музыка.

— Мероприятие нужное. Софья Очигава провела отличную разминку, ребят воодушевила, — сказал тренер по боксу школы «Трудовые резервы» Александр Козлов. — Думаю, что ребята теперь еще больше бокс полюбят. Такие мероприятия сближают.

По окончании тренировки в рамках празднования Дня бокса состоялся матч между сборными России и мира, который транслировали по телевидению.

Капитаном у россиян был двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко. А сборную мира возглавил бронзовый призер Олимпийских игр — 2016 и финалист чемпионата Азии-2015 Рустам Тулаганов из Узбекистана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России:

— День 27 августа был выбран Международной ассоциацией бокса (AIBA) не случайно. AIBA хотела приблизить эту дату к первому чемпионату мира по боксу, который проходил на Кубе с 17 по 30 августа 1974 года. Я благодарю и ценю всех спортсменов и тренеров за их вклад в развитие российского бокса, а также Федерацию бокса России и региональные Федерации этого вида спорта за их огромный труд и постоянную организацию спортивных мероприятий по всей нашей стране на высшем уровне.

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