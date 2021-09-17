«Локомотив» отыгрался в концовке

Фото: Пресс-служба ФК Локомотив

Российские футбольные клубы взяли старт в очередном европейском сезоне. Два столичных клуба — «Спартак» и «Локомотив» — сыграли первые домашние матчи в Лиге Европы, а действующий чемпион России — питерский «Зенит» — провел стартовый поединок в Лиге чемпионов.

Не стоит забывать, что в середине августа сошли с «европейской дистанции еще два представителя российского футбола — «Рубин» и «Сочи», которые не смогли преодолеть барьер квалификации Лиги конференций УЕФА, проиграв по сумме двух матчей клубам из Сербии и Польши. Эти результаты и первые матчи «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» еще раз подтверждают факт, что в российском футбольном хозяйстве не все так хорошо. Вчера все шло к тому, что «Локомотив» проиграет так же беззубо, как уступил двумя днями ранее «Зенит» и накануне «Спартак». Причем возможен был вариант, при котором все эти три клуба не сумеют забить своим соперникам ни одного гола. Но «Локомотив» смог-таки реализовать свой момент в концовке встречи, и железнодорожники спасли, казалось бы, безнадежный для себя матч.

Почти вся игра шла на половине поля москвичей, и футболисты «Марселя» беспрерывно атаковали ворота Гилерме. Французы владели мячом более 70 (!) процентов игрового времени. Лишь один (!) удар по воротам смог нанести «Локомотив» за 88 (!) минут. Преимущество «Марселя» было просто подавляющим, на «Локомотив» почти весь матч было просто жалко смотреть. Казалось, что на поле команды абсолютно разного уровня. Французы просто «катали мяч», и они ничуть не сомневались в своей победе.

Игроков «Локомотива», бесспорно, нужно похвалить. Они выстояли, выдержали натиск, и в концовке их старания были вознаграждены. 19-летний полузащитник Фаустино Анхорин, выступавший еще не так давно в английской премьер-лиге за «Челси», свой шанс использовал. Его дальний удар в нижний угол вратарь «Марселя» По Лопес парировать не смог. В итоге ничья — 1:1. Концовка матча — единственный положительный отпечаток от стартовых матчей российских клубов в нынешнем европейском сезоне. Хочется верить, что в дальнейшем «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» нас будут чаще радовать своими результатами.