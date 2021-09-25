Знарок вернулся в сборную России. За победой!

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

До старта Игр в Пекине остается меньше полугода. Федерация постоянно работает над способами улучшения качества подготовки к Олимпиаде. В пятницу был сделан очередной шаг в этом направлении. Руководство ФХР сообщило, что на главный турнир четырехлетия российская сборная отправится под руководством нового «старого» главного тренера Олега Знарка.

Решение о назначении, а точнее, возвращении к рулю сборной Олега Знарка обсуждалось на самом высоком уровне. Первая публичная информация о возможных переменах в штабе сборной появилась в начале недели. Президент Федерации хоккея России, трехкратный Олимпийский чемпион Владислав Третьяк сказал, что у сборной будет усиление. Но кем и когда — не сказал.

В итоге в пятницу тренер олимпийских чемпионов 2018 года Олег Знарок вернулся на свой пост, а помогать ему будут Алексей Жамнов и Сергей Зубов. Уже бывший наставник сборной Валерий Брагин остался в национальной команде в качестве консультанта. Штаб, на мой взгляд, качественно укомплектован. Жамнов будет отвечать за работу нападающих, а Зубов — за действия защитников. Оба они имеют колоссальный опыт выступления в Национальной хоккейной лиге.

— Назначение Знарка главным тренером сборной России — отличный, правильный и своевременный шаг, — говорит один его предшественник Зинэтула Билялетдинов, под руководством которого сборная России выступала на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

И с этим нельзя не согласиться. У Знарка огромный опыт и, самое главное, результат налицо: Олимпийское золото 2018 года, медали на чемпионатах мира (от золотых до бронзовых) и работа на Кубке мира — 2016. Многие из участников того турнира приедут в Пекин защищать цвета своих сборных. Так что в данной ситуации можно сказать, что руководство Федерации хоккея России сделало грамотный, очень сильный и важный шаг. И те, кто считал, что между ФХР и Знарком есть разногласия, теперь понимают, что это лишь их домыслы, но никак не реальность.

Да, возможно, были разногласия по размерам зарплаты, но никакого конфликта тренера с главой штаба Романом Ротенбергом не было. Нынешний контракт со Знарком рассчитан до конца мая, и, как бы сборная ни выступила на Олимпиаде, именитый специалист повезет потом национальную команду на чемпионат мира.

Знарок вернулся в сборную не ради денег. Сумма его контракта значительно меньше той, что у него была раньше. За время работы в национальной команде Знарок зарекомендовал себя с наилучшей стороны и превратился в тренера с приставкой «топ». Знарок вернулся для того, чтобы всем доказать, что успех на Олимпиаде-2018 не был случайностью.

Первым этапом работы Знарка станут поездка за океан и переговоры с российскими легионерами, выступающими в Национальной хоккейной лиге. У Знарка отличные отношения с игроками, его уважают и слушаются. Он хороший психолог и отличный мотиватор.

Для некоторых наших игроков НХЛ предстоящие Олимпийские игры могут стать последним шансом завоевать олимпийское золото. Время летит быстро: в следующем году Малкину исполнится 37 лет, Овечкину — 36. В какой форме они будут через четыре года, сказать сложно, но в любом случае почти в сорокалетнем возрасте играть против тех же канадцев или американцев, которым будет немногим за двадцать, согласитесь, — дело не из легких. Даже игрокам калибра Овечкина и Малкина.

— Будем болеть за наших ребят, а Олегу Знарку и его помощникам хотелось бы пожелать успешной работы, на Олимпиаде повторить успех 2018 года, — это слова великого Бориса Михайлова, одного из лучших форвардов в истории мирового хоккея.

Надеемся, что в конце зимы наша сборная порадует Россию хорошей игрой и великолепным результатом! Удачи вам, Олег Валерьевич!